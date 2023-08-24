Військові мають залишатися вмотивованими, вони повинні знати, що їхні життя цінують і бережуть, - Зеленський

Президент України переконаний, що українські військові мають знати, що їхні життя цінують і бережуть. А успішний контрнаступ України потрібен усьому світу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента, про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Києві.

За словами президента, військові мають залишатися вмотивованими, а тому вони повинні знати, що їхні життя цінують і бережуть.

"Зокрема з цією метою Україна веде переговори з партнерами щодо надання броньованих евакуаційних медичних машин", - заявив Зеленський.

Крім того, президент переконаний, що успішний контрнаступ сил оборони України та звільнення українських земель від російських загарбників потрібні всьому світу, оскільки наша країна бореться за спільні цінності.

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"Позитивний контрнаступ потрібен, я впевнений, усьому світу. Бо Україна воює за наші спільні цінності. Хочеться, щоб це нарешті усвідомили всі у світі", – наголосив він.

Президент акцентував, що успіх українського контрнаступу залежить від багатьох чинників, і є низка викликів, які впливають на цей процес.

Зокрема, Зеленський нагадав про високу щільність мінування на захоплених Росією українських територіях.

"Тисячі мін, усе заміновано, але бійці йдуть уперед, ми в них віримо", – зазначив він.

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