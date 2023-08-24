Військові мають залишатися вмотивованими, вони повинні знати, що їхні життя цінують і бережуть, - Зеленський
Президент України переконаний, що українські військові мають знати, що їхні життя цінують і бережуть. А успішний контрнаступ України потрібен усьому світу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента, про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Києві.
За словами президента, військові мають залишатися вмотивованими, а тому вони повинні знати, що їхні життя цінують і бережуть.
"Зокрема з цією метою Україна веде переговори з партнерами щодо надання броньованих евакуаційних медичних машин", - заявив Зеленський.
Крім того, президент переконаний, що успішний контрнаступ сил оборони України та звільнення українських земель від російських загарбників потрібні всьому світу, оскільки наша країна бореться за спільні цінності.
"Позитивний контрнаступ потрібен, я впевнений, усьому світу. Бо Україна воює за наші спільні цінності. Хочеться, щоб це нарешті усвідомили всі у світі", – наголосив він.
Президент акцентував, що успіх українського контрнаступу залежить від багатьох чинників, і є низка викликів, які впливають на цей процес.
Зокрема, Зеленський нагадав про високу щільність мінування на захоплених Росією українських територіях.
"Тисячі мін, усе заміновано, але бійці йдуть уперед, ми в них віримо", – зазначив він.
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вивід поза штат і з.п. 600грн
за прирікання, безпідставне сзч, а це стаття ККУ
повна безвідповідальність командирів
воєнкоми мільйонери і 1,5 роки цього нієто крім народу не бачив
імпланти протези від волонтерів
мусора на дорозі чмирять
30к нема вже 4 місяці
пільги діють після звільнення або смерті
тотальне розкрадання а головне що тцк гребуть лише безробітних, робітників та колгоспників
вся ******* як не йшла так і не збирається йти воювати
і асфальт, бордюри, бруківка та клумби та будівництво хузначого коли під загрозою існування крпїни
кругом нікуя не роблячи, п"ють каву або ібуть мозги за бризовик чи підсвітку номера мусора, бо саме це на часі
мотивація акуітєльна....
може я в чомусь не правий????
то через що нема тих черг в тцк які були 02,02,04місяці2022 року
чому *****??????????????
блазнівське безумство навмисно чи ненавмисно скоєне проти свободи України та її безпеки.
і це війсковим наказує 4 рази своє життя зберігший президент!
ну тут вже якось мутить...
Там пацани дрони роблять із чистого
Aliexpressгафнію, інкрустовані діамантами, з найпотужнішими лазерними турелями що по 5 кацапів за секунду відстрелюють, вмонтованим термоядерним реактором та проактивною системою невидимості, не тільки для радарів, а і у діапазоні людського ока....
А Резніков - то так, тупо бомж із своїми яйцями по 17.
їхні життя цінують і бережуть
https://youtu.be/7_bEwdyR-YU?si=9dPXK_oExadaeZ9y
https://youtu.be/FoI8GpF3DhQ?si=ubByoNctykiTKGjl
БРЕХУН.
60 ОМБр перед Великоднем відправила групу бійців у Бахмут без БР. Один загинув, ще 5 отримали поранення. Дотепер їм ще не оформили довідки про поранення (ось так, ЗЕЛЯ-БРЕХУНЕ, "цінують і бережуть" життя наших воїніа). Не виключено, що й загиблого "там не було"...
Пане ПРЕЗИДЕНТ, як Ви ставитися до поданого ЗАКОНОПРОЕКТУ № 9637 від 21.08.2023 про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо впорядкування процедури надання статусів (їх категорій) ветеранам" поданий низькосортною, недолугою та хронічно хворою на голову Г.Третьяковою...???!!!
Ця хронічно хвора на голову особа постійно намагається внести антиконституційні, принижуючі гідність УБД та Інвалідів внаслідок війни "проекти" до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарнтії їх соціального захисту" та внести роскол та гнівні невдоволення до суспільства ветеранів, а також спонукає їусіх учасників бойових дій, інвалідів внаслідок війни та родичів загиблих воїнів котрі боронили Україну з 2014 по 2022 роки ПОВСТАТИ на захист своїх прав та перемножити цю мразоту Г. Третьякову на нуль, разом з її комітетом(обмежених на голову) депутатів з "СЛУГ НАРОДУ"...???!!!
А також повідомте СУСПІЛЬСТВУ ВЕТЕРАНІВ ТА ДІЮЧИМ ВІЙСЬКОВИХ, скільки ще ця низькосортна мразота Третьякова буде вносити провокаційні законопроекти у вище вказаний закон і буде навмисно старатися збурити та підняти ЗАКОЛОТ ветеранів та військових до діючої влади у такий важкий час для УКРАЇНИ час і на кого працює ця казахстанська ПРОВОКАТОРША, третьякова...???!!!
Фракції Слуга Народу не соромно, що у їхніх рядах перебуває така низькосортна, обмежена на голову провокативна сепаратиська особа...???!!!
Також хотілося б заслухати ВАШУ думку стосовно рішення Верховної ради Документ 2983-IX, чинний, поточна редакція - Прийняття від 20.03.2023
( Остання подія - Набрання чинності, відбулась 15.04.2023. Подивитися в історії? ) Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань....???!!!
Спершу ще живі ГЕРОЇ УКРАЇНИ розберемося з кацапомордими підоросами, а потім УСІ разом з усіма ветеранами, АТОшниками та ООС, спецпризначенцями та членами сімей загиблих і особами з інвалідністю внаслідок війни, вирушимо на КИЇВ, щукати зрадників, деребанщиків та перемножувати усю фракцію обмежених на голову "слуг народу" та цей до кісток корупційний кабінет обмежених міністрів на НУЛЬ...!!!
УБД, ветерани, інваліди та сімї загиблих, МИ ВАМ УСІМ ПОКАЖЕМ, хто є ЗАХИСНИК і ЗАХИСНИЦІ, хто з вас сцикуни, корупціонери, мародери, та хто ВОЮВАВ, а хто жопу з пузом віджерав за кошти платників податків...!!!
УСЮ бл**дську мразотум "слуг" розприділимо по категоріях кому першому висіти на ГІРЛЯНДІ...!!!
https://www.pravda.com.ua/columns/2023/08/22/7416660/