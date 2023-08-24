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Новини
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Військові мають залишатися вмотивованими, вони повинні знати, що їхні життя цінують і бережуть, - Зеленський

зеленський

Президент України переконаний, що українські військові мають знати, що їхні життя цінують і бережуть. А успішний контрнаступ України потрібен усьому світу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента, про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Києві.

За словами президента, військові мають залишатися вмотивованими, а тому вони повинні знати, що їхні життя цінують і бережуть.

"Зокрема з цією метою Україна веде переговори з партнерами щодо надання броньованих евакуаційних медичних машин", - заявив Зеленський.

Крім того, президент переконаний, що успішний контрнаступ сил оборони України та звільнення українських земель від російських загарбників потрібні всьому світу, оскільки наша країна бореться за спільні цінності.

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"Позитивний контрнаступ потрібен, я впевнений, усьому світу. Бо Україна воює за наші спільні цінності. Хочеться, щоб це нарешті усвідомили всі у світі", – наголосив він.

Президент акцентував, що успіх українського контрнаступу залежить від багатьох чинників, і є низка викликів, які впливають на цей процес.

Зокрема, Зеленський нагадав про високу щільність мінування на захоплених Росією українських територіях.

"Тисячі мін, усе заміновано, але бійці йдуть уперед, ми в них віримо", – зазначив він.

Також читайте: Міноборони створило соціальний проєкт "Родинам захисників" для запобігання стресовим ситуаціям

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) військовослужбовці (4715)


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Топ коментарі
+48
Військових годують елітними і дорогими харчами, наприклад яйця по 170 грн. дес., або яблука по 90 за кг. ЦІнують дуже, чо.
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24.08.2023 22:01
+27
так цінують, що купують яйця по 17 і літні куртки по ціні зимових.
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24.08.2023 22:01
+22
Ну то може годі ставиться до людей як до скота і облави з БТР влаштовувати?
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24.08.2023 21:59
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Ну то може годі ставиться до людей як до скота і облави з БТР влаштовувати?
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24.08.2023 21:59 Відповісти
Військових годують елітними і дорогими харчами, наприклад яйця по 170 грн. дес., або яблука по 90 за кг. ЦІнують дуже, чо.
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24.08.2023 22:01 Відповісти
то саме через мотивацію від держави, а саме...
вивід поза штат і з.п. 600грн
за прирікання, безпідставне сзч, а це стаття ККУ
повна безвідповідальність командирів
воєнкоми мільйонери і 1,5 роки цього нієто крім народу не бачив
імпланти протези від волонтерів
мусора на дорозі чмирять
30к нема вже 4 місяці
пільги діють після звільнення або смерті
тотальне розкрадання а головне що тцк гребуть лише безробітних, робітників та колгоспників
вся ******* як не йшла так і не збирається йти воювати
і асфальт, бордюри, бруківка та клумби та будівництво хузначого коли під загрозою існування крпїни
кругом нікуя не роблячи, п"ють каву або ібуть мозги за бризовик чи підсвітку номера мусора, бо саме це на часі
мотивація акуітєльна....
може я в чомусь не правий????
то через що нема тих черг в тцк які були 02,02,04місяці2022 року
чому *****??????????????
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24.08.2023 22:30 Відповісти
Правы. Мне знакомый мент участковый (не друг, именно знакомый), увидев фотку у меня в профиле с дробовиком написал: "Откуда у тебя оружие? Ты же больной на голову после войны". Поругались мы крепко, больше не общаемся. Перед этим я ему написал: это же я по синей педали застрелил Кирилла Тлявова, это же я по синей педали периодически насмерть сбиваю людей, это же я насиловал девушку-свидетеля в Кагарлыцком РОВД - это только то, что выплыло наружу. И ещё постоянные упрёки, почему не пишешь по украински - это при том что львиная доля форумчан фронта не видела и не увидит и слава богу. Я уже не мальчик и прекрасно понимаю, что проблемы утопающих - дело рук утопающих (спасение)
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24.08.2023 23:10 Відповісти
так цінують, що купують яйця по 17 і літні куртки по ціні зимових.
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24.08.2023 22:01 Відповісти
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24.08.2023 22:02 Відповісти
Угу, якось мотивація грунтується не на довірі презу і його зеленій шоблі, а на любові до рідних, поваги до себе і ненависті до ворога. Знаю точно, zе точно не цінує наших життів
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24.08.2023 22:02 Відповісти
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24.08.2023 23:23 Відповісти
Так, їхні життя цінують і бережуть неякісні турнікети, броніки, шоломи
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24.08.2023 22:04 Відповісти
Зеля має бути лідером країни, а не гнидою демотивуючую. Далі що окрім лозунгів гівняних, які вже всім набридли?
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24.08.2023 22:04 Відповісти
Має бути лідером, а по факту є *ідаром!
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24.08.2023 22:11 Відповісти
Зеля всього лиш лялька. А за ниточки смикають ту ляльку Беня, і Єрмак (себто ***** через свого крота) Можливо там ще є приховані варіанти.
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24.08.2023 22:12 Відповісти
Зрадник всратиц розповідь це батькові та доньки героя Ярослава Журавля!
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24.08.2023 22:04 Відповісти
Зараз якраз дивлюся ефір Бутусова. Юрій розповідає як халатність діючої влади з приводу створення оборонних споруд на фронті, коштує тисячі життів українських солдат.
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24.08.2023 22:05 Відповісти
Чого тільки коштувало здачу свинособакам 37 бригади.
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24.08.2023 22:08 Відповісти
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24.08.2023 22:09 Відповісти
Це про яких говорив Петлюра?
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24.08.2023 22:36 Відповісти
Складається враження що він цими відсіками з патетично-патріотичними гаслами, виправдовуется перед Українським свідомим суспільством за все його
блазнівське безумство навмисно чи ненавмисно скоєне проти свободи України та її безпеки.
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24.08.2023 22:10 Відповісти
навмисно, тільки навмисно, воно ж кончене.
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24.08.2023 22:27 Відповісти
щоб бійці наші були вмотивованими, щоб мобілізація відбувалася легше , то мобілізуватися повинні в першу чергу в ЗСУ на передок сини депутатів, міністрів, прокурорів, суддів, чиновників різного рівня, бажано вищого. Вони ж всі патріоти як один, всі вмотивовані, наші 'иліти' повинні показати приклад для наслідування, а то якось, як мені видається, не зовсім справедливо іде мобілізаційний процес, а війна ще буде роки два точно, говорять високопоставлені військові з Заходу. Хай влада забирає представників 'иліт' з Європи і глибокого тилу і тягне їх сюди, якщо потрібна перемога, звісно, а якщо тільки аби поговорити, то може бути біда.
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24.08.2023 22:11 Відповісти
Ви пропустили, що в першу чергу повинні бути призвані соплемінники Зе з закритих спец. поселень під Києвом.
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25.08.2023 08:26 Відповісти
Лицемер и лгун
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24.08.2023 22:11 Відповісти
Поки рашисти будують потужні укріпрайони, у нас навіть на найнебезпечніших напрямках цього абсолютно не робиться (пан Юрій Бутусов в сьогоднішньому відео про це згадував) це так на думку "найвеличнішого" цінують та бережуть життя наших воїнів? Якою цинічною падлюкою треба бути, аби розповідати про мотивацію і т.п., коли під час війни сам же призначив на посади людей, які крадуть мільярдами, коли кошти витрачаються на будь-що, аби лише не на армію, виробництво зброї чи оборонних споруд?
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24.08.2023 22:11 Відповісти
Головний демотиватор щось каже про мотивацію. квартал-95 must go on.
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24.08.2023 22:11 Відповісти
Вже бачили як ти мотивував військових коли здав їх у полон. В підземеллях Азовсталі знайшли напис Зеля зрадник.
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24.08.2023 22:13 Відповісти
"За словами президента, військові мають залишатися вмотивованими, а тому вони повинні знати, що їхні життя цінують і бережуть" ?
і це війсковим наказує 4 рази своє життя зберігший президент!
ну тут вже якось мутить...
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24.08.2023 22:13 Відповісти
Зелені гниди розмінували Чонгар , віддали ворогу Південь України ... Щоб відвоювати це десятки тисяч життів буде віддано . Ага , " їхні життя цінувались і береглись " з самого початку . Хай це рідним бійців полку Азов з Маріуполя розкаже .
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24.08.2023 22:13 Відповісти
Ніколи ще в історії Украни не очолював її такий мотлох.
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24.08.2023 22:16 Відповісти
навіть завгар афігеває.
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24.08.2023 22:28 Відповісти
Так цінують, що роблять дрони по 2 мільйони гривень за одну штуку.

Там пацани дрони роблять із чистого Aliexpress гафнію, інкрустовані діамантами, з найпотужнішими лазерними турелями що по 5 кацапів за секунду відстрелюють, вмонтованим термоядерним реактором та проактивною системою невидимості, не тільки для радарів, а і у діапазоні людського ока....
А Резніков - то так, тупо бомж із своїми яйцями по 17.
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24.08.2023 22:19 Відповісти
це не задонатили, це откат таким чином дали, дрони будуть від сили по 100 000, а все решта відкат.
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24.08.2023 22:30 Відповісти
Коля-катлета і йермак, твої "мотиватори"...
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24.08.2023 22:22 Відповісти

їхні життя цінують і бережуть



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24.08.2023 22:22 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦ДЕКАЛОГ нашої Незалежности | Ірина Фаріон

https://youtu.be/7_bEwdyR-YU?si=9dPXK_oExadaeZ9y
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24.08.2023 22:28 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦О НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ (для чайников). Лекция историка Александра Палия
https://youtu.be/FoI8GpF3DhQ?si=ubByoNctykiTKGjl
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24.08.2023 22:30 Відповісти
ПИ ЗДА БОЛ.
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24.08.2023 22:36 Відповісти
Життя цінують і бережуть...
БРЕХУН.
60 ОМБр перед Великоднем відправила групу бійців у Бахмут без БР. Один загинув, ще 5 отримали поранення. Дотепер їм ще не оформили довідки про поранення (ось так, ЗЕЛЯ-БРЕХУНЕ, "цінують і бережуть" життя наших воїніа). Не виключено, що й загиблого "там не було"...
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24.08.2023 22:43 Відповісти
Мудро сказано. То може пан Зеленський привів би в якості прикладу справу патріота Червінського, якого влада клоунів бездоказово тримає в СІЗО...
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24.08.2023 22:47 Відповісти
Говорить одне ,а робить усе наоборот ,
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24.08.2023 23:10 Відповісти
Блокування рахунків банками цьому дуже сприяє,щоб ти паскуда поповзла до пекла.
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24.08.2023 23:27 Відповісти
Боєць виведений за штат отримав 520 зарплату за місяць, це мотивація чи як?
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24.08.2023 23:52 Відповісти
Порхате ніколи не буде цінувати життя ГРОМАДЯН УКРАЇНИ!
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25.08.2023 00:32 Відповісти
"МОТИВАЦІЯ" від ТУПОРИЛИХ "слуг-злодіїв мародерів у народа"...!!!!

Пане ПРЕЗИДЕНТ, як Ви ставитися до поданого ЗАКОНОПРОЕКТУ № 9637 від 21.08.2023 про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо впорядкування процедури надання статусів (їх категорій) ветеранам" поданий низькосортною, недолугою та хронічно хворою на голову Г.Третьяковою...???!!!

Ця хронічно хвора на голову особа постійно намагається внести антиконституційні, принижуючі гідність УБД та Інвалідів внаслідок війни "проекти" до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарнтії їх соціального захисту" та внести роскол та гнівні невдоволення до суспільства ветеранів, а також спонукає їусіх учасників бойових дій, інвалідів внаслідок війни та родичів загиблих воїнів котрі боронили Україну з 2014 по 2022 роки ПОВСТАТИ на захист своїх прав та перемножити цю мразоту Г. Третьякову на нуль, разом з її комітетом(обмежених на голову) депутатів з "СЛУГ НАРОДУ"...???!!!

А також повідомте СУСПІЛЬСТВУ ВЕТЕРАНІВ ТА ДІЮЧИМ ВІЙСЬКОВИХ, скільки ще ця низькосортна мразота Третьякова буде вносити провокаційні законопроекти у вище вказаний закон і буде навмисно старатися збурити та підняти ЗАКОЛОТ ветеранів та військових до діючої влади у такий важкий час для УКРАЇНИ час і на кого працює ця казахстанська ПРОВОКАТОРША, третьякова...???!!!

Фракції Слуга Народу не соромно, що у їхніх рядах перебуває така низькосортна, обмежена на голову провокативна сепаратиська особа...???!!!

Також хотілося б заслухати ВАШУ думку стосовно рішення Верховної ради Документ 2983-IX, чинний, поточна редакція - Прийняття від 20.03.2023
( Остання подія - Набрання чинності, відбулась 15.04.2023. Подивитися в історії? ) Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань....???!!!

Спершу ще живі ГЕРОЇ УКРАЇНИ розберемося з кацапомордими підоросами, а потім УСІ разом з усіма ветеранами, АТОшниками та ООС, спецпризначенцями та членами сімей загиблих і особами з інвалідністю внаслідок війни, вирушимо на КИЇВ, щукати зрадників, деребанщиків та перемножувати усю фракцію обмежених на голову "слуг народу" та цей до кісток корупційний кабінет обмежених міністрів на НУЛЬ...!!!

УБД, ветерани, інваліди та сімї загиблих, МИ ВАМ УСІМ ПОКАЖЕМ, хто є ЗАХИСНИК і ЗАХИСНИЦІ, хто з вас сцикуни, корупціонери, мародери, та хто ВОЮВАВ, а хто жопу з пузом віджерав за кошти платників податків...!!!

УСЮ бл**дську мразотум "слуг" розприділимо по категоріях кому першому висіти на ГІРЛЯНДІ...!!!
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25.08.2023 00:50 Відповісти
Чому потрібно відкликати законопроєкт про статус ветеранів війни: заява громадських організацій

https://www.pravda.com.ua/columns/2023/08/22/7416660/
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25.08.2023 00:52 Відповісти
никто не верит этим словам
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25.08.2023 06:12 Відповісти
Именно по этому Остащенко дальше убивает наших солдат своими сраными турникетами
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25.08.2023 09:47 Відповісти
 
 