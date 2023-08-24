Скільки депутатів різних партій воює за Україну? "Слуги народу" відмовились відповідати. ІНФОГРАФІКА
Рух Чесно порахував кількість депутатів з різних партій, які зараз у лавах Збройних Сил захищають Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рух ЧЕСНО зібрав ці дані у партій, які мають представництво у Верховній Раді або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають депутатів у багатьох регіонах України.
"Радикальна партія" має 22 військовослужбовці з-поміж 71 депутата, що складає 31% від загальної кількості депутатів рад, які досліджуються. "Свобода" повідомила, що 102 із 402 депутатів, які мають мандати у міських, обласних та районних радах, наразі проходять службу (25,6%).
Що стосується "Європейської солідарності", то тут служать 13,7% місцевих депутатів рівня міських, обласних і районних рад (328 депутатів). У цієї партії найбільша кількість загиблих.
У "Пропозиції" на фронті перебуває 28 депутатів, що складає 11,1% від загальної кількості місцевих депутатів. "УДАР" Віталія Кличка серед 120 місцевих налічує 10 депутатів, які проходять військову службу, що становить 8,3% від їхньої загальної кількості.
У "Батьківщини" на цих рівнях місцевого самоврядування 1597 депутатів, і 103 із них проходять військову службу. У відсотковому співвідношенні з "Батьківщини" пішли на службу 6,4% депутатів місцевих рад. У партії "За майбутнє" 48 депутатів перебуває на фронті, що складає 5,4% від загальної кількості депутатів рівня міських, обласних і районних рад.
"Слуга народу" не надала дані Руху ЧЕСНО за 2023 рік. Партія влади, яку очолює народна депутатка Олена Шуляк, порадила змінити підхід у розрахунках і "належно використовувати кошти донорів".
Рух ЧЕСНО не отримав відповідь на звернення від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана". Що стосується "Голосу", то тут повідомили, що не мають можливості зібрати оновлені дані і пропонують використовувати дані за 2022 рік.
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Кількість тих хто співпрацює з окупантом,хто втік,і на кого відкриті корупційні справи.
До речі! Віртуозно "заборонили"! Назву,а не партію!
Ну як гра на роялі без рук.
А взагалі то партія зелених, це не українська партія, це партія любителів грошей, причому бюджетних грошей. Україна для них це лише місце для набивання кишень і те, як швидко слуги на окупованих територіях почали цілувати ж*пу рашистам, вказує що грабувати Україну вони можуть при будь кому. Хоч при росіянах, хоч при марсіанах.
И таких шариковых во власти сейчас большинство
Хоча тільки Маріуполь,по втратам цивільних перекрив втрати ЗСУ за весь 2022 рік.
Якщо слуга уроду не хвалиться результатами --- отже, виходить, немає чим.
Там тільки дубінські, арахамії та кошові з бєзмохглими.
Зі. Подоляк, перелогінься )
Вони навіть не депутати, не треба драматизувати.
Новина-то про депутатів. Читати вмієте?
А що за посада "регент"- пояснень не потребує,і зважаючи на повнолітя Зеленського,поля для маневру не залишає.
Головний веселий єврей відмовився служити. А решта що, рижі?
Главное, проектами будут руководить с кремля через Ермака, Коломойского и др. кого кремль подыщет.
Слуги построят пешеходный мост за миллионы ... Весело живём 😁
2011 год - журнал «Корреспондент» в своем ежегодном рейтинге оценил активы бизнесмена в $6,2 млрд, журнал «Фокус» - в $5,3 млрд, а «Forbes-Украина» - в $2,5 млрдhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-98 [98] .
2012 год - согласно «ТОП-100 самых богатых украинцев» журнала «Корреспондент» состояние Игоря Коломойского составляет $3,4 млрд, по версии журнала «Фокус» - $4,187 млрд, а по версии журнала «Forbes Украина» - $3,0 млрд.
2013 год - согласно «ТОП-100 самых богатых украинцев» журнала «Корреспондент» состояние Игоря Коломойского составляет $3,46 млрд, по версии журнала «Фокус» - $3,645 млрд, а по версии журнала «Forbes Украина» - $2,4 млрд.
2014 год - согласно «ТОП-100 самых богатых украинцев» журнала «Новое время» состояние Игоря Коломойского составляет $2,3 млрд, по версии журнала «Фокус» - $3,398 млрд, а по версии журнала «Forbes Украина» - $1,8 млрд.
2018 год - 5-е место среди самых богатых людей Украины и 1795-е место в мире с оценкой состояния в $1 млрд по версии журнала «https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes Forbes» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-99 [99] .
2021 год - по версии журнала «Forbes Украина» - $1,8 млрд.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-100 [100]
2022 год - по версии журнала «Forbes Украина» состояние составляет $850 млн.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-101 [101]
натяк зрозумілий, чи арахаміям треба три рази повторити і повільно?