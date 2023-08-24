Скільки депутатів різних партій воює за Україну? "Слуги народу" відмовились відповідати. ІНФОГРАФІКА

Рух Чесно порахував кількість депутатів з різних партій, які зараз у лавах Збройних Сил захищають Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рух ЧЕСНО зібрав ці дані у партій, які мають представництво у Верховній Раді або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають депутатів у багатьох регіонах України.

"Радикальна партія" має 22 військовослужбовці з-поміж 71 депутата, що складає 31% від загальної кількості депутатів рад, які досліджуються. "Свобода" повідомила, що 102 із 402 депутатів, які мають мандати у міських, обласних та районних радах, наразі проходять службу (25,6%).

Що стосується "Європейської солідарності", то тут служать 13,7% місцевих депутатів рівня міських, обласних і районних рад (328 депутатів). У цієї партії найбільша кількість загиблих.

У "Пропозиції" на фронті перебуває 28 депутатів, що складає 11,1% від загальної кількості місцевих депутатів. "УДАР" Віталія Кличка серед 120 місцевих налічує 10 депутатів, які проходять військову службу, що становить 8,3% від їхньої загальної кількості.

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У "Батьківщини" на цих рівнях місцевого самоврядування 1597 депутатів, і 103 із них проходять військову службу. У відсотковому співвідношенні з "Батьківщини" пішли на службу 6,4% депутатів місцевих рад. У партії "За майбутнє" 48 депутатів перебуває на фронті, що складає 5,4% від загальної кількості депутатів рівня міських, обласних і районних рад.

"Слуга народу" не надала дані Руху ЧЕСНО за 2023 рік. Партія влади, яку очолює народна депутатка Олена Шуляк, порадила змінити підхід у розрахунках і "належно використовувати кошти донорів".

Рух ЧЕСНО не отримав відповідь на звернення від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана". Що стосується "Голосу", то тут повідомили, що не мають можливості зібрати оновлені дані і пропонують використовувати дані за 2022 рік.

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