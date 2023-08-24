УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14724 відвідувача онлайн
Новини Війна
24 529 154

Скільки депутатів різних партій воює за Україну? "Слуги народу" відмовились відповідати. ІНФОГРАФІКА

зсу

Рух Чесно порахував кількість депутатів з різних партій, які зараз у лавах Збройних Сил захищають Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рух ЧЕСНО зібрав ці дані у партій, які мають представництво у Верховній Раді або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають депутатів у багатьох регіонах України.

Скільки депутатів різних партій воює за Україну? Слуги народу відмовились відповідати 01

"Радикальна партія" має 22 військовослужбовці з-поміж 71 депутата, що складає 31% від загальної кількості депутатів рад, які досліджуються. "Свобода" повідомила, що 102 із 402 депутатів, які мають мандати у міських, обласних та районних радах, наразі проходять службу (25,6%).

Що стосується "Європейської солідарності", то тут служать 13,7% місцевих депутатів рівня міських, обласних і районних рад (328 депутатів). У цієї партії найбільша кількість загиблих.

У "Пропозиції" на фронті перебуває 28 депутатів, що складає 11,1% від загальної кількості місцевих депутатів. "УДАР" Віталія Кличка серед 120 місцевих налічує 10 депутатів, які проходять військову службу, що становить 8,3% від їхньої загальної кількості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Київради від "ЄС" Сергій Ільницький (Сокіл) загинув у бою у лавах піхоти 28-ї бригади

У "Батьківщини" на цих рівнях місцевого самоврядування 1597 депутатів, і 103 із них проходять військову службу. У відсотковому співвідношенні з "Батьківщини" пішли на службу 6,4% депутатів місцевих рад. У партії "За майбутнє" 48 депутатів перебуває на фронті, що складає 5,4% від загальної кількості депутатів рівня міських, обласних і районних рад.

Скільки депутатів різних партій воює за Україну? Слуги народу відмовились відповідати 02

"Слуга народу" не надала дані Руху ЧЕСНО за 2023 рік. Партія влади, яку очолює народна депутатка Олена Шуляк, порадила змінити підхід у розрахунках і "належно використовувати кошти донорів".

Скільки депутатів різних партій воює за Україну? Слуги народу відмовились відповідати 03

Рух ЧЕСНО не отримав відповідь на звернення від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана". Що стосується "Голосу", то тут повідомили, що не мають можливості зібрати оновлені дані і пропонують використовувати дані за 2022 рік.

Також читайте: Депутатам Львівської облради вручили повістки. ФОТО

Автор: 

депутат (1771) ЧЕСНО (111) Слуга народу (2810)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+70
показати весь коментар
24.08.2023 22:17
+66
"Слуги народу" відмовились відповідати - Нема кому відповідати - всі пішли на фронт.
показати весь коментар
24.08.2023 22:12
+62
Поправлюсь. 121 зелений слуга перейшов на бік окупантів
показати весь коментар
24.08.2023 22:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Партія випадкових дебілів, що з своїми соснами прийшла прібарахліться для внуків, так захопилась процесом, що про*ла 200 тис росіян на кордоні які там декілька років точили ножі. А тепер свій про*б змивають кров'ю українців.
показати весь коментар
24.08.2023 22:51 Відповісти
В ,цій іфографіці не вистачає ще декількох частин,які якісно доповнять картину!
Кількість тих хто співпрацює з окупантом,хто втік,і на кого відкриті корупційні справи.
показати весь коментар
24.08.2023 22:55 Відповісти
тільки-но хотіла написати, що в статистиці по колаборантам СН буде першою і за кількістю і за відсотками...
показати весь коментар
25.08.2023 10:46 Відповісти
По кількості - так,а от у % - не впевнений! Вони конкурують з ОПЗЖ(під новою назвою).
До речі! Віртуозно "заборонили"! Назву,а не партію!
Ну як гра на роялі без рук.
показати весь коментар
25.08.2023 10:58 Відповісти
Ну а чому Слуги мають воювати за Україну? От якби Путін напав на Монако, Мальдіви....
А взагалі то партія зелених, це не українська партія, це партія любителів грошей, причому бюджетних грошей. Україна для них це лише місце для набивання кишень і те, як швидко слуги на окупованих територіях почали цілувати ж*пу рашистам, вказує що грабувати Україну вони можуть при будь кому. Хоч при росіянах, хоч при марсіанах.
показати весь коментар
24.08.2023 22:55 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2023 23:07 Відповісти
Персонаж на фото вам никого не напоминает? При взгляде на это одухотворенное лицо, не обезображенное интелектом возникает мысль - "Не уследил профессор Преображенский за Шариковым..."
И таких шариковых во власти сейчас большинство
показати весь коментар
25.08.2023 01:55 Відповісти
ЕС №1.
показати весь коментар
24.08.2023 23:08 Відповісти
за відсотками - 1 - "РПЛ" 2 - "Свобода"
показати весь коментар
24.08.2023 23:13 Відповісти
Воюють же не відсотки, а живі люди... І кожна людина - це чиясь найрідніша і найцінніша людина, яка ризикує своїм майбутнім і життям. Відсотки - це хитродупа маніпуляція.
показати весь коментар
25.08.2023 05:19 Відповісти
На нуле сколько?
показати весь коментар
24.08.2023 23:40 Відповісти
це напевно корелює з кількістю загиблих.
показати весь коментар
25.08.2023 02:36 Відповісти
Знаєш, по нашій арті, транспорту, складам і стабікам теж прилітає, не обов'язково сидіти в окопі
показати весь коментар
25.08.2023 09:42 Відповісти
А якщо врахувати,що обслуга(ті,що забезпечують 0) у 5-9 разів більше,то і втрати в людях(не в %!!) співмірні.
Хоча тільки Маріуполь,по втратам цивільних перекрив втрати ЗСУ за весь 2022 рік.
показати весь коментар
25.08.2023 11:04 Відповісти
Мовчать слуги,бо немає чим похвалитись!
показати весь коментар
24.08.2023 23:49 Відповісти
Насправді, "слуг" приблизно стільки ж, як ЄС. Тільки випадків загибелі не було. Убд будуть мати. Такі, як Безугла.
показати весь коментар
25.08.2023 09:39 Відповісти
Це так! З наших хлопців потребують доказів,свідків,щоб отримати УБД,а такі як безугла вже давно його отримали!
показати весь коментар
26.08.2023 22:19 Відповісти
Совпадєніє?
показати весь коментар
24.08.2023 23:56 Відповісти
Потому что они разведчики! Это засекреченные данные!
показати весь коментар
24.08.2023 23:57 Відповісти
Почались змагання. Що, ціх депутатів відправили партії за партійними путівками? Ні, люди сами пішли захищати Ботьківщину. Нізький їм уклін. Партії до цього не мают ніякого відношення. Як ще не почали роздавати партійні квітки а окопах?
показати весь коментар
24.08.2023 23:57 Відповісти
Гпрна спроба смістити акцент з СН, як з партії колаборантів та злодіїв.
показати весь коментар
25.08.2023 00:23 Відповісти
Дослідження про порядних громадян і справжніх патріотів у партійних рядах.

Якщо слуга уроду не хвалиться результатами --- отже, виходить, немає чим.

Там тільки дубінські, арахамії та кошові з бєзмохглими.

Зі. Подоляк, перелогінься )
показати весь коментар
25.08.2023 00:57 Відповісти
Саме це і говорить за склад партії! ЄС - патріоти,СН - колаборанти/зрадники.
показати весь коментар
25.08.2023 11:07 Відповісти
"Зелені" заховались від фронту на самих далеких "колчаковських фронтах". Найбільше серед них ризикують Жека Лисий та Саня Пікалов, через загрозу циррозу печінки від бухла та від циллюліту на лисинах. Іще на ризикових ділянках міністр Фаберже та Коля-Котлета, Верещучка та Безумна, бо таким і у мирний час вижити тяжко.
показати весь коментар
25.08.2023 01:24 Відповісти
>Жека Лисий та Саня Пікалов
Вони навіть не депутати, не треба драматизувати.
показати весь коментар
25.08.2023 01:42 Відповісти
А я що, написав, що ці два кабана - депутати? Читати вмієте?
показати весь коментар
25.08.2023 02:52 Відповісти
Так які вони тоді "зелені"? Звичайні коміки з телевізора.
Новина-то про депутатів. Читати вмієте?

показати весь коментар
25.08.2023 18:21 Відповісти
А Єрмак навіть не президент.
показати весь коментар
25.08.2023 08:07 Відповісти
Він вище президента! Він - РЕГЕНТ президента!
А що за посада "регент"- пояснень не потребує,і зважаючи на повнолітя Зеленського,поля для маневру не залишає.
показати весь коментар
25.08.2023 11:12 Відповісти
Не депутати. Але перефразовуючи слова Лі Кван Ю - відправ на фронт трьох своїх друзів.
показати весь коментар
25.08.2023 08:07 Відповісти
Для чого фейки писати? Від "слуг народу" цілий батальйон "Монако" воює
показати весь коментар
25.08.2023 02:12 Відповісти
Повний 0 і ціла купа колаборантів
показати весь коментар
25.08.2023 02:25 Відповісти
Як на мене, то важливішим є кількість загиблих. "Воювати" ж можна далеко від фронту, ходячи по ресторанах і у сауни.
показати весь коментар
25.08.2023 02:41 Відповісти
Я раніше бачила списки. Слуг там стільки ж, як з ЄС. Випадків загибелі їхніх депутатів не було.
показати весь коментар
25.08.2023 09:43 Відповісти
кагал не воюет-кагал банкует
показати весь коментар
25.08.2023 06:11 Відповісти
Риба гниє з голови:
Головний веселий єврей відмовився служити. А решта що, рижі?
показати весь коментар
25.08.2023 07:04 Відповісти
ЗЄльониє "воюють" з гуманітаркою та коштами ,які передасть нам ЕС та США.Йдуть тяжьолиє та кровпролітниє бої на стратегіческіх участках ...
показати весь коментар
25.08.2023 07:17 Відповісти
Зеленной шобле шах. Мат будет на выборах.Это начали раскручивать дозированно предательство корупцию .высвечивая.что ни один депутат зеленных слуг народа оказался дерьмом.вором да.. предателем да но не патриотом своей страны.Уважение депутатам других партии что пошли на фронт.Будет понятно кого выбирать народу.
показати весь коментар
25.08.2023 07:42 Відповісти
Новый проект придумают перед выборами, чтобы обмануть тех же 73%, ну там Народные волонтеры во главе с Прибулой, Ветераны с Маркусом, Медекині во главе с женой да винчи, пикалов и кошевой с партией Инфовойска Украины, безмозгла, верещук с партией Зелёные Украины, тут можно, как Грета Тунберг и поддержка курса Зеленского, но такие же недалёкие, как Грета.
Главное, проектами будут руководить с кремля через Ермака, Коломойского и др. кого кремль подыщет.
показати весь коментар
25.08.2023 08:39 Відповісти
73% не будет! Многие из них "дождались" руцкого мира и на вьіборьі уже не придут никогда.
показати весь коментар
25.08.2023 11:16 Відповісти
Напевно після цієї вчорашньої новини і досі немає сьогоднішних нових повідомлень на ЦН, станом на 07.47.
показати весь коментар
25.08.2023 07:47 Відповісти
https://youtu.be/CTP-8rX02uU?si=qg7JNGQIqP9za_7q ...

Слуги построят пешеходный мост за миллионы ... Весело живём 😁
показати весь коментар
25.08.2023 07:51 Відповісти
ЗеКодломойский стал миллиардером ещё осенью 2019 года ...,как говорил эа Ольга *********...все кто угодно..лишь бы не Порошенко... Жуйте рейтинг Зе,,,😁73%
показати весь коментар
25.08.2023 07:55 Відповісти
2010 год - в рейтинге журнала «Корреспондент» «Золотая сотня» активы Коломойского составили $6,5 млрд, а в рейтинге журнала «Фокус» - $2,9 млрд. По подсчетам американского журнала «Forbes» капитал Коломойского - $2,0 млрд.

2011 год - журнал «Корреспондент» в своем ежегодном рейтинге оценил активы бизнесмена в $6,2 млрд, журнал «Фокус» - в $5,3 млрд, а «Forbes-Украина» - в $2,5 млрдhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-98 [98] .

2012 год - согласно «ТОП-100 самых богатых украинцев» журнала «Корреспондент» состояние Игоря Коломойского составляет $3,4 млрд, по версии журнала «Фокус» - $4,187 млрд, а по версии журнала «Forbes Украина» - $3,0 млрд.

2013 год - согласно «ТОП-100 самых богатых украинцев» журнала «Корреспондент» состояние Игоря Коломойского составляет $3,46 млрд, по версии журнала «Фокус» - $3,645 млрд, а по версии журнала «Forbes Украина» - $2,4 млрд.

2014 год - согласно «ТОП-100 самых богатых украинцев» журнала «Новое время» состояние Игоря Коломойского составляет $2,3 млрд, по версии журнала «Фокус» - $3,398 млрд, а по версии журнала «Forbes Украина» - $1,8 млрд.

2018 год - 5-е место среди самых богатых людей Украины и 1795-е место в мире с оценкой состояния в $1 млрд по версии журнала «https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes Forbes» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-99 [99] .

2021 год - по версии журнала «Forbes Украина» - $1,8 млрд.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-100 [100]

2022 год - по версии журнала «Forbes Украина» состояние составляет $850 млн.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-101 [101]
показати весь коментар
25.08.2023 08:23 Відповісти
Зі мною, в батальйоні ТрО ЗСУ, служить три депутати місцевих Рад від "Слуги Народу".
показати весь коментар
25.08.2023 08:20 Відповісти
А ти хто такий ???
показати весь коментар
25.08.2023 08:43 Відповісти
А мені зробила приємно Анджеліна Джолі, коли приїзжала до Львова.
натяк зрозумілий, чи арахаміям треба три рази повторити і повільно?
показати весь коментар
25.08.2023 09:40 Відповісти
А ось мені було б цікаво узнати скільки депутатів у Верховній раді мають своїх синів на фронті. Хоча б у ЗСУ.
показати весь коментар
25.08.2023 08:50 Відповісти
та за довідками убд тисячі синів депутатів - в зсу. навіть ті. що у батальйоні монако
показати весь коментар
25.08.2023 12:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 