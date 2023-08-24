Наступного року в Україні мають відбутися вибори, навіть під час війни, - сенатор Грем. ВIДЕО
Вибори в Україні у 2024 році мають відбутися, навіть в умовах війни.
Про це заявив сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Моє сьогоднішнє послання до президента: я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти.
Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори", – сказав сенатор.
Топ коментарі
+91 Порохобандерівець
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Харасмент!
Харасмент!
Гвалт, короче, якщо по людськи, женщіну насілують ! 😂
Черги або скупченння людей як правило немає, одні приходять інші йдуть.
Якщо продумати, то цілком можливо
Та слуги в Верховній Раді валять ледь не все, що стосується співпраці з МВФ, не робиться нічого, для початку перемовин про вступ в Євросоюз!!? Вступ в НАТО зливають....
Ви що, вірите, що ВОНИ організують Вам демократичні вибори під час війни?!?? Включіть телевізор і погляньте, як організований зомбімарафон, оце він, прототип майбутнього передвиборчого процесу в стані війни, від Зеленського!
Із цими ми війну НЕ виграємо ! 👿
З того, що я прочитав в американських ЗМІ, та форумах:
Байдену, тобто демократам потрібна перемога, або щось, що можна подати як ДУЖЕ великий успіх ЗСУ. І все це до жовтня 2024, бо в листопаді у них вибори, і їм потрібен доказ, що гроші витрачені успішно. І не потрібен удар по російській нафті, бо тоді нафта в світі подорожчає, і реднек на бензиновому 6 літровому пікапі, лаятиме Байдена, проїжджаючи мимо кожної заправки.
Республіканці осідлали коньок - в Росії вибори, Україна недемократична, бо їх немає, гроші всі вкрали і віддали Байдену в мішку, а ця війна коштує кожному американцю 10500 мільйонів доларів в день. Плюс Трамп, який верещить, що Байден украв усі гроші, Путін нормальний чувак, Україна їм непотрібна, а потрібна ще одна огорожа від Мексики. І обіцяє зупинити війну за день - напевно теж буде нас бомбити.
Гірше те, що серед демократів теж є прихильники миру з Путіним - крайні, вкрай ліві кандидати, добре, що хоч вони нічого не вирішують. А серед республіканських лідерів, за нас фактично лише Пенс, але його підтримує 5-6% респів. Інші в більшості висловились проти України, і лише невелика частина промовчала.
УКРАИНА, СУББОТА 31 ДЕКАБРЯ 2022 16:00
"В Украине с начала полномасштабного вторжения россиян 24 февраля 2022 года действует военное положение. При этом его продлевали уже несколько раз. ......
Военное положение в Украине было введено 24 февраля ровно на 30 суток. После чего его продлевали еще раз на 30 суток - с 26 марта до 25 апреля. Потом продлили еще два раза, но уже на 90 суток - сначала до 25 августа, а потом до 21 ноября.
Согласно последнему решению Верховной рады, военное положение в Украине продлили с 21 ноября до 19 февраля 2023 года. ...."
Статья, как видишь, прошлогодняя, от 31 декабря.
В общем, документы, если хочешь, то наверное сможешь найти на сайте ВР.
У нас введений воєнний стан, і регулярно продовжується Верховною Радою. Документи доступні до перегляду, що тобі ще потрібно?
змагання на ідіoтізм - вибирай любого!
Зараз вони розпочнуть всі свої наративи доставати...не на часі і так далі!
"Ми вражені ти, що зробив український народ, але ЗЄрмаків просимо пройти нах". сенатор Грем
Неможливо "налагодити виробництво", чи будь, який процес, людям які ніколи в життію крім травлі анеклотів зі сцени нічим іншим не займалися.
Що би хоч щось налагодити, потрібно бути управлінцем і в тебе повинна бути команда не холуїв- коміків, а таких же самих управлінців у різних сферах.
А у Зеленьськго навіть розуміння, на практичному рівні немає, як підійти до вирішення проблем.
Він може записати десять відосиків, сто разів прочитати розумні тексти із суфлеру, але сіндром Даннінга - Крюгера не дозволить зробити навіть перший крок."
кацапи почекають і не будуть стріляти поки йде голосування??
а на дільниці буде купа людей і як прилетить ракета то він воскресить вбитих??
розібрався б краще в себе зі своїм злочинцем трампом
скільки людей на виборчих дільницях?
Черг на дільницях не бачив (1-2 людини не вважати за чергу).
МАЙДАН для них буде здаватися просто казкою...!!!
УСЮ цю мразоту злодіїв-мародерів-деребанщиків "слуг у народу" розпреділемо по КАТЕГОРІЯМ кому першому висіти на ГІРЛЯНДІ...!!!
І першими будуть члени комітетів по питанням ВЕТЕРАНІВ...!!!
МОЛІТСЯ суки молітся...!!!
Перемовини-заморозка війни-відміна воєнного стану-вибори
До такого великого друга України, як Ліндсі Грем, варто прислухатись, він є послідовником ідей Джона Маккейна і одним з найбільших "яструбів" в Сенаті США.
А яким чином українці, які знаходяться в окупації, за кордоном, по всьому білому світу, зможуть скористатися своїм конституційним правом голосу? Він це може забезпечити? Якщо ні,то він агітує за порушення конституційних прав людини! Хай,краще, зі своїм трампом розберуться!
У іншому випадку "ватажки" будуть зацікавлені у безкінечному стані війни. Логічно?
2. Від того, що закордоном не проголосують біженці - це вже їхні проблеми, бо можна поїхати в Україну аби проголосувати
3. Притомні люди кажуть, що можна проводити вибори під час війни, достатньо прийняти деякі закони.
4. В 2019 му році в Україні було 2 області і АРК під окупацією і це не завадило провести демократичні вибори.
Ну і саме головне, зараз Україна існує за рахунок грошей американських платників податків, тому буде зроблено так, як цього вимагають вони.
Так що зрадофіли розслабтеся, зелена шобла у парламенті разом із ригами має бути знесена нахєр і чим швидше, тим краще.
А если зермак хочет отменить демократию, не важно под каким предлогом - то пропадает смысл вообще воевать за такую страну. Какая разница, под каким диктатором жить?
ЗЕЛЕНІ СМОКЧІТЬ !!!!
Думаю опозицію окрім обливанням гівном ще будуть підставляти і саджати по тюрмам.
ЧЕКАЄМО НА ВІДЄОФІЛЬМИ ЯК РІЗНІ СЄРЬОЖИ ПРИТУЛИ І ЙОГО КОЛЄГІ З САМИМ Зе НА ПЄРЄДКУ ОДІВАЮТЬ, ОБУВАЮТЬ, КОРМЛЯТЬ ВОЯКІВ І РИЗИКУЮТЬ СВОЇМ ЖИТТЯМ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ - ВСЕ ДЛЯ ВИБОРІВ 🤣