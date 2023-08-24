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Наступного року в Україні мають відбутися вибори, навіть під час війни, - сенатор Грем. ВIДЕО

Вибори в Україні у 2024 році мають відбутися, навіть в умовах війни.

Про це заявив сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Моє сьогоднішнє послання до президента: я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти.

Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори", – сказав сенатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада має пояснити, які вибори будуть після війни. Зараз їх проводити небезпечно, - Стефанчук

Автор: 

вибори (6683) Ліндсі Грем (69)


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Топ коментарі
+91
Здається, то Вовіка просять на вихід.
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24.08.2023 22:45
+58
А ничего, что подавляющая часть нашего оружия и нашего бюджета сейчас - это все помощь от США? Посылалку не обламаете?
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24.08.2023 22:52
+55
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24.08.2023 22:44
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"жіноча логіка"?
Харасмент!
Харасмент!

Гвалт, короче, якщо по людськи, женщіну насілують ! 😂
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24.08.2023 23:51 Відповісти
харасмент, булінг, кейс, павербанк, шатл, шелтер, шопінг, ЩО ВАМ ЩЕ ТРЕБА????!!!!!
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25.08.2023 00:54 Відповісти
адженда
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25.08.2023 01:59 Відповісти
Тобто твій вибір - Єрмак, Резніков та інша ненажерна зрадлива зелена пNздота. Це не кінь на переправі, а тазик з цементом на ноги.
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24.08.2023 23:52 Відповісти
ударенная об стену головой?
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25.08.2023 00:21 Відповісти
За Колю "Катлєту" ілі Абстрістовіча нужна галасавать скора!
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24.08.2023 23:41 Відповісти
Мій голос стосовно цих двох "К стєнкє!" 😕
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24.08.2023 23:53 Відповісти
І що змінеться, якщо оберуть те ж саме зелене гівно? І що робити з Конституцією, за якою будь-які вибори у період воєнного стану заборонені. Ну, хіба що відміняти воєнний стан, типу, не війна, а спецоборона. Але усе це якось не того, не по феншую...
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24.08.2023 23:42 Відповісти
А по фен-шую було б коли той що казав " я на один строк" зпам'ятав свої слова та й пішов, як обіцяв.Ну це ж тільки в серіалах так буває.
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24.08.2023 23:49 Відповісти
Коли рашці оголосили війну?
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24.08.2023 23:54 Відповісти
ти дурак? війну оголошує той хто нападає! А ми обороняємося,зрозумій!
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25.08.2023 00:04 Відповісти
Він, звичайно, не коректно висловився. Мається на увазі оголосити не війну, а перебування у стані війни. Так правильно.
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25.08.2023 01:16 Відповісти
її, війни, і зараз нема з кого спрашувати?
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25.08.2023 08:00 Відповісти
Так в Україні офіційно нема війни, є тільки відсіч агресії.
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25.08.2023 06:18 Відповісти
Зеля взагалі допомогає проводити Московії ОСВО. Він навіть аміак був згоден до п.Південний перегоняти. Трубу заповнили вже і росіяни за тиждень 2 рази в неї влучили.
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25.08.2023 07:59 Відповісти
Звертайся до нього нехай подає у відставку разом зі своєю шоблою і питання зняте
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25.08.2023 22:32 Відповісти
Вибори, вибори....Про таке ж треба заздалегідь казати,хоча б за пару років. До виборів же ж треба новий сезон Слуга народу вспіти зняти, та на телеках прокрутити, а часу вже зась...Ех, не розуміються сенатори на особливостях національних виборів, що тут казати.
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24.08.2023 23:46 Відповісти
Це точно, каломойшаще новий серіал з новим кандидатом ще не показав
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24.08.2023 23:49 Відповісти
Тут вистачає вечерніх гундосиків. Йолупів у нас на жаль менше не стало і вони що таке критичне мишлення не чули, війна у них почалася у 2022році і винна у війні попередня влада, бо вона крала і позакривала усі оборонні програми.
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25.08.2023 07:08 Відповісти
Яке може бути крит мислення якщо люди крім довбомарахфону більше нічого не бачать і не чують? Потрібна реальна свобода слова у країні
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25.08.2023 22:35 Відповісти
При бажанні неподалік бомбосховищ можна організувати, достатньо дотримуватись повітрянлї тривоги!
Черги або скупченння людей як правило немає, одні приходять інші йдуть.
Якщо продумати, то цілком можливо
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24.08.2023 23:47 Відповісти
При бажанні....
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25.08.2023 08:02 Відповісти
Б**дь! Почитав коментарі! Які Вам Зе вибори організує під час війни!? Яке онлайн голосування, та в окопах? Які законодавчі зміни для організації всього в нормальному режимі!!!??
Та слуги в Верховній Раді валять ледь не все, що стосується співпраці з МВФ, не робиться нічого, для початку перемовин про вступ в Євросоюз!!? Вступ в НАТО зливають....
Ви що, вірите, що ВОНИ організують Вам демократичні вибори під час війни?!?? Включіть телевізор і погляньте, як організований зомбімарафон, оце він, прототип майбутнього передвиборчого процесу в стані війни, від Зеленського!
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24.08.2023 23:53 Відповісти
Ви пропонуєте кардинальні міри?
Із цими ми війну НЕ виграємо ! 👿
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24.08.2023 23:58 Відповісти
Провести зараз вибори - отримати Слуг на чолі з Зеленським ще на 5 років. Ймовірність цього - 99%. Ви цього бажаєте?
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25.08.2023 00:02 Відповісти
Швидше за все американці натякають, що в 2024 активні бойові дії потрібно буде завершувати. Тобто заморозка війни. Після цього відміна воєнного стану і вибори.
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25.08.2023 00:12 Відповісти
Американці, це занадто широке коло людей.
З того, що я прочитав в американських ЗМІ, та форумах:
Байдену, тобто демократам потрібна перемога, або щось, що можна подати як ДУЖЕ великий успіх ЗСУ. І все це до жовтня 2024, бо в листопаді у них вибори, і їм потрібен доказ, що гроші витрачені успішно. І не потрібен удар по російській нафті, бо тоді нафта в світі подорожчає, і реднек на бензиновому 6 літровому пікапі, лаятиме Байдена, проїжджаючи мимо кожної заправки.
Республіканці осідлали коньок - в Росії вибори, Україна недемократична, бо їх немає, гроші всі вкрали і віддали Байдену в мішку, а ця війна коштує кожному американцю 10500 мільйонів доларів в день. Плюс Трамп, який верещить, що Байден украв усі гроші, Путін нормальний чувак, Україна їм непотрібна, а потрібна ще одна огорожа від Мексики. І обіцяє зупинити війну за день - напевно теж буде нас бомбити.
Гірше те, що серед демократів теж є прихильники миру з Путіним - крайні, вкрай ліві кандидати, добре, що хоч вони нічого не вирішують. А серед республіканських лідерів, за нас фактично лише Пенс, але його підтримує 5-6% респів. Інші в більшості висловились проти України, і лише невелика частина промовчала.
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25.08.2023 00:26 Відповісти
То що робити?
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25.08.2023 01:19 Відповісти
те шо робить ЗСУ - воювати.
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25.08.2023 08:04 Відповісти
зе - клоуни
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25.08.2023 11:57 Відповісти
Де ти бачив документ де За об'явив війну в Україні?
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25.08.2023 06:19 Відповісти
Украина парламентско-президентская республика, вообще-то.

УКРАИНА, СУББОТА 31 ДЕКАБРЯ 2022 16:00
"В Украине с начала полномасштабного вторжения россиян 24 февраля 2022 года действует военное положение. При этом его продлевали уже несколько раз. ......

Военное положение в Украине было введено 24 февраля ровно на 30 суток. После чего его продлевали еще раз на 30 суток - с 26 марта до 25 апреля. Потом продлили еще два раза, но уже на 90 суток - сначала до 25 августа, а потом до 21 ноября.

Согласно последнему решению Верховной рады, военное положение в Украине продлили с 21 ноября до 19 февраля 2023 года. ...."

Статья, как видишь, прошлогодняя, от 31 декабря.
В общем, документы, если хочешь, то наверное сможешь найти на сайте ВР.
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25.08.2023 07:45 Відповісти
Конституція вимагає що вразі збройної агресії Президент повинен звернутись до ВР з поданням про оголошення в Україні стану війни
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25.08.2023 17:07 Відповісти
Ну так, раз оно 100500 раз уже продлевалось, значит оно столько же раз уже объявлялось, и значит были обращения, или нет, не было?
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25.08.2023 17:19 Відповісти
О сектант detected! Знаємо ці ваші пісні - війну Зе не оголошував, тому її немає, у поліції та ТЦК та СП є код ЄДРПОУ, тому це приватні компанії, і т.п. нісенітниця запущена в мережу, чи то рашистською пропагандою, чи то вітчизняними божевільними.
У нас введений воєнний стан, і регулярно продовжується Верховною Радою. Документи доступні до перегляду, що тобі ще потрібно?
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25.08.2023 08:22 Відповісти
Ти спочатку подивись що таке відсіч у випадку збройної агресії і чім ця відсіч відрізняється від стану війни
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25.08.2023 17:04 Відповісти
пиво шкодить
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25.08.2023 08:26 Відповісти
не ті вже республіканці - ідіот на ідоті...
змагання на ідіoтізм - вибирай любого!
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24.08.2023 23:57 Відповісти
рижий вбив партію республіканців.
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24.08.2023 23:59 Відповісти
Не лише республіканців. Він розколов США навпіл і створив умови, коли "підняли голови" крайні ліві і крайні праві. А ті відразу почали цькувати помірних і центристів.
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25.08.2023 00:31 Відповісти
панове, в вас свій зелений і він же рижий є - кучкуємося навколо!
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25.08.2023 01:13 Відповісти
Опа па..зелені напряглися...вони ж прийшли як ***** років на 20,а тут такі заяви...
Зараз вони розпочнуть всі свої наративи доставати...не на часі і так далі!
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25.08.2023 00:02 Відповісти
Зеля ще встигне підписати Путлеру згоду на кштальт гауляйтерства.
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25.08.2023 07:53 Відповісти
Вові вказують на двері.

"Ми вражені ти, що зробив український народ, але ЗЄрмаків просимо пройти нах". сенатор Грем
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25.08.2023 00:16 Відповісти
ай-яй-яй, вмешательство во внутренние дела, сенатору надо впаять запрет на три года минимум
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25.08.2023 00:24 Відповісти
Ви свої "внутрішні справи" похерили з 2019 року. Де масове виробництво "Оплот", "Вільха", "Богдана", "Грім", "Нептун" у найбільшій країні Європи?
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25.08.2023 16:25 Відповісти
У них этих сенаторов как ***, короче много. Когда раше надо показать какой то "патриотический" ролик они себе находят "полезного идиота" из сенаторов и цитирует его. Смотрю тут тоже самое, под стать повестки нашли какого то очередного сенатора. Я уже давно на этот бред внимания не обращаю (еще круче бред идет от всяких "в отставке"). Вот когда официальные лица что-то заявят тогда и обсуждать можно!
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25.08.2023 00:36 Відповісти
выборы конечно не нужны, но и депутаты не нужны, они как-то тупо бессмысленны (и в общем-то кажется такими и были все 30+ лет), куча рандомных людей без профильного образования и не совсем представляющие "голос народа", разве только пару тысяч отдельных упитанных физиономий. сейчас нужно исходить в первую очередь исключительно из военной необходимости, мобилизировать\национализировать финансы, энергетику, технику, ресурсы, строить заводы, оборонительные сооружения, подземные города, мобилизировать людей не столько на войну, но и на тыловое обеспечение и т.п.
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25.08.2023 00:57 Відповісти
И как все вышеперечисленное будут делать люди, которые всю жизнь работали исключительно ртом? Цитата с форума, где человек кратно и точно описал суть проблемы: "

Неможливо "налагодити виробництво", чи будь, який процес, людям які ніколи в життію крім травлі анеклотів зі сцени нічим іншим не займалися.
Що би хоч щось налагодити, потрібно бути управлінцем і в тебе повинна бути команда не холуїв- коміків, а таких же самих управлінців у різних сферах.
А у Зеленьськго навіть розуміння, на практичному рівні немає, як підійти до вирішення проблем.
Він може записати десять відосиків, сто разів прочитати розумні тексти із суфлеру, але сіндром Даннінга - Крюгера не дозволить зробити навіть перший крок."
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25.08.2023 10:07 Відповісти
НАТО, ядерна зброя, літаки - перемога, а уж потім "ваші вибори".
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25.08.2023 00:59 Відповісти
як він це собі уявляє?
кацапи почекають і не будуть стріляти поки йде голосування??

а на дільниці буде купа людей і як прилетить ракета то він воскресить вбитих??

розібрався б краще в себе зі своїм злочинцем трампом
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25.08.2023 01:00 Відповісти
А зараз вночі по багатоквартирних будинках, де сплять сотні мешканців, орки не стріляють?
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25.08.2023 16:34 Відповісти
ти на вибори хоч ходив колись?
скільки людей на виборчих дільницях?
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25.08.2023 19:43 Відповісти
Не повіриш: жодних виборів не пропустив принципово!!!
Черг на дільницях не бачив (1-2 людини не вважати за чергу).
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25.08.2023 23:53 Відповісти
правий, не повірю
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26.08.2023 00:02 Відповісти
ЦІ суки "слуги-злодії- мародери народу" хай починають молитися...!!!
МАЙДАН для них буде здаватися просто казкою...!!!
УСЮ цю мразоту злодіїв-мародерів-деребанщиків "слуг у народу" розпреділемо по КАТЕГОРІЯМ кому першому висіти на ГІРЛЯНДІ...!!!
І першими будуть члени комітетів по питанням ВЕТЕРАНІВ...!!!
МОЛІТСЯ суки молітся...!!!
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25.08.2023 01:02 Відповісти
Американці натякають на майбутні перемовини після виборів, поганий знак. Вибори в умовах військового стану дуже небезпечні, бо в нас традиційно в цей час йде внутрішня дестабілізація...
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25.08.2023 01:06 Відповісти
На перемовини натякають, але не після, а до виборів. Порядок такий:
Перемовини-заморозка війни-відміна воєнного стану-вибори
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25.08.2023 12:09 Відповісти
Сенатор Грем - російська консерва! Потрібно вказати маршрут російського корабля!
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25.08.2023 01:09 Відповісти
Грэм - один из достойнейших сенаторов и настоящий друг Украины, так что за мацквой надо отправить тебя, кацапского выродка
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25.08.2023 15:07 Відповісти


До такого великого друга України, як Ліндсі Грем, варто прислухатись, він є послідовником ідей Джона Маккейна і одним з найбільших "яструбів" в Сенаті США.
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25.08.2023 16:40 Відповісти
То ви підтримуєте його ідею про вибори в Україні, під час війни?
А яким чином українці, які знаходяться в окупації, за кордоном, по всьому білому світу, зможуть скористатися своїм конституційним правом голосу? Він це може забезпечити? Якщо ні,то він агітує за порушення конституційних прав людини! Хай,краще, зі своїм трампом розберуться!
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25.08.2023 22:22 Відповісти
Населення країни має право переобирати "ватажків" незалежно чи є війна, чи ні.
У іншому випадку "ватажки" будуть зацікавлені у безкінечному стані війни. Логічно?
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26.08.2023 00:05 Відповісти
Это только его мнение. А известно же- сколько людей, столько и мнений. У меня, например мнение, что выборы могут иметь катастрофические последствии для Украины. Обострится внутренняя борьба до выборов, а ещё что опасней после. Кто-то будет недовольный результатом, польётся много грязи, возможен очередной Майдан. Всё это на руку будет только одной, соседней стране, которая будет искать свой выход из положения, поэтому сил и средств, для раскачивания лодки вовремя выборов в Украине, жалеть не будет.
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25.08.2023 01:38 Відповісти
Люди такого ранга не ляпают языком что попало. Это только Зеленский не понимает цену, вес слова и обещания президента. Но это как бы исключение из правил.
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25.08.2023 10:12 Відповісти
Грем спеціально, з американським демократичним цинізмом шпильнув Хрипатого. Нічого проводити не будуть, на крайняк розпустять ЦВК а нового не створять. Але якщо х.... буде проводити, то тоді теж будуть бісер метать.
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25.08.2023 02:57 Відповісти
grem - tramp!
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25.08.2023 07:52 Відповісти
Шо, Грем теж за Лебіговича?
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25.08.2023 03:00 Відповісти
у кагале паника
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25.08.2023 06:09 Відповісти
1. Виборчі дільниці можна легко організувати у бомбосховищах
2. Від того, що закордоном не проголосують біженці - це вже їхні проблеми, бо можна поїхати в Україну аби проголосувати
3. Притомні люди кажуть, що можна проводити вибори під час війни, достатньо прийняти деякі закони.
4. В 2019 му році в Україні було 2 області і АРК під окупацією і це не завадило провести демократичні вибори.
Ну і саме головне, зараз Україна існує за рахунок грошей американських платників податків, тому буде зроблено так, як цього вимагають вони.
Так що зрадофіли розслабтеся, зелена шобла у парламенті разом із ригами має бути знесена нахєр і чим швидше, тим краще.
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25.08.2023 06:26 Відповісти
... траба надати шанс керманичу Зеленському прискорити стійкий та потужний розвіток країни. Він справжний будівник східноєвропейського економічного Тайгера
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25.08.2023 06:41 Відповісти
Ну да выборы после войны..а какая сволочь зеленная скажет когда война закончится..ведь всем понятно что Зе и шобле выгодно чтоб продолжалось..Это народ гибнет а зеленные батальон Монако после грабежа бюджета пополняют.Я бы просто спросил у ВСУ у Залужного что они думают по поводу выборов.. проводить иль нет. Нужны ли зеленные у власти .и не пора ли их послать за русским кораблем..конфисковывая то что украли
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25.08.2023 07:29 Відповісти
Так парламентские вроде как в этом должны быть,ахметковского премьера можно в этом году уже кышнуть вместе с помощником сивковича.
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25.08.2023 07:50 Відповісти
ЗеКодломойскую банду оставить Навечно... Леонид Данилыч Кучма скаже...спасибо БЫДЛО...😁
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25.08.2023 08:02 Відповісти
Значить "зельоные" вже на гачку в ФБР
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25.08.2023 08:27 Відповісти
не довіряють американці зеленому кодлу, тому натякають на вибори навіть під час війни
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25.08.2023 08:47 Відповісти
Схоже зебіли не тільки нас задовбали.
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25.08.2023 09:26 Відповісти
О, то тепер у США вирішують, коли нам вибори проводити? Ні, ми звісно вдячні Штатам за допомогу і все таке, але... ми не 51-й штат.
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25.08.2023 10:21 Відповісти
А хотілось би...
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25.08.2023 11:54 Відповісти
Не когда, а при каких условиях. 26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины, несмотря на введённое в стране военное положение, утвердила день проведения выборов - 31 марта 2019 года.
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25.08.2023 13:07 Відповісти
Да, теперь штаты решают, что тебе делать. Свою несостоятельность в плане решений ты уже доказал.
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25.08.2023 13:39 Відповісти
США не решают, в советуют. Можно конечно на советы основного союзника в войне за выживание страны положить с прибором, да. Только нужно подготовиться к возможным последствиям
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25.08.2023 15:11 Відповісти
Чего это так зелень на ветке разволновалась....
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25.08.2023 11:06 Відповісти
Грем - я за! Питання в іншому, наскільки паскуди Z запустили свої пазурі, щоб впливати на вибори.
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25.08.2023 11:37 Відповісти
Угу, только настоящий украинец Янукович является попрежнему президентом Украины, да кацапчек
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25.08.2023 15:12 Відповісти
Нажаль, iдиотiв у нас не так вже набагато зменшилось...
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25.08.2023 13:05 Відповісти
Ну точно це вже не 73 зебілів, хіба що домалюють
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25.08.2023 13:12 Відповісти
ВИБОРИ в Україні, це ОДНОЗНАЧНО , це як АКСІОМА, яку в ОПУ намагаються скасувати!!
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25.08.2023 12:40 Відповісти
Если мы воюем за демократию, то в стране должна быть демократия. Это значит что даже если в воюющей стране большинство выбирает идиота-шоумена главнокомандующим - ну, значит, такая судьба.

А если зермак хочет отменить демократию, не важно под каким предлогом - то пропадает смысл вообще воевать за такую страну. Какая разница, под каким диктатором жить?
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25.08.2023 13:43 Відповісти
Короче, молча, сжав кулаки, голосуем за Пороха. И наблюдаем как зелёные тараканы прячутся по углам. Сбежать в Швейцарию уже будет сложнее, ибо военное время.
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25.08.2023 13:50 Відповісти
Наступного року в Україні мають відбутися вибори, навіть під час війни, - сенатор Грем Джерело:
ЗЕЛЕНІ СМОКЧІТЬ !!!!

Думаю опозицію окрім обливанням гівном ще будуть підставляти і саджати по тюрмам.

ЧЕКАЄМО НА ВІДЄОФІЛЬМИ ЯК РІЗНІ СЄРЬОЖИ ПРИТУЛИ І ЙОГО КОЛЄГІ З САМИМ Зе НА ПЄРЄДКУ ОДІВАЮТЬ, ОБУВАЮТЬ, КОРМЛЯТЬ ВОЯКІВ І РИЗИКУЮТЬ СВОЇМ ЖИТТЯМ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ - ВСЕ ДЛЯ ВИБОРІВ 🤣
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25.08.2023 13:59 Відповісти
І ціни на електрику в другий раз підняти до виборів пообмежаться.
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25.08.2023 16:55 Відповісти
В травні 2024 Зеля втрачає свою легітимність
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25.08.2023 16:51 Відповісти
Та я вже пробував це втовкмачити тут деяким коментуючим, а вони все одно продовжують розказувати про закони і Конституцію. Ніяк не можуть зрозуміти, що Захід нас буде підтримувати, тільки якщо ми будемо демократією. Демократія = вибори і крапка. Навіть якщо вони будуть з огріхами ті вибори, але вони мають бути. Не захочемо проводити - припинять підтримувати і нам жопа, все дуже просто. Як ці вибори будуть ув'язуватись з нашою Конституцією і законами, це вже виключно наші проблеми, Заходу на це пофіг, йому потрібні вибори і крутіться як хочете.
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25.08.2023 20:01 Відповісти
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