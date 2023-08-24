Наступного року в Україні мають відбутися вибори, навіть під час війни, - сенатор Грем. ВIДЕО

Вибори в Україні у 2024 році мають відбутися, навіть в умовах війни.

Про це заявив сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Моє сьогоднішнє послання до президента: я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти.

Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори", – сказав сенатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада має пояснити, які вибори будуть після війни. Зараз їх проводити небезпечно, - Стефанчук