Вважаємо інформацію про збиття літака Пригожина ракетою ППО неточною, - Пентагон
У Міністерстві оборони США вважають, що версія збиття літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина системою протиповітряної оборони є "неточною".
Про це заявив речник Пентагону, генерал Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми вважаємо цю інформацію неточною", - заявив Райдер щодо припущення про те, що літак Пригожина було збито ракетами класу "земля-повітря".
За словами речника Пентагону, США все ще продовжують оцінювати ситуацію і додаткової інформації про причини авіакатастрофи поки немає.
"Очевидно, що ми знаємо, що у групи "Вагнер" багато щупалець, деякі з них військові, деякі кримінальні в Африці. Я не думаю, що хтось скидатиме з рахунків небезпеку цієї групи або її залишків", - наголосив генерал.
Райдер зазначив, що США продовжать стежити за діями "вагнерівців" в Африці.
23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.
Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.
За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.
Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".
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Тому США підтримали Путлера під час бунту, тому підтримали його під час убивства.
П - послідовність у приниженнях
2. США просило Україну різати стратегічні бомбардувальники, а Кучма за борги олігархів (не держави) їх передав Московії, так само, як і крилаті ракети.
3. США й ішні гаранти по Будапештському договору просто розвели нас, як кошенят. Говорять, що там нема прописаного механізму. Насправді у політиці дане слово важить не менше, аніж підпис.
4. А якого дідька Україна відкликала свій підпис в ООН стосовно засудження геноциду уйгурів? Геноцид вірмен на початку ХХ ст. ми темеж не визнали. Значить ми також лише про себе думаємо і боїмося посваритись із турками, азерами, і китайськими комуністами.
5. Що там зараз планує робити США із Московією, я не знаю. Може ви маєте рацію. А може вони трохи побоюються і варять жабу на повільному вогні. Звісно ж руками (життями) українців.
5. На жаль після Холодної війни у західних державах геополітика і екологія не у пріоритеті. Головними є бізнес і гроші. Тому Захід доклався до посилення Московії і Китаю. Тепер дехто думає, що з тим робити.
Я особисто приймав участь у ліквідаційних заходах 184 ТБАП (м.Прилуки), 185 ТБАП (м.Полтава). Працював з американцями та кацапів з Енгельсу було, що багнюки.
Платили літаками за борги Юльки.
У нас на таке прийнято говорити "я з вами, прошу пана, свиней не пас, що ви до мене на 'ти".
З вірменами складно. Був період, що вони були майже зовсім витіснені з Малого Кавказу. Царська Росія їх повернула, але на ті землі, які контролювала, віддавши навіть грузинські території. А от винищення вірмен відбувалося якраз на територіях, які були підконтрольні туркам і звідки вірмени не були повнісьтю витіснені. Під самим Араратом дотепер є будівлі старовинних вірменських церков і монастирів. Можна не долюблювати вірмен, але заперечувати геноцид - глупо. І ще запитання - може вам азери, рідні брати турків, (дикі, жорстокі, підлі і боягузливі) більше подобаються? Не знаю випадку, коли ті діти гір виходили сам-на -сам з українцем. Завжди діяли товпою.
А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору: «Армения, как государство, не играла никакой значительной роли в истории человечества, ее название было географическим термином, распространенным армянами, она была местом разрешения споров сильных государств - ассирийцев, мидийцев, иранцев, греков, монголов, русских…»
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».
Русский исследователь В.Л. Величко. «Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное собрание публицистических сочинений». Том 1. СПб., 1904: «Армяне начали высасывать соки местного населения. Не удовлетворившись этим, они проводили политику подрыва репутации местного мусульманского населения с целью присвоить их земли, прогнав в будущем».
Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
Воспоминания русского дипломата генерала Маевского. Из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что, «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями».
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»
Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполняли дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».
Самуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».
Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».
Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».
Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат:
«Конфликт в Нагорном Карабахе - хорошо запланированная, заранее подготовленная акция, осуществление которой возлагалось на долю коммунистических руководителей Армении… Лидеры Движения «Карабах», гипертрофировав самоопределение нации, довели его до такой степени, после чего начинается сепаратизм».
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
Окрім того у Львові досить багато вірмен, велика частина з яких поводилась зухвало і нахабно (але не усі). Але ж це ми їм це дозволяли. Як тільки я дізнавався, що у якомусь моєму товаристві є вірменин, я з тим товариством припиняв стосунки, і через певний період дізнавався, що робив правильно.
А отой "геноцид вірмен" - це просто реакція турків на різню, яку почали самі вірмени роком раніше на території східної Туреччини Просто "так склалося", що турки "не на тих поставили" - змушені були в І Світову підтримати німців а ті програли А як-би султан зміг повестися? Адже Росія у 1914 році практично одночасно розпочала бойові дії не тільки на Західному фронті але й на Закавказькому - коли турки й воювать не збиралися! Тобто воювать на боці Німеччини їх змусили росіяни А разом з окупаційною армією в Туреччину увійшли "вірменські дружини" От вони й почали ще в 1914 різню мусульман І Антанта й навалила на турків усі гріхи - як на "програвшу" сторону Та ще й сильна вірменська діаспора в Парижі свою роль зіграла Турецької діаспори значної там немає навіть до цих пір саме з цієї причини А вірмени вміють "в потрібний час" "поплакаться в жилетку" і прикинуться "бідними та нещасними" І вміють "бакшиші" підсовувать Недарма їх називають "євреями Кавказу"
"Кров'ю вона умивалась,
А спала на купах,
На козацьких вольних трупах,
Окрадених трупах!" ( Т Шевченко "І мертвим і живим")
Коли я тут описував "кодекс поведінки" запорожців, який "прорахували юристи-історики по документах тієї епохи та порівняв його з "варавскими панятиямі" зеків ХХ століття в СРСР - мені тут "очі видирали" Коли написав, що запорожці були "вікінгами" Чорного моря та грабували прибережні поселення на території Болгарії та Румунії (тобто християн), а також крали людей з Польщі, ВКЛ та українських земель і продавали в Криму туркам і татарам - мене обзивали "кацапським запроданцем" та "онуком НКВДиста" Але ж це - ІСТОРИЧНІ ФАКТИ!
Однак мова не про те, якими були українці В історії подібні факти є у будь-якого народу
Мову ти завів про "геноцид вірмен" А я тобі лише вказав на витоки цього "геноциду"
Щодо "втечі в Галичину" реєстрових козаків, які підтримали Коліївщину - щось мало віриться Вони могли втекти до турків Але не на територію Жечі Посполитої - бо Галичина в ті часи була не "австрійською", а "польською" Може, то тікали сім"ї саме тих, хто НЕ ПІДТРИМУВАВ повстання? Про "усусів" нічого не скажу - мало інформації А от стосовно УПА - згоден Бо там була як заслана агентура НКВС так і багато "східняків", які пристали до УПА тому, що так було "зручніше" Кому - воювать з німцями, а кому - просто "ситніше" І коли більшовики пустили чутки, що взамін на зраду їм буде "прощена" участь в УПА - багато з цих людей на подібні "брехні" "купилися"
Кара наздоганяла у основному тих, хто залишався на своїй малій батьківщині. Між іншим, такий переїзд у глушину і від НКВД часто рятував (звісно, якщо ти не був лідером, за яким цільово полювали).
Ні польська недошляхта не була всесильна, ні НКВД. Декому від них таки вдавалось сховатись, особливо там, де їх не дуже шукали.
Я відповідав на отой ваш сумнів
"Щодо "втечі в Галичину" реєстрових козаків, які підтримали Коліївщину - щось мало віриться Вони могли втекти до турків Але не на територію Жечі Посполитої - бо Галичина в ті часи була не "австрійською", а "польською" Може, то тікали сім"ї саме тих, хто НЕ ПІДТРИМУВАВ повстання?"
Якщо моя відповідь вам не зрозуміла, то я нічого не пороблю. Окрім того я не розумію, для чого втікати тим, хто не підтримав повстання, вони ж на стороні тих, хто виграв (Московії і Польщі) опинилися.
Між іншим, Зінаїду Тулуб з її "Людоловами" теж ваші знайомі записали б до НКВдистів, бо не описувала козацтво лише позитивно. Якщо ви пам'ятаєте, що ще й ту тему зачепили.
Всі спостерігають за короткою юбкою гарної помічниці, а найважливіше дійство відбувається поруч!
Ви просто не туди дивитися!
ученія.
всі сппрацювали як надо - всім нагороди!
шо літак був збитий - він відбився і плавно сів на аеродром - тема закрита!
потім нам за цю всю тему розповіли рибаки...
із неонацистами , отож завтра кремлівський фюрер
доповість всьому світові про те,
що це українські неонацисти
знищили Пригожина і Уткіна , який насправді - Уркін
Я теж думаю, що літак був збитий ракетами класу повітря-повітря
Руководство ЧВК Вагнер было уничтожено два месяца назад, примерно около 27 Июня. Покойнички отдыхали в холодильнике (возможно рядом с холодным Суровикиным), а вчера их добавили к телам погибших пилотов. Перед этим были сказки про хождения Пригожина в Питере, про теплую встречу в Кремле, про подготовку удара по Польше, и про длительную командировку в Африку.
чи були відключення світла й трупи засмерділися?
якісь кацапи затійники: все ускладнили максимально)))
ніякого "путіна" вже тривалий час немає, патрушев і компанія використовують двійників (звідсі й довги столи, й карантини на 2 тижні, й голограми, тощо) - є група шахраїв, які вирішили правити довічно
оскільки жодного факту, який би цю версію запречував, ніхто досі не навів - вона (версія) теж має право на існування)
правда, цей довбойоб десь 2 місяці тому довідався про стан справ - і відтак вчинив заколот, але без шансів
тепер все поховано надійно
ні - це нчого не змінює для України....
нам своє робити...
Пригожинский бизнес-джет Embraer Legacy 600 (RA-02795) был сбит системой ПВО из состава 7й гвардейской ракетной дивизии (в\ч 14245) из состава 27 гвардейской ракетной армии ракетных войск стратегического назначения (мпд ЗАТО "Озерный" Бологовского района Тверской области).
Две ракеты ЗУР 9М82 (фугасно-осколочная боеголовка направленного действия с кубическими элементами поражения) из ЗРК С-300В «Антей-300В» (индекс ГРАУ: 9К81) в системе дуплексного выстрела.
Названная военная часть напрямую подчиняется ГенШтабу ВС РФ.
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