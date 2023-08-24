Вважаємо інформацію про збиття літака Пригожина ракетою ППО неточною, - Пентагон

У Міністерстві оборони США вважають, що версія збиття літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина системою протиповітряної оборони є "неточною".

Про це заявив речник Пентагону, генерал Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вважаємо цю інформацію неточною", - заявив Райдер щодо припущення про те, що літак Пригожина було збито ракетами класу "земля-повітря".

За словами речника Пентагону, США все ще продовжують оцінювати ситуацію і додаткової інформації про причини авіакатастрофи поки немає.

"Очевидно, що ми знаємо, що у групи "Вагнер" багато щупалець, деякі з них військові, деякі кримінальні в Африці. Я не думаю, що хтось скидатиме з рахунків небезпеку цієї групи або її залишків", - наголосив генерал.

Райдер зазначив, що США продовжать стежити за діями "вагнерівців" в Африці.

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23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".