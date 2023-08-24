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Вважаємо інформацію про збиття літака Пригожина ракетою ППО неточною, - Пентагон

пригожин

У Міністерстві оборони США вважають, що версія збиття літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина системою протиповітряної оборони є "неточною".

Про це заявив речник Пентагону,  генерал Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вважаємо цю інформацію неточною", - заявив Райдер щодо припущення про те, що літак Пригожина було збито ракетами класу "земля-повітря".

За словами речника Пентагону, США все ще продовжують оцінювати ситуацію і додаткової інформації про причини авіакатастрофи поки немає.

"Очевидно, що ми знаємо, що у групи "Вагнер" багато щупалець, деякі з них військові, деякі кримінальні в Африці. Я не думаю, що хтось скидатиме з рахунків небезпеку цієї групи або її залишків", - наголосив  генерал.

Райдер зазначив, що США продовжать стежити за діями "вагнерівців" в Африці.

Читайте також: У США вважають, що літак Пригожина могли збити ракетою класу "земля-повітря" з території РФ, - Reuters

23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Автор: 

Пентагон (1415) США (22568) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+20
Т.е. два инверсионных следа - это ракеты просто мимо пролетали по своим делам?
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24.08.2023 23:15
+20
США як із тодішнім бунтом із Пригожиним не хочуть розпалювати ситуацію в РФ, провокувати, не хочуть розпаду РФ, не хочуть скидати режим Путлера, не хочуть ексколації конфлікту - США заявляли про це багато разів.

Тому США підтримали Путлера під час бунту, тому підтримали його під час убивства.

П - послідовність у приниженнях
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24.08.2023 23:22
+15
зрозуміло - тому ядерний запас України після розпаду СРСР вони і передали РФ, а Буш старший, виступаючи в українськой ВР, умовляв не залишати СРСР, а залишатися у в'язниці народів і надалі
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24.08.2023 23:29
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Т.е. два инверсионных следа - это ракеты просто мимо пролетали по своим делам?
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24.08.2023 23:15 Відповісти
ну так тому і не точна, бо як би влучили першою ракетою, то була би точна.
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24.08.2023 23:17 Відповісти
И взрывчатка под колесом. Видимо кто-то очень сильно хотел его прибить.
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24.08.2023 23:31 Відповісти
значить, недаремно перед польотом колесо бортували.
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24.08.2023 23:37 Відповісти
Профессор Плейшнер выпил яд, прыгнул из окна, на лету застрелился, упал, и его переехал грузовик, а потом - трамвай. А потом из трамвая вышел дядька и добил профессора монтировкой.
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25.08.2023 11:14 Відповісти
США як із тодішнім бунтом із Пригожиним не хочуть розпалювати ситуацію в РФ, провокувати, не хочуть розпаду РФ, не хочуть скидати режим Путлера, не хочуть ексколації конфлікту - США заявляли про це багато разів.

Тому США підтримали Путлера під час бунту, тому підтримали його під час убивства.

П - послідовність у приниженнях
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24.08.2023 23:22 Відповісти
Звісно не хочуть, їм простіше мати справу з 1 ху**м, який одноосібно контролює ядерний боєзапас ніж з десятком дон-донів і чвк з різною мотивацією та політикою.
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24.08.2023 23:25 Відповісти
зрозуміло - тому ядерний запас України після розпаду СРСР вони і передали РФ, а Буш старший, виступаючи в українськой ВР, умовляв не залишати СРСР, а залишатися у в'язниці народів і надалі
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24.08.2023 23:29 Відповісти
1. Ядерні боєголовки потребують обслуговування. На жаль у нас таких можливостей точно не було. А щоб мати такі можливості, потрібен час і кошти.

2. США просило Україну різати стратегічні бомбардувальники, а Кучма за борги олігархів (не держави) їх передав Московії, так само, як і крилаті ракети.

3. США й ішні гаранти по Будапештському договору просто розвели нас, як кошенят. Говорять, що там нема прописаного механізму. Насправді у політиці дане слово важить не менше, аніж підпис.

4. А якого дідька Україна відкликала свій підпис в ООН стосовно засудження геноциду уйгурів? Геноцид вірмен на початку ХХ ст. ми темеж не визнали. Значить ми також лише про себе думаємо і боїмося посваритись із турками, азерами, і китайськими комуністами.

5. Що там зараз планує робити США із Московією, я не знаю. Може ви маєте рацію. А може вони трохи побоюються і варять жабу на повільному вогні. Звісно ж руками (життями) українців.

5. На жаль після Холодної війни у західних державах геополітика і екологія не у пріоритеті. Головними є бізнес і гроші. Тому Захід доклався до посилення Московії і Китаю. Тепер дехто думає, що з тим робити.
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25.08.2023 03:12 Відповісти
5. Це Захід заставив українців проголовувати за комуністів, які із області зробили Автогомну республіку, які дозволили базування флоту Кацапії. Це Захід заставив нас голосувати за регіоналів, які харківськими угодами дозволили збільшити російський контингент в Криму, а також провести модернізацію російського війська, донищити ЗСУ, СБУ? Це Захід сприяв тому, що у нас бабушкі бігали з плакатами "агрєссівний блок НАТО"?
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25.08.2023 03:27 Відповісти
Іди проспись.
Я особисто приймав участь у ліквідаційних заходах 184 ТБАП (м.Прилуки), 185 ТБАП (м.Полтава). Працював з американцями та кацапів з Енгельсу було, що багнюки.
Платили літаками за борги Юльки.
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25.08.2023 06:17 Відповісти
А за борги олігархів Кучми не розплачувались, ну хоча б військовими кораблями, які відійшли до України. То тоді було модно казати, що то старі корита. Так, старі, але біду Україні вони роблять.
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27.08.2023 04:28 Відповісти
А що то за кацапська мода зразу тикати незнайомій людині. Хто вас виховував (Шаріков і Швонєр) та де ви росли?

У нас на таке прийнято говорити "я з вами, прошу пана, свиней не пас, що ви до мене на 'ти".
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27.08.2023 04:49 Відповісти
Ти спочатку розберися з витоками того "геноциду вірмен" - а потім кидайся звинуваченнями Почитай тогочасні висновки самих російсян які стояли у вірмен за спиною - а потім "обвинувачуй"!
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25.08.2023 06:23 Відповісти
З витоками Холокосту також можна розбиратись, але це не заперечує факту, що він був.

З вірменами складно. Був період, що вони були майже зовсім витіснені з Малого Кавказу. Царська Росія їх повернула, але на ті землі, які контролювала, віддавши навіть грузинські території. А от винищення вірмен відбувалося якраз на територіях, які були підконтрольні туркам і звідки вірмени не були повнісьтю витіснені. Під самим Араратом дотепер є будівлі старовинних вірменських церков і монастирів. Можна не долюблювати вірмен, але заперечувати геноцид - глупо. І ще запитання - може вам азери, рідні брати турків, (дикі, жорстокі, підлі і боягузливі) більше подобаються? Не знаю випадку, коли ті діти гір виходили сам-на -сам з українцем. Завжди діяли товпою.
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25.08.2023 20:24 Відповісти
Русский исследователь В. Л. Величко. «Кавказ»: «Армяне стирают и уничтожают следы грузин в принадлежащих грузинам храмах и монастырях, соскабливают или стирают грузинские надписи на камне, вынимают сами камни из строения и заменяют надписи на них армянскими».

А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору: «Армения, как государство, не играла никакой значительной роли в истории человечества, ее название было географическим термином, распространенным армянами, она была местом разрешения споров сильных государств - ассирийцев, мидийцев, иранцев, греков, монголов, русских…»
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».

Русский исследователь В.Л. Величко. «Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное собрание публицистических сочинений». Том 1. СПб., 1904: «Армяне начали высасывать соки местного населения. Не удовлетворившись этим, они проводили политику подрыва репутации местного мусульманского населения с целью присвоить их земли, прогнав в будущем».

Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».

Воспоминания русского дипломата генерала Маевского. Из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что, «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями».
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»

Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполняли дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».


Самуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».

Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».

Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».

Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат:
«Конфликт в Нагорном Карабахе - хорошо запланированная, заранее подготовленная акция, осуществление которой возлагалось на долю коммунистических руководителей Армении… Лидеры Движения «Карабах», гипертрофировав самоопределение нации, довели его до такой степени, после чего начинается сепаратизм».
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
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25.08.2023 20:50 Відповісти
Дякую за цитати (частину з яких я знаю), але у вас, можливо, склалося хибне враження, що я вірменофіл. Нам, українцям, там, де я служив, часто було легше знайти спільну мову з вихідцями із Дагестану (де ціла купа народів мусульман), аніж із вірменами. Останні завжди були на боці тих, хто у даний час був сильнішим. Тобто вони були ненадійні і зрадливі. У сусідньому батальйоні отаке "чудо" навіть довело мого земляка до самогубства і потім тим вихвалювалось. Я у той момент відчував огиду, до "дідів" львів'ян, які тому виродку в рот заглядали, замість дати йому дуже доброго прочухана (усі були або КМС, або майстрами спорту, один навіть з боксу). А мене, "духа" вистачило лиже на те, що я того виродка лише послав на.... Теж не геройський вчинок.

Окрім того у Львові досить багато вірмен, велика частина з яких поводилась зухвало і нахабно (але не усі). Але ж це ми їм це дозволяли. Як тільки я дізнавався, що у якомусь моєму товаристві є вірменин, я з тим товариством припиняв стосунки, і через певний період дізнавався, що робив правильно.
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27.08.2023 04:12 Відповісти
Грібоєдов ще казав, що не слід вірменам нічого давати (землі), бо через короткий час ті заявляли, що то їхнє споконвічне.
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27.08.2023 04:16 Відповісти
Ще гірше! Будучи дипломатом і послом в Персії, Грибоєдов (Гржибовський - бо він був русифікованим польським шляхтичем) царем змушений був спочатку займаться переселенням вірмен на територію Еріваньського ханства, а потім - на землі грузинів та до Карабаху А пізніше змушений був творить "Баварську народну республіку" - підбурювать місцевих вірмен до повстання проти персидського шаха Навіть зброю у дворі посольства роздавав Цар планував увести в Персію (на "заклик єдиновірців-християн") свій експедиційний корпус та захопить Персію Але не "зрослось" Повстання було придушене самими мусульманами, а Грибоєдова "здали" самі ж вірмени А перси його на шмаття порубали разом з усим посольством
А отой "геноцид вірмен" - це просто реакція турків на різню, яку почали самі вірмени роком раніше на території східної Туреччини Просто "так склалося", що турки "не на тих поставили" - змушені були в І Світову підтримати німців а ті програли А як-би султан зміг повестися? Адже Росія у 1914 році практично одночасно розпочала бойові дії не тільки на Західному фронті але й на Закавказькому - коли турки й воювать не збиралися! Тобто воювать на боці Німеччини їх змусили росіяни А разом з окупаційною армією в Туреччину увійшли "вірменські дружини" От вони й почали ще в 1914 різню мусульман І Антанта й навалила на турків усі гріхи - як на "програвшу" сторону Та ще й сильна вірменська діаспора в Парижі свою роль зіграла Турецької діаспори значної там немає навіть до цих пір саме з цієї причини А вірмени вміють "в потрібний час" "поплакаться в жилетку" і прикинуться "бідними та нещасними" І вміють "бакшиші" підсовувать Недарма їх називають "євреями Кавказу"
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27.08.2023 06:00 Відповісти
Якщо говорити про те, хто кому коли здав, то в українців також не усе гладко. Після того, як Катерина допомогла придушити Коліївщину, частина моїх предків, реєстрових козаків, що підтримали то повстання, були змушені втікати у Галичину разом з родинами, бо їх також здавали "ніби свої". Серед Січових стрільців ніби зрадництво не процвітало (хоч їх була жменька), а от у УПА сексотів, на жаль, вистачало.
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28.08.2023 04:36 Відповісти
А я кажу, що українці "білі та пухнасті"?

"Кров'ю вона умивалась,

А спала на купах,

На козацьких вольних трупах,

Окрадених трупах!" ( Т Шевченко "І мертвим і живим")

Коли я тут описував "кодекс поведінки" запорожців, який "прорахували юристи-історики по документах тієї епохи та порівняв його з "варавскими панятиямі" зеків ХХ століття в СРСР - мені тут "очі видирали" Коли написав, що запорожці були "вікінгами" Чорного моря та грабували прибережні поселення на території Болгарії та Румунії (тобто християн), а також крали людей з Польщі, ВКЛ та українських земель і продавали в Криму туркам і татарам - мене обзивали "кацапським запроданцем" та "онуком НКВДиста" Але ж це - ІСТОРИЧНІ ФАКТИ!
Однак мова не про те, якими були українці В історії подібні факти є у будь-якого народу
Мову ти завів про "геноцид вірмен" А я тобі лише вказав на витоки цього "геноциду"
Щодо "втечі в Галичину" реєстрових козаків, які підтримали Коліївщину - щось мало віриться Вони могли втекти до турків Але не на територію Жечі Посполитої - бо Галичина в ті часи була не "австрійською", а "польською" Може, то тікали сім"ї саме тих, хто НЕ ПІДТРИМУВАВ повстання? Про "усусів" нічого не скажу - мало інформації А от стосовно УПА - згоден Бо там була як заслана агентура НКВС так і багато "східняків", які пристали до УПА тому, що так було "зручніше" Кому - воювать з німцями, а кому - просто "ситніше" І коли більшовики пустили чутки, що взамін на зраду їм буде "прощена" участь в УПА - багато з цих людей на подібні "брехні" "купилися"
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28.08.2023 05:29 Відповісти
Родин козаків, що підтримали Коліївщину, в Галичині достатньо. І що з того, що то буда Річ Посполита. Втікали звідти, де їх усі знали, у глухі місцини (і у Карпати, і у болотисті місцевості, віддалені від сіл). Колишній мер Львова, Куйбіда, походив з бойківського села, за яким вже і дороги й інших сіл не було. Туда поляки і не дуже пхались, бо потім невідомо, чи того, хто туди посунувся, барткою зарубали, чи ведмідь роздер.

Кара наздоганяла у основному тих, хто залишався на своїй малій батьківщині. Між іншим, такий переїзд у глушину і від НКВД часто рятував (звісно, якщо ти не був лідером, за яким цільово полювали).

Ні польська недошляхта не була всесильна, ні НКВД. Декому від них таки вдавалось сховатись, особливо там, де їх не дуже шукали.
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30.08.2023 01:45 Відповісти
То тепер села в Карпатах - хати біля річки і дороги. Ще недавно люди там жили на своїх обістях, далеко один від іншого. Одна хата на одному горбі, а інша на сусідньому. Ще тепер на різних полонинках можна побачити старі плодові дерева, а часом і розвалені хати.
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30.08.2023 02:37 Відповісти
Ясно! По темі аргументів нема - хоч щось причепив "схоже", "з іншої парафії", щоб хоч у чомусь "свої "п"ять копійок" вставить"
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30.08.2023 08:14 Відповісти
По якій темі? Їх було зачеплено багато. Чи ви далі про вірмен хочете поговорити?

Я відповідав на отой ваш сумнів
"Щодо "втечі в Галичину" реєстрових козаків, які підтримали Коліївщину - щось мало віриться Вони могли втекти до турків Але не на територію Жечі Посполитої - бо Галичина в ті часи була не "австрійською", а "польською" Може, то тікали сім"ї саме тих, хто НЕ ПІДТРИМУВАВ повстання?"

Якщо моя відповідь вам не зрозуміла, то я нічого не пороблю. Окрім того я не розумію, для чого втікати тим, хто не підтримав повстання, вони ж на стороні тих, хто виграв (Московії і Польщі) опинилися.

Між іншим, Зінаїду Тулуб з її "Людоловами" теж ваші знайомі записали б до НКВдистів, бо не описувала козацтво лише позитивно. Якщо ви пам'ятаєте, що ще й ту тему зачепили.
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31.08.2023 00:18 Відповісти
Про вірмен я у самому першому коментарі "вивалив" стільки аргументованої інформації що ти навіть не спробував заперечувать Але ти захотів "залишить останнє слово за собою" - і "зачепив" козаків та їх їсторію Я і тут тобі виклав доволі детально "шмат історії" І він підтверджений історичними документами та літературою Навіть Шевченко писав про грабіжницький характер козачих походів на Чорному морі І тут ти вчепився у малозначний факт втечі деяких учасників Коліївщини після придушення повстання в Галичину І тут ти "розвернувся": "Ага! Так він ОЦЬОГО не знає!" І ти в мене "вчепився - як кліщ в собачий хвіст" Навіть не помітив що зовсім "з"їхав" з обговорюваної теми Може досить?
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31.08.2023 05:42 Відповісти
Просто глобалісти зацікавлені в існуванні цього "супермаркету" природніх ресурсів, бо з одним контрагентом набагато простіше вести справи, навіть якщо він такий дикий та кровожерливий, як теперішнє *****.
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24.08.2023 23:38 Відповісти
Вони не хочуть вірити своїм очам! Тільки висновкам єкспердів .Я з цього ще вчора прих..рів😎
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24.08.2023 23:53 Відповісти
Ні не так. Це як фокус...
Всі спостерігають за короткою юбкою гарної помічниці, а найважливіше дійство відбувається поруч!
Ви просто не туди дивитися!
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25.08.2023 00:16 Відповісти
Та якось пох ...
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25.08.2023 00:51 Відповісти
Яка різниця як ***** його уколошкав.
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24.08.2023 23:22 Відповісти
такі в шасі з домодедова сахар? - як у варонеші?
ученія.
всі сппрацювали як надо - всім нагороди!
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24.08.2023 23:22 Відповісти
Ну звісно, що неточно бо занадто далеко до українського кордону, якби ближче то "точно" була б ракета українського ППО.
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24.08.2023 23:23 Відповісти
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24.08.2023 23:23 Відповісти
нічний збір бавовни у Криму почався
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24.08.2023 23:23 Відповісти
Аплодировали на концерте Кобзона
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25.08.2023 15:59 Відповісти
Понятно, что инсценировка.
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24.08.2023 23:25 Відповісти
Ото буде сміху, як "приґожин" якось вирине у Лас Веґасі Поїде трохи розважитися
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24.08.2023 23:25 Відповісти
мешканці бутово взагалі спростовують версію,
шо літак був збитий - він відбився і плавно сів на аеродром - тема закрита!
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24.08.2023 23:28 Відповісти
от я не розумію навіщо американці весь час відбілюють кацапів !
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24.08.2023 23:29 Відповісти
згинув, топліво істратив, весь розпався на куски,
потім нам за цю всю тему розповіли рибаки...
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24.08.2023 23:32 Відповісти
И тут "злые укры" оказывается,не,ну мы уже круче "Моссад" и Госдепа вместе взятых,я аж прям загордился.
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24.08.2023 23:37 Відповісти
Да то гуси были из американских биолабораторий
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24.08.2023 23:37 Відповісти
мене більше цікавить тема - вагнер-пітухі такі будуть брати мацкву чі до дому, в петушарню?
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24.08.2023 23:37 Відповісти
*пітушарню
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24.08.2023 23:39 Відповісти
На болота подадуться, раїся - велика територія. Займуться тим, за що сиділи. Грабувати, гвалтувати, вбивати.
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24.08.2023 23:44 Відповісти
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24.08.2023 23:40 Відповісти
а може движки на газу працювали, як в авто, як не як вялікая газавая держава. ну і там утєчка газа з балонов, хтось закурить захотів .... ))
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24.08.2023 23:45 Відповісти
Сьогодні ху- ло натякнув на те , що пригожин воював в Украіні
із неонацистами , отож завтра кремлівський фюрер
доповість всьому світові про те,
що це українські неонацисти
знищили Пригожина і Уткіна , який насправді - Уркін
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24.08.2023 23:45 Відповісти
""Ми вважаємо цю інформацію неточною", - заявив Райдер щодо припущення про те, що літак Пригожина було збито ракетами класу "земля-повітря".

Я теж думаю, що літак був збитий ракетами класу повітря-повітря
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24.08.2023 23:47 Відповісти
намекают что пригожин жив
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24.08.2023 23:51 Відповісти
Мабуть Білий дім з кацапами вже созвонився і вирішили підкоректувати заяву. Щоб на партнерів тінь не падала.
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24.08.2023 23:55 Відповісти
Путин нужен США, иначе Рашка может гавкнуться. Значит, надо Путина отмазать, делов-то. Хотя даже для зет-блогеров все ясно.
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24.08.2023 23:56 Відповісти
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24.08.2023 23:58 Відповісти
Кадиров наступний?

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25.08.2023 00:20 Відповісти
США намагаються зберегти путіна при владі, а всі негаразди можна списувати на українців.
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25.08.2023 00:20 Відповісти
Не мое: Вот крейзи версия смерти Пригожина, но более правдоподобная, чем официальная.

Руководство ЧВК Вагнер было уничтожено два месяца назад, примерно около 27 Июня. Покойнички отдыхали в холодильнике (возможно рядом с холодным Суровикиным), а вчера их добавили к телам погибших пилотов. Перед этим были сказки про хождения Пригожина в Питере, про теплую встречу в Кремле, про подготовку удара по Польше, и про длительную командировку в Африку.
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25.08.2023 00:25 Відповісти
а що, холодильник втомився холодити за 2 місяці?

чи були відключення світла й трупи засмерділися?

якісь кацапи затійники: все ускладнили максимально)))
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25.08.2023 00:34 Відповісти
А потом к холодильнику приклепали крылья и привинтили двигуны
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25.08.2023 16:02 Відповісти
Серед разчєловєчєних пілотів,тіла Люсі Арестовича не виявили.Зараз вже можна з 100% впевненістю говорити,що літаком керував не найвеличніший пілот всіх часів і народів.Ас,з позивним Люсінда Творожок не здійснював 34-ий бойовий виліт в складі цього екіпажу).
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25.08.2023 00:33 Відповісти
якщо вже почалися всесвітні обговорення (за участі пентагону, авжеж), то існує і зовсім божевільна версія:

ніякого "путіна" вже тривалий час немає, патрушев і компанія використовують двійників (звідсі й довги столи, й карантини на 2 тижні, й голограми, тощо) - є група шахраїв, які вирішили правити довічно

оскільки жодного факту, який би цю версію запречував, ніхто досі не навів - вона (версія) теж має право на існування)
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25.08.2023 00:48 Відповісти
що ж до пригожина - його розвели й прибрали, бо він справжнього "татуся" знав як ніхто інший, це був небажаний свідок

правда, цей довбойоб десь 2 місяці тому довідався про стан справ - і відтак вчинив заколот, але без шансів

тепер все поховано надійно
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25.08.2023 00:52 Відповісти
це каняпнячі розбори - живий тей кухарь,
ні - це нчого не змінює для України....
нам своє робити...
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25.08.2023 00:54 Відповісти
Конечно Пригожин живой - сидит на концерте Кобзона и хлопает в ладошки.
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25.08.2023 06:15 Відповісти
***
Пригожинский бизнес-джет Embraer Legacy 600 (RA-02795) был сбит системой ПВО из состава 7й гвардейской ракетной дивизии (в\ч 14245) из состава 27 гвардейской ракетной армии ракетных войск стратегического назначения (мпд ЗАТО "Озерный" Бологовского района Тверской области).
Две ракеты ЗУР 9М82 (фугасно-осколочная боеголовка направленного действия с кубическими элементами поражения) из ЗРК С-300В «Антей-300В» (индекс ГРАУ: 9К81) в системе дуплексного выстрела.
Названная военная часть напрямую подчиняется ГенШтабу ВС РФ.
***
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25.08.2023 01:38 Відповісти
ТК НКВД повідомив, що на впізнанні вагнерівці побачили квадратні рани на останках. Тіла у збитому малазійському Боїнгу теж були понівечені ПЕ і встановили тип ракети Бук, бо Е були у виді гантелей. На болотах навіть сфальшували техпаспорт ракети Бук М2 . Якщо все будуть ховати за таємницею слідства то вдарили ракетою.
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25.08.2023 02:12 Відповісти
 
 