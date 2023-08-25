Залужний заявив американцям, що ЗСУ на порозі прориву у контрнаступі, - The Wall Street Journal

За інформацією The Wall Street Journal, між офіційними представниками США та України протягом кількох тижнів триває інтенсивну дискусія щодо стратегії і тактики для підвищення ефективності контрнаступу ЗСУ. На тлі критики через повільне просування головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний запевнив американських офіційних осіб, що українці наближаються до прориву на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Під час однієї з розмов Залужний також сказав американській стороні: "Ви не розумієте природи цього конфлікту. Це не протидія повстанцям. Це Курська битва". Він мав на увазі одну з ключових битв Другої світової війни між Німеччиною та Радянським Союзом.

За словами співрозмовників видання, для України ще не пізно досягти успіхів на полі бою. На тому, що для контрнаступу ще є час, наполягають і українські командири.

Як пише WSJ, протягом останніх тижнів ЗСУ певним чином зкорегували підхід до ведення наступу на тлі застережень з боку США щодо розпорошення зусиль. Так, Україна перейшла до оборони в східній частині Запорізької області, що дозволило зберегти сили для головного удару в іншому місці та зменшити витрати боєприпасів.

Однак, американська та українська сторони досі мають розбіжності щодо шляхів зміни ситуації до настання холодів. Представники США вважають, що сили нашої країни залишаються надто розпорошеними для концентрованого удару на півдні, маючи численні бригади на сході, і не вдаються до поєднаного застосування артилерії, механізованих підрозділів і зусиль з розмінування.

"Звести втрати до мінімуму потрібно, щоб зберегти їхній бойовий потенціал у довгостроковій перспективі, кажуть українці. Але офіційні особи США стверджують, що українські атаки невеликими підрозділами на вузьких ділянках фронту уповільнюють наступ і дають росіянам більше можливостей на відповідь, у тому числі мінами, які розкидаються за допомогою артилерійських ударів, і підрозділами, озброєними реактивними гранатами", – йдеться в матеріалі.

США закликають Україну повернутися до операції з комбінованого застосування сил, навчання щодо якої проводилися на західних базах, сконцентрувавши війська для прориву оборони РФ і просування в бік Азовського моря.