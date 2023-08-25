Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та закріплюються на досягнутих рубежах, - Генштаб

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Протягом доби відбулися 35 бойових зіткнень.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Бобилівки та Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Тур'я, Блешня, Янжулівка, Миколаївка, Гай Чернігівської області; Об'єднане, Ходине, Угроїди, Новодмитрівка, Попівка Сумської області та Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Мала Вовча, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії, Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Роздолівки, Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Міньківка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Водяне, Карлівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Олександропіль, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Максимівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Урожайне, Старомайорське, Вільне Поле Донецької області.

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На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Степове, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Наддніпрянського Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Львове, Херсон, Комишани, Білозерка, Кізомис, Посад-Покровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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