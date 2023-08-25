Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 259 630 осіб (+470 за добу), 4 378 танків, 5 361 артсистеми, 8 521 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 259 630 російських загарбників.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 259 630 (+470) осіб ліквідовано,
- танків - 4 378 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 8 521 (+10) од,
- артилерійських систем - 5 361 (+28) од,
- РСЗВ - 724 (+1) од,
- засоби ППО - 495 (+1) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4 356 (+12),
- крилаті ракети - 1409 (+3),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7 790 (+17) од,
- спеціальна техніка - 802 (+1).
Топ коментарі
+26 Qq Qqq #455433
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+25 Oleksa Tomakh
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+24 Pawlo Kit
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61! одиниця техніки та 470! чумардосів.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 1:1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 259 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
Спаскудили шедевр....