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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 259 630 осіб (+470 за добу), 4 378 танків, 5 361 артсистеми, 8 521 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

рф,армія,ліквідація,ліквідовані

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 259 630 російських загарбників.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 259 630 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків - 4 378 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 8 521 (+10) од,
  • артилерійських систем - 5 361 (+28) од,
  • РСЗВ - 724 (+1) од,
  • засоби ППО - 495 (+1) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4 356 (+12),
  • крилаті ракети - 1409 (+3),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7 790 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 802 (+1).

Також читайте: Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та закріплюються на досягнутих рубежах, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 259 630 осіб (+470 за добу), 4 378 танків, 5 361 артсистеми, 8 521 броньована машина 01

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507) ліквідація (3876)


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Топ коментарі
+26
Минув 3469 день москальсько-української війни.
61! одиниця техніки та 470! чумардосів.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 1:1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 259 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
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25.08.2023 08:29
+25
Поверніть стару табличку
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25.08.2023 08:32
+24
Реально треба напружуватися та витрачати час, щоб щось зрозуміти в цій картинці.
Спаскудили шедевр....
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25.08.2023 08:35
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Прізвище 260 000-го бажано опублікувати. І так кожного 10 000-го.
Для "награждения"
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25.08.2023 08:29 Відповісти
І 500 ППО. Для "награждения" всіх, посмертно.
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25.08.2023 08:35 Відповісти
Минув 3469 день москальсько-української війни.
61! одиниця техніки та 470! чумардосів.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 1:1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 259 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
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25.08.2023 08:29 Відповісти
а наступне місто яке ?
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25.08.2023 08:33 Відповісти
Наберіться терпіння, зусиллями ЗСУ та інших сил оборони, а також всього українського народу і наших партнерів це буде незабаром ))
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25.08.2023 08:39 Відповісти
Поверніть стару табличку
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25.08.2023 08:32 Відповісти
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25.08.2023 15:57 Відповісти
Реально треба напружуватися та витрачати час, щоб щось зрозуміти в цій картинці.
Спаскудили шедевр....
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25.08.2023 08:35 Відповісти
Цифра потерь российской армии приближается к 300 тысячам, сюда следует добавить раненных, покалеченных, пропавших без вести. Останки их и военной техники валяются на просторах Украины. То есть в России исчез большой город. Притом их никто не будет вспоминать, не будет никаких победоносных парадов. Где-то там, в Кремле завила собака, военный преступник Путин еще глубже спустился в бункер, он понимает, что война проиграна и теперь пытается спрятаться от ответственности. Цивилизованный мир с надеждой смотрит на Украину. Последняя империя доживает свой век. Скоро на этом пространстве, которое называется Россия, образуются новые независимые цивилизованные государства.
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25.08.2023 08:40 Відповісти
Хто такий горбатий малюнок зробив? Цензор ви хоч би подивилися на розміри....
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25.08.2023 09:11 Відповісти
Це інфографіка Генерального штабу, "Цензор" її лише копіпастить.
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25.08.2023 12:25 Відповісти
За 24 дні серпня:танків-162,бойових броньованих машин-316,артсистем-522,чумардосів-12940.
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25.08.2023 09:50 Відповісти
Вже два дні народ просить стару картинку. Отаке в нас громадянське суспільство. Побалакали і не досягли (🙂)
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25.08.2023 09:50 Відповісти
Бо не там просять! Та інфографіка викладається на сайті МО, а тут тільки перепощується!
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25.08.2023 10:00 Відповісти
Вже два дні народ просить не там. Отаке в нас громадянське суспільство. Просять - і не там. І не досягли ((🙁))
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25.08.2023 11:30 Відповісти
Ну важка так інфа для сприйняття! Я розумію, родич, дорога комусь людина, треба десь пристроїть в непризивне місце, але ж нашо давать йому шось дєлать ?!
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25.08.2023 10:12 Відповісти
Так бюджет же "попиляли" - треба результат показувати.
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25.08.2023 12:27 Відповісти
 
 