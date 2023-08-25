США підтвердили, що навчатимуть українців на F-16, - Пентагон
Сполучені Штати найближчим часом долучаться до програми навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.
Про це заявив на брифінгу речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Він зазначив, що США будуть навчати українців пілотувати та обслуговувати F-16 "на підтримку міжнародних зусиль із посилення довгострокових оборонних спроможностей України".
"Після курсів із англійської мови у вересні в жовтні очікується початок навчання льотчиків польотам на F-16 на авіабазі Морріс у Тусоні, штат Аризона", - додав він.
Речник Пентагону зазначив, що поки невідоме точне число українців, які проходитимуть навчання у США, але очікується, що буде "кілька" льотчиків і "десятки" обслуговувального персоналу.
Він підкреслив, що американська підготовка буде доповнювати аналогічні зусилля союзників Вашингтона в Європі.
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Цілком інша практика має місце у військах НАТО. Американські інструктори, які готують на польських та англійських полігонах українських військових, для захисту України від російських православних окупантів пояснюють курсантам, що знищувати живу силу противника є недоцільним. Із убитими (Вантаж - 200) у міністра нападу та могилізації РФ Сергія Хуже нетовича Шойгу набагато менше проблем, ніж із пораненими (Вантаж-300).
Щоб не платити пенсії за втратою годувальника вдовам загиблих в Україні російських «мобиків» та ПВК «Вагнера», однополчани, що залишилися після бою в живих, обливають у лісопосадці солярою з каністри трупи загиблих побратимів і спалюють на вогнищі.
Інколи «Вантаж-200» прямує до будинку скорботи із супровідним листом приблизно такого змісту:
«Справжнім листом повідомляємо, що ваш чоловік… (син) був демобілізований із лав Збройних Сил РФ і, повертаючись додому, помер у вагоні-ресторані від передозування алкоголю. Акт, за підписом Начальника поїзда, провідника вагона, офіціантки ресторану та двох товаришів по чарці, а також рахунок ресторану для оплати боргу покійного - додається. З пошаною, Ім'ярек».
В інших випадках у «похоронці» написано, що боєць «Русского мира» загинув у Ростовській області на навчаннях з необережності у дорожньо-транспортній пригоді.
Набагато складніше справа з пораненими. Як зауважили військові фахівці, на догляд за одним пораненим необхідно щонайменше двоє здорових громадян.
Насамперед контуженого воїна слід витягти із зони обстрілу снайпера, а це пов'язано з ризиком для життя рятувальників. Далі ним займаються лікарі (це додаткові фінансові витрати), які надають першу необхідну допомогу та доставляють автомобілем, або санітарною авіацією покаліченого десантника до тилового госпіталю.
Знаходження в медичній установі закритого типу, ліки, аналізи, рентген, безкоштовне харчування, зарплати медперсоналу, протезування ампутованих кінцівок, транспортні витрати також лягають додатковим тягарем на бюджет країни московії.
Після виписки зі шпиталю, Уряд змушений призначити довічну пенсію по інвалідності, забезпечити щорічними безкоштовними путівками в санаторії, а калікам без ніг ще й видати безкоштовний транспортний засіб легковий автомобіль «ЗАПОРОЖЕЦЬ» з ручним керуванням. Це чудово розумів великий стратег, батько всіх народів, Йосип Сталін. Тому, щоб не витрачати гроші на поранених, 28 липня 1942 вийшов наказ № 227 наркома оборони СРСР Йосипа Сталіна, широко відомий під назвою «Ні кроку назад!», «Стояти на смерть!».
Американські інструктори рекомендують снайперам ЗСУ ставитися гуманно до загарбників і не вбивати росіян, а за допомогою снайперської гвинтівки Barrett M107A1 зробити лише фізичне зауваження до життєво важливих частин людського тіла, але зберегти при цьому життя любителя килимів та унітазів.
Я таких людей не знаю.