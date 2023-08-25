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Новини Війна
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США підтвердили, що навчатимуть українців на F-16, - Пентагон

самолет,f-16,f16

Сполучені Штати найближчим часом долучаться до програми навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Він зазначив, що США будуть навчати українців пілотувати та обслуговувати F-16 "на підтримку міжнародних зусиль із посилення довгострокових оборонних спроможностей України".

"Після курсів із англійської мови у вересні в жовтні очікується початок навчання льотчиків польотам на F-16 на авіабазі Морріс у Тусоні, штат Аризона", - додав він.

Речник Пентагону зазначив, що поки невідоме точне число українців, які проходитимуть навчання у США, але очікується, що буде "кілька" льотчиків і "десятки" обслуговувального персоналу.

Також читайте: Норвегія надає Україні два винищувачі F-16 для навчання, - прем’єр Гар Стере

Він підкреслив, що американська підготовка буде доповнювати аналогічні зусилля союзників Вашингтона в Європі.

Автор: 

Пентагон (1415) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+3
ice..
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25.08.2023 09:12
+2
З винищувачами лед рушився, пора піднімати тему ДРЛО ))
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25.08.2023 08:47
+1
"лiд" думаю правильно будет так. Но Ваш посыл поддерживаю)
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25.08.2023 08:59
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З винищувачами лед рушився, пора піднімати тему ДРЛО ))
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25.08.2023 08:47 Відповісти
"лiд" думаю правильно будет так. Но Ваш посыл поддерживаю)
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25.08.2023 08:59 Відповісти
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25.08.2023 09:01 Відповісти
ice..
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25.08.2023 09:12 Відповісти
У робітничо-селянській червоній армії, а пізніше й у радянській армії, командування заохочувало особовий склад за збиті літаки, знищену техніку та за блокування своїм тілом амбразури фашистського дзоту та представляло героїв до нагород, а іменами деяких камікадзе навіть називали у містах вулиці.

Цілком інша практика має місце у військах НАТО. Американські інструктори, які готують на польських та англійських полігонах українських військових, для захисту України від російських православних окупантів пояснюють курсантам, що знищувати живу силу противника є недоцільним. Із убитими (Вантаж - 200) у міністра нападу та могилізації РФ Сергія Хуже нетовича Шойгу набагато менше проблем, ніж із пораненими (Вантаж-300).

Щоб не платити пенсії за втратою годувальника вдовам загиблих в Україні російських «мобиків» та ПВК «Вагнера», однополчани, що залишилися після бою в живих, обливають у лісопосадці солярою з каністри трупи загиблих побратимів і спалюють на вогнищі.

Інколи «Вантаж-200» прямує до будинку скорботи із супровідним листом приблизно такого змісту:

«Справжнім листом повідомляємо, що ваш чоловік… (син) був демобілізований із лав Збройних Сил РФ і, повертаючись додому, помер у вагоні-ресторані від передозування алкоголю. Акт, за підписом Начальника поїзда, провідника вагона, офіціантки ресторану та двох товаришів по чарці, а також рахунок ресторану для оплати боргу покійного - додається. З пошаною, Ім'ярек».

В інших випадках у «похоронці» написано, що боєць «Русского мира» загинув у Ростовській області на навчаннях з необережності у дорожньо-транспортній пригоді.

Набагато складніше справа з пораненими. Як зауважили військові фахівці, на догляд за одним пораненим необхідно щонайменше двоє здорових громадян.

Насамперед контуженого воїна слід витягти із зони обстрілу снайпера, а це пов'язано з ризиком для життя рятувальників. Далі ним займаються лікарі (це додаткові фінансові витрати), які надають першу необхідну допомогу та доставляють автомобілем, або санітарною авіацією покаліченого десантника до тилового госпіталю.

Знаходження в медичній установі закритого типу, ліки, аналізи, рентген, безкоштовне харчування, зарплати медперсоналу, протезування ампутованих кінцівок, транспортні витрати також лягають додатковим тягарем на бюджет країни московії.

Після виписки зі шпиталю, Уряд змушений призначити довічну пенсію по інвалідності, забезпечити щорічними безкоштовними путівками в санаторії, а калікам без ніг ще й видати безкоштовний транспортний засіб легковий автомобіль «ЗАПОРОЖЕЦЬ» з ручним керуванням. Це чудово розумів великий стратег, батько всіх народів, Йосип Сталін. Тому, щоб не витрачати гроші на поранених, 28 липня 1942 вийшов наказ № 227 наркома оборони СРСР Йосипа Сталіна, широко відомий під назвою «Ні кроку назад!», «Стояти на смерть!».

Американські інструктори рекомендують снайперам ЗСУ ставитися гуманно до загарбників і не вбивати росіян, а за допомогою снайперської гвинтівки Barrett M107A1 зробити лише фізичне зауваження до життєво важливих частин людського тіла, але зберегти при цьому життя любителя килимів та унітазів.

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25.08.2023 09:24 Відповісти
Крига рушила!
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25.08.2023 10:41 Відповісти
Йшов двадцятий рік війни. В США показали, як будуть показувати українцям майбутні літаки, що обіцяють предоставити. Один високопоставлений посадовець з Пентагону навіть продемонстрував заклепки, на яких ті літаки збиратимуть і призвав українок народжувати дітей, к тому часу вони виростуть та зможуть навчитися на пілотів. А хтось- на персонал обслуговування. Якраз два, а може й три винищувача вже будуть готові, а до них ще й нададуть кілька зарядних пристроїв та юсб кабель.
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25.08.2023 09:21 Відповісти
Не драматизируйте. Украине помогают в той степени, в которой готовы это делать граждане стран. Могли бы не помогать. Но делают это. И за это им спасибо.
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25.08.2023 09:32 Відповісти
А от змішувати не треба. Я жодного горбатого слова саме про громадян не писав. Громадяни різних країн віддають дійсно щиро і за це їм велика подяка. І саме громадяни роблять добру справу, не висловлюючи глибоких стурбованістів та сильних обеспокоєнь.
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25.08.2023 09:55 Відповісти
Смешивать? Вы знаете значение термина "демократия"? Я не смешал, а показал Вам, почему власть в развитом Мире не может что-либо делать без санации общественного мнения. Если что, я не хотел Вас обидеть.
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25.08.2023 10:15 Відповісти
Півтора роки назад хто міг подумати, що через півтора роки у нас на озброєнні будуть Хаймарси, Петріоти, інші ******* до того часу відомі в вузьких кругах системи ППО, Леопарди різних модифікацій, Челенджери, 777, Сюзани, Цезарі, Арчери, Краби ...
Я таких людей не знаю.
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25.08.2023 09:35 Відповісти
Півтора роки назад хто б міг подумати, що все це потрібно було ще два роки тому? Скільки людей загинуло, поки те на те й вийшло, а до деяких дійшло? Звісно- це не виправдовує голосувань па-пріколу... Але ось яка хитра штука- Україну роззброювали прапагуючи не мілітаризацію а іньші цінності, і ті цінності обіцяли захистити якщо стане така необхідність...
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25.08.2023 09:51 Відповісти
Так Україна сама проголосувала за інші цінності, тому їх нам і підсовували, ніхто не йде проти течії, якщо сама жертва не хоче спасіння. Тому вибравши мир в очах хла не комільфо звинувачувати когось, що вони нам винні ...
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25.08.2023 10:16 Відповісти
От знову... Я не казав що нам саме "винні" і все тут... Моя "червона стрічка на канаті" про час, який спливає, про людей що гинуть та про неможливість тушити пожежу, простягаючи стаканами воду, навіть відрами. Що особливо допомагають саме ті, хто меньше має, а ті в кого є- тільки бла бла бла... Хоча ту саму зброю для чого виробляли, чи не на саме ТАКИЙ випадок, проти тих самих, з ким Україна зараз і воює? Начебто й помагають, та така поміч лише подовжує агонію а не лікує болячки... А те, що українці "отак" проголосували свого часу... Ну то й не треба тоді ніякої допомоги, най вже кацапи кого вб'ють, кого пидкорять та на тому і все, не потрібно обманювати ні себе ні когось...
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25.08.2023 11:31 Відповісти
 
 