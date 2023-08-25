США підтвердили, що навчатимуть українців на F-16, - Пентагон

Сполучені Штати найближчим часом долучаться до програми навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Він зазначив, що США будуть навчати українців пілотувати та обслуговувати F-16 "на підтримку міжнародних зусиль із посилення довгострокових оборонних спроможностей України".

"Після курсів із англійської мови у вересні в жовтні очікується початок навчання льотчиків польотам на F-16 на авіабазі Морріс у Тусоні, штат Аризона", - додав він.

Речник Пентагону зазначив, що поки невідоме точне число українців, які проходитимуть навчання у США, але очікується, що буде "кілька" льотчиків і "десятки" обслуговувального персоналу.

Також читайте: Норвегія надає Україні два винищувачі F-16 для навчання, - прем’єр Гар Стере

Він підкреслив, що американська підготовка буде доповнювати аналогічні зусилля союзників Вашингтона в Європі.