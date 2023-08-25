"Вагнер" вже не є суттєвим фактором війни в Україні, - Пентагон
Найманці з групи Вагнера більше не є чинником у війні Росії проти України.
Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За словами представника Пентагона, роль групи Вагнера як бойової сили "значною мірою за всіма намірами і цілями більше не є чинником на полі бою в Україні".
Райдер нагадав, що після заколоту групи Вагнера два місяці тому в Росії ці сили фактично вивели з-під Бахмута та полю бою загалом.
"Але, за всіма ознаками, їхня бойова ефективність зменшилася. І вони більше не є суттєвим фактором, коли мова йде про конфлікт всередині України", - додав речника Пентагону.
Він також вказав, що "вагнерівці", по суті, "були найефективнішими бойовими силами Росії на полі бою" в Україні.
Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.
Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.
За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.
Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".
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Во-первых, Вагнера выведены с фронта с конца мая и в боевых действиях против ВСУ не участвуют. Во-вторых, после убийства Пригожина и Уткина ЧВК "Вагнер". как организационной единицы, больше не существует.
После тяжёлых раздумий и активного почёсывания затылков американцы выдают такие очевидные истины, что остаётся лишь руками разводить.