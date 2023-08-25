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Новини Війна
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"Вагнер" вже не є суттєвим фактором війни в Україні, - Пентагон

вагнер

Найманці з групи Вагнера більше не є чинником у війні Росії проти України.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами представника Пентагона, роль групи Вагнера як бойової сили "значною мірою за всіма намірами і цілями більше не є чинником на полі бою в Україні".

Райдер нагадав, що після заколоту групи Вагнера два місяці тому в Росії ці сили фактично вивели з-під Бахмута та полю бою загалом.

"Але, за всіма ознаками, їхня бойова ефективність зменшилася. І вони більше не є суттєвим фактором, коли мова йде про конфлікт всередині України", - додав речника Пентагону.

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Він також вказав, що "вагнерівці", по суті, "були найефективнішими бойовими силами Росії на полі бою" в Україні.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Автор: 

Пентагон (1415) ПВК Вагнер (1540)


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Та нам не треба про вагнера в Україні. Це зрозуміло. Кажи чи вони збираються на мацькву?
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25.08.2023 09:20 Відповісти
є не є,кого є...е-давай F-16.
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25.08.2023 09:34 Відповісти
вагнерів скоро забудуть..прігожіна тим більше...це розхідний матеріал..структуру вагнерів вже переймають інші найманці пов'язані з рашистською армією...різні-редут ..патріот...таких найманців вигідно тримати..можна кидати на м'ясні штурми і вони нічого не скажуть ,адже не мають ніяких прав..воюють виключно за гроші.
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25.08.2023 09:45 Відповісти
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25.08.2023 09:46 Відповісти
"Має залишатися тільки один!" (с)
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25.08.2023 10:03 Відповісти
Лерка відкриє польову кухню та між щами та кулєбяками буде співати часікі
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25.08.2023 10:03 Відповісти
"Вагнер" вже не є суттєвим фактором війни в Україні, - Пентагон.

Во-первых, Вагнера выведены с фронта с конца мая и в боевых действиях против ВСУ не участвуют. Во-вторых, после убийства Пригожина и Уткина ЧВК "Вагнер". как организационной единицы, больше не существует.
После тяжёлых раздумий и активного почёсывания затылков американцы выдают такие очевидные истины, что остаётся лишь руками разводить.
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25.08.2023 10:58 Відповісти
 
 