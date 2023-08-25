УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14201 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 845 14

Україна незабаром отримає F-16. Про ATACMS Байден поки не сказав ані "так", ані "ні", - Міллі

марк,міллі

Україна невдовзі отримає винищувачі американського виробництва F-16. Питання про постачання ATACMS поки не вирішено.

Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав в інтерв’ю телеканалу каналу Al-Mamlaka з Йорданії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"F-16. Насправді це рухається вперед. Існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16… у недалекому майбутньому", - сказав він.

За його словами, Вашингтон все ще обговорює питання про надання армійських тактичних ракетних систем дальньої дії, відомих як ATACMS, які потрібні Україні та досягають тилу ворога, включаючи територію Росії.

Читайте: США підтвердили, що навчатимуть українців на F-16, - Пентагон

"Вони отримали далекобійну артилерію за допомогою керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS), а британці надали інші типи можливостей, які є і в інших країнах. Таким чином вони отримали багато артилерії", - сказав Міллі, зазначивши, "ATACMS - спірна тема ".

Він заявив, що Україна не отримала ATACMS з багатьох причин, а питання, як і раніше, "на столі".

"Президент Байден на даний момент не сказав ані "ні", ані "так"", - сказав Міллі.

Також читайте: У США немає достатніх запасів ATACMS для передачі Україні, - Washington Post

Автор: 

Міллі Марк (156) F16 F-16 (669) ATACMS (139)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Так нагадайте Байдену, дайте щось для хоробрості, він може і не знає, що в нього "на столі" і тоді скаже "так".
показати весь коментар
25.08.2023 09:17
+5
Про ATACMS Байден поки не сказав ані "так", ані "ні"
Хай буде приємним сюрпризом.
показати весь коментар
25.08.2023 09:29
+3
А не просрали бы кореша Байдена Порошенко….было бы давно только ДА. И на все. К
показати весь коментар
25.08.2023 10:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так нагадайте Байдену, дайте щось для хоробрості, він може і не знає, що в нього "на столі" і тоді скаже "так".
показати весь коментар
25.08.2023 09:17 Відповісти
Зате "козачок байда".
показати весь коментар
25.08.2023 09:22 Відповісти
Сподіваюся що обладнання з них не зніматимуть. Так як з танків.
показати весь коментар
25.08.2023 09:27 Відповісти
Звісно, що познімають, кажуть, що літаки будуть без крил і систем навігації.
показати весь коментар
25.08.2023 09:35 Відповісти
нічого собі...нано технології...керувати думкою розумом літаками...давньоіндійські Вімани...
показати весь коментар
25.08.2023 10:08 Відповісти
Про ATACMS Байден поки не сказав ані "так", ані "ні"
Хай буде приємним сюрпризом.
показати весь коментар
25.08.2023 09:29 Відповісти
Купляти зброю у країн, дозвіл який у них буде треба отримувати, більше у світі не хто не буде , тому дорогі американці при всій повазі до вас , вас обскачуть інші наприклад південна Корея в них вже зараз черга за зборєю , їхні краби самохідні гаубиці , які надали нам поляки, вже зараз насипають рашістам. Питати дозвіл щоб нищити свого ворга , це абсурд), далі так не буде).
показати весь коментар
25.08.2023 09:31 Відповісти
Кто просрал кореша Байдена Порошенко в 2019 году? Вот где причина.
показати весь коментар
25.08.2023 10:18 Відповісти
Добра новина,технологічна зброя-це те що нам вкрай необхідно.Якщо )(уйло попре взимку,чи навесні,то є велика вірогідність що нададуть і далекобійні ракети,плюс треба враховувати бажання американців щодо проведення виборів,тому ATACMS,як фактор стримання буде необхідний в цьому випадку.
показати весь коментар
25.08.2023 09:37 Відповісти
скоріш за все навесні...десь якийсь полководець говорив-що наступати взимку дурість.
показати весь коментар
25.08.2023 10:06 Відповісти
Говорят Байден готов хоть завтра дать АTACAMS, но с условием их применения исключительно в пределах киевской области.
показати весь коментар
25.08.2023 09:51 Відповісти
нє стрєлять в атвєт..Дурість несусвітня...нехай тебе б'ють кулаком в морду, а ти у відповідь ляпасами відбивайся.
показати весь коментар
25.08.2023 10:04 Відповісти
А не просрали бы кореша Байдена Порошенко….было бы давно только ДА. И на все. К
показати весь коментар
25.08.2023 10:16 Відповісти
Якщо дадуть, то не США, а інші країни.

Байден чомусь в цьому місяці надав зброї тільки на 200млн, при залишку 3.5млрд до 1 жовтня.
З таким підходом, можуть знову не вспіти підписати пару млрд, як 4 млрд в 2022 році
І на день незалежності - тільки слова підтримки

Конгрес дав гроші, лендліз - но чомусь це не використовуеться
показати весь коментар
25.08.2023 10:41 Відповісти
 
 