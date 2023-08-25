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Новини Війна
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РФ не може перемогти Україну військовим шляхом, у неї є план B - спроба внутрішньої дестабілізації нашої країни, - Данілов

данілов

Росія може спробувати дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини, оскільки перемогти військовим шляхом не вдається.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Єдине, хочу зауважити, що Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну. Але ми тут будемо пильними і не допустимо до подій, на які розраховує Російська Федерація за рахунок тих медіа-колаборантів, яких ми останнім часом фіксуємо все більше і більше, які приїхали з Луганська свого часу, там з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять в ютубах", - наголосив він.

"На жаль, не на території нашої країни. Але тим не менше видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують", - додав секретар РНБО.

За словами Данілова, прогнози на війні – це не зовсім коректна річ.

"Це залежить від багатьох обставин, це залежить від багатьох речей, які будуть відбуватися у тому числі не тільки на Росії, а й в інших країнах світу. Тому що весь світ пов'язаний поміж собою. Це, я можу сказати, єдина система координат", - додав він.

Також читайте: Визволятимемо Крим, скоріше за все, військовим шляхом, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (64958)


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Топ коментарі
+47
" Через корупцію і підкуп влади ", - да Данілов?
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25.08.2023 09:31
+41
да-це сами вони змусили рєзнікова красти в мінооборони-от же какіє гадскіє гади...
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25.08.2023 09:33
+39
Поставити клоуна президентом, це частина плану А
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25.08.2023 09:32
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" Через корупцію і підкуп влади ", - да Данілов?
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25.08.2023 09:31 Відповісти
да-це сами вони змусили рєзнікова красти в мінооборони-от же какіє гадскіє гади...
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25.08.2023 09:33 Відповісти
А може все простіше - в рєзнікові(і не тільки) всередині сидить кацап ?
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25.08.2023 09:37 Відповісти
крадій не має національності-крадій усюди крадій бо у ньому сидить крадій...
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25.08.2023 09:39 Відповісти
Все має національність. Навіть цифри.
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25.08.2023 09:52 Відповісти
"це всьо вороже іпсо"
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25.08.2023 09:38 Відповісти
данілов зелупа з єрмачмом і є та дестабілізація кацапів!
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25.08.2023 18:04 Відповісти
Та ця влада зараз у позиції ''він-він''. Для Заходу офіційно вони борці за свободу, для росії вони внутрішні дестабілізатори, брешуть та крадуть, не жаліючи живота свого, ослаблюючи Україну. Так і сидять, чекаючи, куди впаде стрілка терезів та готуючи собі матраци грошей, щоб потім залежно від ситуації десь осісти.
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25.08.2023 09:52 Відповісти
це сказано бо вже нема що говорити і чим поясняти розкрадання зеленими бюджету
а тут на тобі
не розхитуйте човен,
рукака кремля,
п"ята колна
для дюбого кіпіша відмазка
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25.08.2023 09:55 Відповісти
БАБКИ ДЕЛАТЬ НАДА ..................

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25.08.2023 11:43 Відповісти
Леша - ветеринар , это сволочь сдавшая ЮГ= ЛНР + ДНР , остановившая оборонпром , хрен положивший на подготовку к нападению !!! По сути преступник ...
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25.08.2023 16:35 Відповісти
Поставити клоуна президентом, це частина плану А
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25.08.2023 09:32 Відповісти
Не поставити, а обрати народом. І це демократія. І Данілов ніякого відношення до виборов не мав.
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25.08.2023 10:20 Відповісти
Народ - стадо з телекеруванням.
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25.08.2023 10:33 Відповісти
Не нас і не Україну, а Вас дибільних корумпованих клоунів!!!!
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25.08.2023 09:33 Відповісти
Данвлов, йди тихенько в ліс
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25.08.2023 09:33 Відповісти
Все, як про себе розповів, але він ще в Україні...
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25.08.2023 09:34 Відповісти
Невже арестовичі-бужанські ?
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25.08.2023 09:34 Відповісти
І ще той чия "мама любит скорость"...
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25.08.2023 10:05 Відповісти
Знову те саме. Зараз почнуть шукати внутрішнього ворога, який викриває всю проституцію і корупцію влади
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25.08.2023 09:34 Відповісти
Все як у рашці.
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25.08.2023 09:41 Відповісти
все вибудувано так як і у них
ті ж крадії
такий же недолугий парламент без реального впливу, бо вся влада в руках однієї особи
уряд без пропозицій
та ж пропаганда навколо найвеличнішого
відсутність свободи преси
несамостійна судова гілка влади
всі задатки не демократії, а автократії якоїсь
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25.08.2023 09:49 Відповісти
Так.Недивно,що від Заходу все частіше лунають заклики щодо проведення виборів,бо вони чудово розуміють тенденції,і до чого вони можуть призвести,тут треба згадати заяви Коломойського,про зміну зовнішньополітичної орієнтації країни.
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25.08.2023 09:56 Відповісти
Які вибори - президента чи парламенту ?
І що змінять фальсифіковані вибори ? В партій навіть доступу до преси немає. Суцільний зелений марафон
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25.08.2023 09:59 Відповісти
а думать уже не нужно? главное печать и телевизор? вот из таких читающих и слушающих получается электорат!
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25.08.2023 10:03 Відповісти
Вони її мавпують в усьому.
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25.08.2023 11:25 Відповісти
Якщо не було корупції у владі, нічого було дестабілізувати.
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25.08.2023 09:34 Відповісти
А ще зрадників і чиновників часів яника...
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25.08.2023 10:03 Відповісти
а чиновники крали і вимагали, ТІЛЬКИ при овощі!!!!!!??
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25.08.2023 10:10 Відповісти
Ну, да, ***** змушує українських посадовців красти.
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25.08.2023 09:36 Відповісти
так вон ано чьо - міхалыч!! 🤔🤔
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25.08.2023 10:12 Відповісти
недолугий
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25.08.2023 09:37 Відповісти
Шапіто... Під цю дудку дуже зручно боротись з чим завгодно тільки не з портянками та їм подібними...
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25.08.2023 09:38 Відповісти
Данилов відправив синів за кордон, а тепер учить українців жити? Справжній "член" команди "зеленої" шобли!
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25.08.2023 09:39 Відповісти
and you part of that plan!
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25.08.2023 09:40 Відповісти
Так,так,********-ковтати яйця по 17,та не расхитувати човен,щоб гівно у прорубі не хитало.
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25.08.2023 09:40 Відповісти
Який цей Данилов вумний ( як йому здається, а всі інші лохи)👈
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25.08.2023 09:41 Відповісти
Цей план діє з 2019 року, коли нарешті ***** свого агента президентом України пропихнуло.
В Омані ЗЄ фактично дав присягу Патрушеву.
Але потім ***** вирішило не ходити кругами, а вщяти все й одразу. Не вийшло бо окрім "мудрого наріду" знайшлося багато українців.

Тому план не новий. Це повернення до старого.
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25.08.2023 09:44 Відповісти
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25.08.2023 09:44 Відповісти
афуєть!!!! то тепер можна красти скільки хош, а хто шось скаже проти - агєнт пуКіна!!!! збсь план Б!!!!
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25.08.2023 09:44 Відповісти
Я так само спостерігала за баталіями навколо деяких волонтерів, яких просили оприлюднити чеки, тобто відзвітувати. Популярна особа, володіючи пером та хистом, назнімала безліч відео і фоток свого героїзму, збирала досить непогані кошти. Звісно тримала лінію за нашого президента. Бо ж прихильників більше, вони дурні і їх можна доїти. Людей, які підозрювали неладне обзивали іпсом і порохоскотом, кацапами і т.д. Бо треба довіряти нашим, а не так як ви.
Все це тривало, поки не розгорівся скандал з коханками того чма. Він ще й виявився не таким красенем, як на фото. Одруженим. Звісно на фронт та ЗСУ ті кошти не йшли. Він їх банально прогуляв. А такий же патріот був.
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25.08.2023 09:57 Відповісти
невже сірожа-спутнік?? 😳😳
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25.08.2023 10:16 Відповісти
Фальшивий кавалер ордену Богдана Хмельницького.
🇺🇦 ЄвроМайдан 🇪🇺
@EuroMaydan
·
23 год
Український військовий, поет Влад Сорд (справжнє ім'я - Владислав Юрійович Гранецький-Стафійчук) зібрав з довірливих людей майже десять млн гривень на "міномети, авто та військове обладнання", але витратив їх на розгульне життя.
Ні мінометів, ні авто, ні звіту про витрачені кошти
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25.08.2023 10:19 Відповісти
ледве позбулись одних.....на їх місце влізли інші...як приклад Аваков...свято місце
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25.08.2023 09:48 Відповісти
Кацапські колаборанти змушують владу красти ,пуйло змусив цього клоуна вивезти своїх отприсків за кордон ітам жирувати на мільйони крадених долларів....пуйло змушує одних колгоспнтків мобілізовувати...мобілізуйте всих тих хто за період военного стану покидав державу і буде у армія 10 млн....кацапські колаборанти змушують аійськово політичне керівництво країни брехати?
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25.08.2023 09:50 Відповісти
ох жеш цей пуКін - і падло!!!!який підступний!!!! 😡😡
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25.08.2023 10:18 Відповісти
Це він про крадіжки в МО , про Резникова про коррупцию, про крадіжки гуманітарки, На Єрмака , бочку катіт
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25.08.2023 09:53 Відповісти
Да, враги не спят. Это же такой стресс. Предлагаю всем ОП, ВР и РНБО снять стресс где-нибудь в роскошном видинском ресторане. Заодно и с детьми, истосковашимся по родине в Монако повидаетесь. Должно попустить.
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25.08.2023 09:54 Відповісти
А може всіх дружно на шибеницю та брюшка вспороти!?
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25.08.2023 18:10 Відповісти
-"він не втік","найнижчий рівень корупції","патріоти в ОП"...тому-"не раскачівайтє лодку"...?!)))
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25.08.2023 09:56 Відповісти
слава яйцям резнікова - в чорному...
распальцовку ще рабросай і ми всі заспоїмося - ви не стиріли більше як завжди....
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25.08.2023 09:58 Відповісти
Тому що потрібно в даний час корупціонерів не звільняти з посад а садити за державну зраду та загибель військових, кожна гривня вкрадена під час війни з бюджету це нестача рацій, дронів, *********** і в результаті втрати....

Я також вважаю що непосадка корупціонерів під час війни років на 12-15 це дестабілізація України російською агентурою
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25.08.2023 10:02 Відповісти
так шо ж ім, самих себе садати???? 🤔🤔
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25.08.2023 10:20 Відповісти
а пробував не красти, підор?
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25.08.2023 10:02 Відповісти
Данилов чомусь не бачить хто ці "шатуни", які працюють в інтересах ху@ла.

І найвеличніший Лідор сліпий як кріт.



ЦПК | Центр протидії корупції

Одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 млн доларів від Міноборони і поставила літні куртки замість зимових, був племінник нардепа від Слуги Народу Геннадія Касая.

Цей факт встановила Українська Правда спільно з ЦПК.

Слуга курток для ЗСУ. Хто заробляє на війні в Україні? | УП. Розслідування

https://www.youtube.com/watch?v=kky7b9e4aPk

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25.08.2023 10:03 Відповісти
Луганський мужик не помічає що зрадники навкруги нього та він сам частина дестабілізації.
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25.08.2023 10:06 Відповісти
Клептомани Зеленського, це план Б путіна?
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25.08.2023 10:07 Відповісти
Як вони за..бали ці Данилови,буданови ,зеленські.Ворог спробує дестабілізувати країну зсередини?!Як,буде закуповувати яйця кубометрами,буде знімати серіали за державні гроші про Паровознюка,******** мільярди по карманах,представники провладної партії підуть поліцаями на окуповані ворогом території,чи за 4 місяці до війни,отримаючи інфу,що вона неминуча,єдине ,що зробить -надіне чорну форму?!
Пам'ятаєте передвиборчій плакат,де з однієї сторони стоїть Порошенко,з іншого боку *****.Наспоавді,на плакаті був і Бубочка,але його не видно ,він на колінах.
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25.08.2023 10:10 Відповісти
А як там його власна онука ? Вона хто?
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25.08.2023 10:12 Відповісти
Це Данілов про блогера-журналіста Олександра Шелеста намікає.Який в інтернеті займається підлими(ватними)
речами.
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25.08.2023 10:15 Відповісти
Достал уже этот Данилов своим бредом. Внучка его во время войны дорогие и бездарные клипы снимает про бабки и весёлую жизнь. Сын его Максим прячется от мобилизации в США на роскошной вилле в Майями, публично в инстаграме призывает Киев прекратить кровавую войну и сесть с русскими за стол переговоров. Мать Данилова родом из России, проживает в ЛНР и получает у них пенсию. Её сепарский режим вполне устраивает, считает их своими.
Как такого мутного типа, как Данилов держать секретарём СНБО?
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25.08.2023 10:18 Відповісти
Так відкрито ворожа Україні, вся їхня зеригоаналівська зграя нікчем!
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25.08.2023 18:14 Відповісти
Iryna Gerashchenko

@IrynaGerashche2

·

https://twitter.com/IrynaGerashche2/status/1694787881242444164 12 год

Гостьова ложа парламенту заповнена делегаціями країн ЄС . На балконі ВР представники дипломатичного корпусу. І тільки ложа уряду порожня. Вперше в історії України КМ і президент не прийшли в ВР в День Незалежності. Неповага. Знецінення ВР парламентсько- президентської республіки
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25.08.2023 10:20 Відповісти
И да, масштабный грабёж Украины, особенно при госзакупках Минобороны на многие десятки миллиардов гривен действующей властью-это не дестабилизация страны. А дестабилизируют Украину какие-то ютьюб-блогеры, которых никто не знает и никто не смотрит.
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25.08.2023 10:26 Відповісти
Україну дестабілізують зелені корупціонери.
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25.08.2023 10:38 Відповісти
Путин - *****. Тырит гуманитарку, закатывает деньги на оборону в брусчатку, и продает МО яйца по 17 грн.
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25.08.2023 10:45 Відповісти
Яки у людини багаті фантазії ! За годівницю переживає !
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25.08.2023 11:02 Відповісти
Так это кацапы покупают яйца по 17 и форму золотую ,чтобы раскачать обстановку или наше МО?
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25.08.2023 11:11 Відповісти
"Якщо за національну безпеку і оборону відповідає зоотехнік, то це якийсь "Колгосп тварин"."
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25.08.2023 11:31 Відповісти
Во-во, майже як по Джорджу Орвеллу та його культового антиутопічного роману «1984» і повісті «Колгосп тварин».
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25.08.2023 11:49 Відповісти
російський план В в Україні розпочався у 2016 році з початком " активної антиукраїнської, та антиурядової "культурної програми" написаної фсб для виступів "кварталу" .Дальше втілення отримав в 2019 році, згодом був фінансово підкріплений в Омані і до сьогоднішнього дня він ні на хвилину не припиняв свою діяльність в Україні....
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25.08.2023 11:48 Відповісти
рекетир
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25.08.2023 12:05 Відповісти
нє рашативайтє лодку дайтє спокойно варавать
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25.08.2023 12:18 Відповісти
То уже был план А, но народ не дал. А план б как раз военный. Пусть зелень только подумает что то про сдачу интересов, то столбов на всех хватит...
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25.08.2023 12:30 Відповісти
Та ми знаємо про їхній план і з вашої шобли, на яку ***** надіється, очей не спускаємо, чекаємо прозріння правоохоронців.
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25.08.2023 12:37 Відповісти
Немає більш ніж дестабілізацією країни корупція в МО і установах влади.
То дестабілізує дуже жорстко і спонукає до мислі що війна є не за світле майбутнє КОЖНОГО українця а виключно за світле майбутнє сімей зеленських єрмаків татарових подоляеків арістовичей арахаміїв резнікових венедиктових таранів верещуків тощо тощо тощо
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25.08.2023 12:44 Відповісти
Так це виявляється негідник путлер насильно змушує наших можновладців за допомогою корупції дестабілізувати обстановку всередині країни... Тож ось звідки і яйця по17, зниклі млрд від МО, куртки для воїнів за ціною норкових манто і багато багато чого іншого недоброго... Чи це інше?
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25.08.2023 13:06 Відповісти
...мокшанские со злости могут себе яйки отрезать!!! Все,вамздец,раньше надо было внедрять .. о нерукопожатном завхозе не буду,,предателей еще полно...
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25.08.2023 15:03 Відповісти
 
 