РФ не може перемогти Україну військовим шляхом, у неї є план B - спроба внутрішньої дестабілізації нашої країни, - Данілов

Росія може спробувати дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини, оскільки перемогти військовим шляхом не вдається.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Єдине, хочу зауважити, що Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну. Але ми тут будемо пильними і не допустимо до подій, на які розраховує Російська Федерація за рахунок тих медіа-колаборантів, яких ми останнім часом фіксуємо все більше і більше, які приїхали з Луганська свого часу, там з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять в ютубах", - наголосив він.

"На жаль, не на території нашої країни. Але тим не менше видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують", - додав секретар РНБО.

За словами Данілова, прогнози на війні – це не зовсім коректна річ.

"Це залежить від багатьох обставин, це залежить від багатьох речей, які будуть відбуватися у тому числі не тільки на Росії, а й в інших країнах світу. Тому що весь світ пов'язаний поміж собою. Це, я можу сказати, єдина система координат", - додав він.

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