РФ не може перемогти Україну військовим шляхом, у неї є план B - спроба внутрішньої дестабілізації нашої країни, - Данілов
Росія може спробувати дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини, оскільки перемогти військовим шляхом не вдається.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Єдине, хочу зауважити, що Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну. Але ми тут будемо пильними і не допустимо до подій, на які розраховує Російська Федерація за рахунок тих медіа-колаборантів, яких ми останнім часом фіксуємо все більше і більше, які приїхали з Луганська свого часу, там з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять в ютубах", - наголосив він.
"На жаль, не на території нашої країни. Але тим не менше видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують", - додав секретар РНБО.
За словами Данілова, прогнози на війні – це не зовсім коректна річ.
"Це залежить від багатьох обставин, це залежить від багатьох речей, які будуть відбуватися у тому числі не тільки на Росії, а й в інших країнах світу. Тому що весь світ пов'язаний поміж собою. Це, я можу сказати, єдина система координат", - додав він.
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а тут на тобі
не розхитуйте човен,
рукака кремля,
п"ята колна
для дюбого кіпіша відмазка
ті ж крадії
такий же недолугий парламент без реального впливу, бо вся влада в руках однієї особи
уряд без пропозицій
та ж пропаганда навколо найвеличнішого
відсутність свободи преси
несамостійна судова гілка влади
всі задатки не демократії, а автократії якоїсь
І що змінять фальсифіковані вибори ? В партій навіть доступу до преси немає. Суцільний зелений марафон
В Омані ЗЄ фактично дав присягу Патрушеву.
Але потім ***** вирішило не ходити кругами, а вщяти все й одразу. Не вийшло бо окрім "мудрого наріду" знайшлося багато українців.
Тому план не новий. Це повернення до старого.
Все це тривало, поки не розгорівся скандал з коханками того чма. Він ще й виявився не таким красенем, як на фото. Одруженим. Звісно на фронт та ЗСУ ті кошти не йшли. Він їх банально прогуляв. А такий же патріот був.
🇺🇦 ЄвроМайдан 🇪🇺
@EuroMaydan
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23 год
Український військовий, поет Влад Сорд (справжнє ім'я - Владислав Юрійович Гранецький-Стафійчук) зібрав з довірливих людей майже десять млн гривень на "міномети, авто та військове обладнання", але витратив їх на розгульне життя.
Ні мінометів, ні авто, ні звіту про витрачені кошти
распальцовку ще рабросай і ми всі заспоїмося - ви не стиріли більше як завжди....
Я також вважаю що непосадка корупціонерів під час війни років на 12-15 це дестабілізація України російською агентурою
І найвеличніший Лідор сліпий як кріт.
ЦПК | Центр протидії корупції
Одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 млн доларів від Міноборони і поставила літні куртки замість зимових, був племінник нардепа від Слуги Народу Геннадія Касая.
Цей факт встановила Українська Правда спільно з ЦПК.
Слуга курток для ЗСУ. Хто заробляє на війні в Україні? | УП. Розслідування
https://www.youtube.com/watch?v=kky7b9e4aPk
Пам'ятаєте передвиборчій плакат,де з однієї сторони стоїть Порошенко,з іншого боку *****.Наспоавді,на плакаті був і Бубочка,але його не видно ,він на колінах.
речами.
Как такого мутного типа, как Данилов держать секретарём СНБО?
@IrynaGerashche2
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https://twitter.com/IrynaGerashche2/status/1694787881242444164 12 год
Гостьова ложа парламенту заповнена делегаціями країн ЄС . На балконі ВР представники дипломатичного корпусу. І тільки ложа уряду порожня. Вперше в історії України КМ і президент не прийшли в ВР в День Незалежності. Неповага. Знецінення ВР парламентсько- президентської республіки
То дестабілізує дуже жорстко і спонукає до мислі що війна є не за світле майбутнє КОЖНОГО українця а виключно за світле майбутнє сімей зеленських єрмаків татарових подоляеків арістовичей арахаміїв резнікових венедиктових таранів верещуків тощо тощо тощо