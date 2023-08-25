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Рашисти розташовують кораблі в Азовському морі, вишуковуючи нову тактику для ракетних атак, - ОК "Південь"

рф,росія,корабель

Російські загарбники розташовують ракетоносії в Азовському морі, таким чином вишуковуючи нову тактику для ракетних ударів по Україні.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог розташував ракетоносій цього разу в Азовському морі і це свідчить про те, що вони вишукують нову тактику і нові напрямки, щоб ракети обходили системи української ППО", - пояснила вона.

Гуменюк розповіла, що цієї ночі ворог атакував південні регіони. Спочатку він використовував тактичну авіацію. Були спрямовані дві ракети Х-35 по напрямку одного з портів Одещини, які були знищені ППО.

За кілька годин ворог атакував Одещину "Калібрами". Випущені дві ракети були знищені.

"При цьому ворог розташував ракетоносій цього разу в Азовському морі", - сказала Гуменюк.

Дивіться: "Распаковка" російських позицій. Штурм. Частина 2. ВIДЕО

Автор: 

Азовське море (1617) Гуменюк Наталія (804)


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рашисти готуються до зими...завдавати ударів по інфраструктурі..
.крім морських дронів Україні потрібні маневренні ракети..так сказати йти на випередження..
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25.08.2023 09:56 Відповісти
Так ніби писали, що Керченська протока заблокована - вздовж мосту для захисту від морських дронів затоплені понтони. Тобто в Азовське море нові кораблі тепер можути заходити лише через Волго-Донський канал, чи не так?
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25.08.2023 10:08 Відповісти
У нас морські дрони достають на відстань до 1000км, то які проблеми?
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25.08.2023 10:32 Відповісти
Рашисти сподіваються уникнути атак морських дронів, переносячи свої позиції і запускаючи "калібрі" з Азову.
Що ж, переляк ворога - це хороший знак.
Знак якості й ефективності українського озброєння.
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25.08.2023 10:39 Відповісти
Нова тактика - це коли вони лежать на дні в одну лінію рівненько.
Трамвай переехал отряд октябрят.
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25.08.2023 10:42 Відповісти
 
 