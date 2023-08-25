Рашисти розташовують кораблі в Азовському морі, вишуковуючи нову тактику для ракетних атак, - ОК "Південь"

Російські загарбники розташовують ракетоносії в Азовському морі, таким чином вишуковуючи нову тактику для ракетних ударів по Україні.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог розташував ракетоносій цього разу в Азовському морі і це свідчить про те, що вони вишукують нову тактику і нові напрямки, щоб ракети обходили системи української ППО", - пояснила вона.

Гуменюк розповіла, що цієї ночі ворог атакував південні регіони. Спочатку він використовував тактичну авіацію. Були спрямовані дві ракети Х-35 по напрямку одного з портів Одещини, які були знищені ППО.

За кілька годин ворог атакував Одещину "Калібрами". Випущені дві ракети були знищені.

"При цьому ворог розташував ракетоносій цього разу в Азовському морі", - сказала Гуменюк.

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