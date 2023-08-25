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Новини Війна
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Сили оборони наступають південніше Бахмуту та в бік Мелітополя, - речник ЗСУ Ковальов

війна,контрнаступ

За добу захисники України мали успіх на двох напрямках на південному фронті.

Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сили оборони продовжують ведення наступальної операції у бік Мелітополя. На напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав він.

За його словами, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступ південніше міста Бахмут.

Також читайте: Залужний заявив американцям, що ЗСУ на порозі прориву у контрнаступі, - The Wall Street Journal

Автор: 

ЗСУ (7504) контрнаступ (433)


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25.08.2023 10:14 Відповісти
Очеретувате?!тоді це реально шлях до Мелітополь
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25.08.2023 10:18 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.08.2023 10:42 Відповісти
 
 