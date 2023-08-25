Сили оборони наступають південніше Бахмуту та в бік Мелітополя, - речник ЗСУ Ковальов
За добу захисники України мали успіх на двох напрямках на південному фронті.
Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сили оборони продовжують ведення наступальної операції у бік Мелітополя. На напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав він.
За його словами, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступ південніше міста Бахмут.
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Olexa Pluzh
показати весь коментар25.08.2023 10:14 Відповісти Мені подобається 2
Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар25.08.2023 10:18 Відповісти Мені подобається 2
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Чайка Київ
показати весь коментар25.08.2023 10:42 Відповісти Мені подобається 3
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