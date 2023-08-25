Нідерланди передадуть Україні не всі 42 F-16, деякі з них використовуватимуть для навчання пілотів, - міністр оборони Оллонгрен

Деякі винищувачі F-16, які Нідерланди передаватимуть Україні, використовуватимуться для навчання українських пілотів.

Про це в інтерв'ю ЄП заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є 42 літаки, але частина з них піде на навчання, а решта – в ЗСУ", - зазначила вона.

Вона пояснила це тим, що навчання для пілотів не закінчуються ніколи.

"Вони, до речі, не обов'язково будуть в Нідерландах, зараз ми розглядаємо навчальний центр в Румунії. Тож ці літаки будуть використовуватися там, де проводиться навчання, яке вам завжди буде потрібно. Весь час, доки ви використовуєте F-16, ви будете готувати нових пілотів, і вам буде потрібен цей навчальний центр", - сказала Оллонгрен.

Міністерка зазначила, що Нідерланди самі робили це протягом 40 років.

"Словом, ви не можете підготувати одну партію пілотів і припинити навчання, це має бути безперервний процес", - підсумувала вона.

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Раніше у Білому домі повідомили, що США підтримують рішення надати F-16 Україні після завершення навчання пілотів.

Президент Зеленський після зустрічі із прем'єром Нідерландів Рютте заявив, що обговорюється передача 42 літаків F-16 Україні після тренування наших пілотів. А Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні. Українські пілоти вже почали навчання в Данії.

Прем'єр-міністр Данії Фредеріксен заявила, що країна надасть 19 літаків. Перші 6 одиниць Данія планує відправити до України ближче до Нового року.

70 пілотів та авіаторів вже проходять навчання у Данії. Мінімальний термін підготовки, за словами міністра оборони Резнікова, 6 місяців. Водночас командувач Повітряних сил заявив, що два пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці.

У Повітряних силах заявили, що для переваги в небі Україні необхідні 128 винищувачів.

У Пентагоні заявили, що США готові навчати українських пілотів на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть. Водночас ЄС може компенсувати частину витрат країнам, які передають Україні F-16.

До навчання українських пілотів також приєднається Греція.

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