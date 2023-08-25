Росія заявляє, що за підпалами військкоматів та об’єктів Міноборони РФ стоїть Україна: за виконання пропонують 10-20 тисяч рублів

У РФ звинувачують Україну в організації підпалів російських військових комісаріатів та об’єктів державної влади. Українські спецслужби нібито пропонують "швидкий заробіток", розміщуючи онлайн-оголошення.

Про це пише "РИА Новости" з посиланням на повідомлення ФСБ РФ у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Результати розслідувань, проведених ФСБ РФ за фактами підпалів будівель органів державної влади, МВС і Міноборони РФ, а також об'єктів залізничної інфраструктури РФ, вказують на пряму причетність українських спецслужб до їх організації. З початком СВО в Україні на різних інтернет-ресурсах, у Telegram-каналах із пошуку роботи, онлайн-казино і мережевих магазинах із продажу наркотичних засобів різко зросла кількість оголошень про "швидкий заробіток", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, нібито українські спецслужби, підбираючи виконавців підпалів, обирають молодь, літніх, маргіналів, психічно хворих, які не усвідомлюють тяжкості своїх дій.

Також Україна нібито телефонує для "вербування" мешканцям РФ від імені "служб безпеки РФ", "співробітників МВС або ФСБ". ЗМІ заявляє, що людей за допомогою психологічних маніпуляцій не тільки переконують перевести заощадження на "безпечні рахунки" (і де-факто профінансувати українську армію), а й схиляють до підпалів.

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Після того, як "обраний" виконує те, що від нього вимагають, "вербувальники" зникають, хоча перед цим обіцяли допомогти розв'язати проблеми з правоохоронними органами, зазначає росЗМІ.

"Вербувальники повідомляють, що їхні дії будуть кваліфіковані як злочини невеликої тяжкості, а всі витрати покриє обіцяний гонорар, зазвичай від 10 до 20 тисяч рублів, і повернення викрадених грошей. Однак, досягнувши бажаного результату, вони обривають контакти", - йдеться у повідомленні ФСБ.

У ФСБ зазначають, що нібито на сьогодні "всі підпали розкрито", а дії виконавців кваліфіковано як терористичний акт, диверсію за статтями КК РФ. Вироки у таких регіонах РФ: від Іванівської області до Приамур'я. Терміни - до 19 років колонії. Ще 22 кримінальні справи перебувають на етапі судового розгляду.

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