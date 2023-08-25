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Новини
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Росія заявляє, що за підпалами військкоматів та об’єктів Міноборони РФ стоїть Україна: за виконання пропонують 10-20 тисяч рублів

росія,підпал,військкомат

У РФ звинувачують Україну в організації підпалів російських військових комісаріатів та об’єктів державної влади. Українські спецслужби нібито пропонують "швидкий заробіток", розміщуючи онлайн-оголошення.

Про це пише "РИА Новости" з посиланням на повідомлення ФСБ РФ у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Результати розслідувань, проведених ФСБ РФ за фактами підпалів будівель органів державної влади, МВС і Міноборони РФ, а також об'єктів залізничної інфраструктури РФ, вказують на пряму причетність українських спецслужб до їх організації. З початком СВО в Україні на різних інтернет-ресурсах, у Telegram-каналах із пошуку роботи, онлайн-казино і мережевих магазинах із продажу наркотичних засобів різко зросла кількість оголошень про "швидкий заробіток", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, нібито українські спецслужби, підбираючи виконавців підпалів, обирають молодь, літніх, маргіналів, психічно хворих, які не усвідомлюють тяжкості своїх дій.

Також Україна нібито телефонує для "вербування" мешканцям РФ від імені "служб безпеки РФ", "співробітників МВС або ФСБ". ЗМІ заявляє, що людей за допомогою психологічних маніпуляцій не тільки переконують перевести заощадження на "безпечні рахунки" (і де-факто профінансувати українську армію), а й схиляють до підпалів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії за добу намагалися підпалити 20 військкоматів. Один з них підпалили двічі, - росЗМІ

Після того, як "обраний" виконує те, що від нього вимагають, "вербувальники" зникають, хоча перед цим обіцяли допомогти розв'язати проблеми з правоохоронними органами, зазначає росЗМІ.

"Вербувальники повідомляють, що їхні дії будуть кваліфіковані як злочини невеликої тяжкості, а всі витрати покриє обіцяний гонорар, зазвичай від 10 до 20 тисяч рублів, і повернення викрадених грошей. Однак, досягнувши бажаного результату, вони обривають контакти", - йдеться у повідомленні ФСБ.

У ФСБ зазначають, що нібито на сьогодні "всі підпали розкрито", а дії виконавців кваліфіковано як терористичний акт, диверсію за статтями КК РФ. Вироки у таких регіонах РФ: від Іванівської області до Приамур'я. Терміни - до 19 років колонії. Ще 22 кримінальні справи перебувають на етапі судового розгляду. 

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Автор: 

пожежа (4313) росія (64958) військкомат (432)


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Топ коментарі
+6
На самом деле гениальная идея. Русские все сидят на наркотиках или в кредитах, так что за копейки бабушку топором зарубят, а тут просто военкомат поджечь.
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25.08.2023 11:24
+5
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25.08.2023 11:22
+5
Кацапи за пляшку це зроблять,хто б їм платив такі гроші?
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25.08.2023 11:23
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25.08.2023 11:22 Відповісти
От десяти до четырех вы - за Советскую власть. Но вот о вашей второй жизни, от четырех до десяти, знаю я один. (с)
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25.08.2023 11:33 Відповісти
Боже, какие же они больные))))
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25.08.2023 11:54 Відповісти
Кацапи за пляшку це зроблять,хто б їм платив такі гроші?
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25.08.2023 11:23 Відповісти
За флакончик глоду
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25.08.2023 11:26 Відповісти
Хто вкакався... Ого, ''аж 20 тисяч''? Та для них і літру бояри вистачить. І взагалі ''а какіє ваши даказатєльства''?!
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25.08.2023 11:24 Відповісти
На самом деле гениальная идея. Русские все сидят на наркотиках или в кредитах, так что за копейки бабушку топором зарубят, а тут просто военкомат поджечь.
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25.08.2023 11:24 Відповісти
У них студенты бабушку зарубят
Бесплатно
За идею
Бесовскую
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25.08.2023 11:27 Відповісти
незрозумілий підсумковий зміст у підпалі військкомату -типа людей не зможуть мобілізувати
Але це ж безглуздо і смішно. раша чомусь не б'є по військкоматів, хоча запросто це могла б зробити.
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25.08.2023 11:26 Відповісти
найсмішніше це те, що зазвичай навіть підмалюють не сам воєнкомат, а дубові вхідні двері, чи навіть асфальт перед дверима (в залежності від рукожопості).
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25.08.2023 11:34 Відповісти
Надали ідею!!!
баданов - почув???
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25.08.2023 11:27 Відповісти
платять 3,62
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25.08.2023 11:28 Відповісти
А как доказательство синие шлёпанцы хоть показали?
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25.08.2023 11:33 Відповісти
Пацаньі, реально платим! 10 тьісяч за подпал военкомата, 20 тьісяч за подпал военкома! Подпаливаете, вьіставляете видео в телегу и номер карточки, куда скинуть бабло.
Распространите!
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25.08.2023 11:36 Відповісти
Не варто звертати увагу на такі висери. У кацапів в усіх косяках винна Україна,ну,або Штати. А якшо й так - то добре.
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25.08.2023 11:38 Відповісти
Скрепна кацапня за 100 баксів палить військомати, а не біжить їх штурмом брати, щоб воювати за свою ісконно рузкую ідею? Хвала ЗСУ! Це дійсно змінила Україна.
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25.08.2023 11:42 Відповісти
узкие, это реклама, присылайте фото диверсий и номера карт
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25.08.2023 11:45 Відповісти
Та то просто челендж такий прикольний )) "Спали лайно - отримай бабло" - все ж просто )
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25.08.2023 11:55 Відповісти
"Вы нанимаете шлюх специально. Дали им по 10 долларов, специально чтобы меня дискредитировать."

(с) пуйло о жёнах подводников "Курска".
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25.08.2023 12:00 Відповісти
А шо таке?... війна ж то гібридна. Як хочем, так і воюєм і хто сказав, що так ніззя
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25.08.2023 12:02 Відповісти
Ну так - самосабой!)))
Доречі - "Луну-25" теж ми чоботом збили...
Я серйозно - Буданівська засідка...
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25.08.2023 12:22 Відповісти
Военкоматы горят от трения шариковых ручек о бумагу при массовом подписании контрактов
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25.08.2023 12:58 Відповісти
правильно хай роблять рекламу скільки раби можуть заробити
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25.08.2023 19:41 Відповісти
 
 