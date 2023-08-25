У Латвії затримали чотирьох громадян за підозрою у шпигунстві на користь РФ
Служба державної безпеки Латвії (СДБ) затримала 4 осіб, яких підозрюють у виконанні завдань ФСБ РФ.
Про це інформує Delfi, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ця діяльність була спрямована проти Латвії та безпеки громадян країни. Правоохоронці розпочали кримінальний процес 1 серпня за статтею за надання допомоги іноземній державі проти Латвії.
Під арештом перебувають троє підозрюваних. Четвертому заборонили виїжджати за межі Латвії, а також змінювати місце проживання.
У рамках розслідування СДБ провела обшуки на 14 об'єктах у Ризі та інших містах країни. Під час обшуків вилучено велику кількість носіїв інформації та різних документів.
Силовики виявили пристрої, які, ймовірно, "є товарами стратегічного значення і можуть бути використані для незаконної оперативної діяльності".
Повідомляється, що підозрювані за дорученням ФСБ Росії "здійснювали дії, спрямовані проти свободи, недоторканності, економічної, соціальної та фізичної безпеки інших осіб".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль