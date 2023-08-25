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У Латвії затримали чотирьох громадян за підозрою у шпигунстві на користь РФ

шпигун,шпіонаж

Служба державної безпеки Латвії (СДБ) затримала 4 осіб, яких підозрюють у виконанні завдань ФСБ РФ.

Про це інформує Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця діяльність була спрямована проти Латвії та безпеки громадян країни. Правоохоронці розпочали кримінальний процес 1 серпня за статтею за надання допомоги іноземній державі проти Латвії.

Під арештом перебувають троє підозрюваних. Четвертому заборонили виїжджати за межі Латвії, а також змінювати місце проживання.

У рамках розслідування СДБ провела обшуки на 14 об'єктах у Ризі та інших містах країни. Під час обшуків вилучено велику кількість носіїв інформації та різних документів.

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Силовики виявили пристрої, які, ймовірно, "є товарами стратегічного значення і можуть бути використані для незаконної оперативної діяльності".

Повідомляється, що підозрювані за дорученням ФСБ Росії "здійснювали дії, спрямовані проти свободи, недоторканності, економічної, соціальної та фізичної безпеки інших осіб".

Автор: 

Латвія (1343) росія (64958) шпигунство (986)


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В Україні теж е Гетьманцев , що руйнує український бизнес, і Верещук , що розмінувала Чонгар .
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25.08.2023 11:43 Відповісти
Вони сволочі , бо рашу треба розвалити на незалежні від московитів країни
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25.08.2023 12:27 Відповісти
Україна- демократична країна . Не будуть усі мислити однаково. Но факти співпраці з РАШЕЮ треба висвітлювати у ЗМІ
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25.08.2023 12:31 Відповісти
Хоч би одна собака пошпигувала на користь Уретреї.
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25.08.2023 12:59 Відповісти
 
 