У Латвії затримали чотирьох громадян за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Служба державної безпеки Латвії (СДБ) затримала 4 осіб, яких підозрюють у виконанні завдань ФСБ РФ.

Про це інформує Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця діяльність була спрямована проти Латвії та безпеки громадян країни. Правоохоронці розпочали кримінальний процес 1 серпня за статтею за надання допомоги іноземній державі проти Латвії.

Під арештом перебувають троє підозрюваних. Четвертому заборонили виїжджати за межі Латвії, а також змінювати місце проживання.

У рамках розслідування СДБ провела обшуки на 14 об'єктах у Ризі та інших містах країни. Під час обшуків вилучено велику кількість носіїв інформації та різних документів.

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Силовики виявили пристрої, які, ймовірно, "є товарами стратегічного значення і можуть бути використані для незаконної оперативної діяльності".

Повідомляється, що підозрювані за дорученням ФСБ Росії "здійснювали дії, спрямовані проти свободи, недоторканності, економічної, соціальної та фізичної безпеки інших осіб".