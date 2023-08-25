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Росія не зупиниться в Україні, вже існує загроза для країн ЄС та НАТО, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

нідерланди,кайса,оллонгрен

Якщо РФ не зупинити зараз в Україні, то російська агресія загрожуватиме державам ЄС та НАТО.

Про це сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Вона переконана у необхідності підтримувати Україну зараз, щоб не допустити перемоги Росії.

"Якщо Росію не зупинити зараз, якщо Росія буде задоволена підсумками своєї агресії, то вона не зупиниться в Україні. І вона не зупиниться в цій частині Європи. Тоді в якийсь момент нам безпосередньо також загрожуватиме російська агресія проти держав Європейського Союзу та НАТО", – сказала вона.

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"Тому ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб переконатися, що Україна не зупиниться, а Росія не переможе", – підкреслила міністерка.

Режим у Росії дуже агресивний, реваншистський, який мріє про повернення до старих часів, про відновлення Радянського Союзу та імперії, наголосила вона.

"А це означає, що східна частина НАТО, східна частина Європейського Союзу перебуває під прямою загрозою. І важливо, щоб ми про це говорили, що це не лише проблема України, це європейська проблема, це також проблема НАТО", – додала Оллонгрен.

Автор: 

НАТО (6424) Нідерланди (1554) росія (64958) Оллонгрен Кайса (44)


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Топ коментарі
+16
Я согласен, пилотов нужно учить, это время, но АТАКАМС, это неделя и они здесь, и в чем проблема?? Они бы уже очень помогли нашим войнам, особенно на юге
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25.08.2023 12:47
+14
Так, БЛИН, не тягнете з літаками . Невже не ясно що затримка на 6-8 місяців ДОПОМАГАЕ оккупантам
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25.08.2023 12:29
+12
Давно це теж кажу .
Всякі балачки що ***** мовляв - не ризикне полізти далі в Європу , це - вологі мрії .
сЦарь втратив всякі - берега , і здоровий глузд ,, він - в неадекваті . Й.бнутий , як про нього казав Нємцов .
А від такого шизоїда , не знаєш чого чекати . Тому гарантії нема ніякої .
Хвала Господу - Заходу це починає доходити .
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25.08.2023 12:39
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Так, БЛИН, не тягнете з літаками . Невже не ясно що затримка на 6-8 місяців ДОПОМАГАЕ оккупантам
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25.08.2023 12:29 Відповісти
Никто не тянет, подготовка пилотов длительный процесс, самолеты появятся очень неожиданно
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25.08.2023 12:30 Відповісти
як не тягнуть, про літаки слухи вжє пів-року
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25.08.2023 12:46 Відповісти
Обучение на пилота занимает 4-5 лет
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25.08.2023 13:06 Відповісти
дозволити добровольцям
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25.08.2023 13:07 Відповісти
Никто и не запрещает, желающих немного плюс техники нужны
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25.08.2023 13:09 Відповісти
Это если с нуля готовить. Если просто переучить готовых пилотов с одного самолёта на другой - 6 месяцев за глаза
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25.08.2023 17:15 Відповісти
Одно не ясно. Почему не возникает тема наёмников? Да, лётчикам надо платить, не точно уверен от 5 тыс. д за вылет. Но суммы, что летят в офшоры даже сегодня позволят нам три эскадрильи нанять.
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25.08.2023 21:13 Відповісти
якщо несподівано, то можливо раніше чим говорять
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25.08.2023 16:05 Відповісти
Війна розпочалась в 2014 році, у Заходу було вісім років для озброєння України.
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25.08.2023 16:57 Відповісти
в України було вісім років свою зброю готувати, якщи при Пороху хоч щось робилось, то прит гундосому закривалось і шишилички збиралось смажити на пєрваємая
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25.08.2023 19:37 Відповісти
тож так
логіка залізна
щоб попередити загрозу сьогодня треба дати літаки через півроку
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25.08.2023 14:37 Відповісти
Що ж ви так жорстоко розбили поняшкам їх рожеві окулярчики?
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25.08.2023 12:29 Відповісти
Що ж ти так "палишся" в ніку,що своє імя подаєш в кацапській транскрипції?
Денис Войцехівський-файно звучить і підозр на викликає,...
...отож,розпочинай з своїх "окулярів"!
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25.08.2023 17:10 Відповісти
Наконец то они это поняли, надеюсь теперь развяжут руки на обстрел рашки натовским оружием
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25.08.2023 12:29 Відповісти
Пане Odessa, для Західних політиків війна між Росією та Україною є протистоянням варварів, що не можуть домовитись між собою. Україна абсолютно влаштовує Захід в якості полігону, насправді, західним політикам абсолютно плювати на те скільки загине українців, для них Україна є лише фронтиром для стримування та послаблення Росії. Розмови ж про вступ до НАТО та ЄС є лише морквою для українського віслюка, оскільки на Заході всіх влаштовує, що саме наша країна по відношенню до якої країни члени НАТО не мають союзницьких зобов'язань стримує Росію. США прагнуть отримати поступки від російської еліти та перетворити Росію на фронтир по стримуванню Китаю, Великобританія прагне посилити свій вплив в Європі, Польща намагається стати регіональним лідером, Росіє же використовує геноцидні методи для знищення української нації і нашої ідентичності. А що отримала Україна? Знищений промисловий потенціал, знищений транзитний потенціал, міста перетворені на руїни, оплески Заходу.
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25.08.2023 16:54 Відповісти
Лопатой по ****, хо?
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25.08.2023 19:07 Відповісти
Ну так може вже пора вже вам відкривати другий фронт з парашкостаном, а не виражати обабочєнность?
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25.08.2023 12:29 Відповісти
Китайский?
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25.08.2023 12:32 Відповісти
То був би ідеальний варіант.
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25.08.2023 13:06 Відповісти
Коли параша заслабне китайці самі відкриють!
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25.08.2023 16:52 Відповісти
як рашка заслабне, якщо китайці постачають їм усе необхідне
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25.08.2023 17:32 Відповісти
Історична закономірність, пане!
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25.08.2023 17:44 Відповісти
Напешті прийшло розуміння до державних мужей Заходу!
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25.08.2023 12:33 Відповісти
Тоді можливо колись вони скажуть що і не збиралися ніколи приймати Україну ні в ЄС ні в НАТО - а залишили нас в сфері впливу кацапів ( приклад країн Балтії наводити не потрібно - США вважало їх країнами які були окупованні чи щось подібне).
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25.08.2023 12:40 Відповісти
вона державна жінка
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25.08.2023 12:49 Відповісти
Українці вам вже скільки часу про це торочать. Тільки до вас доходить ''наче до жирафа''!
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25.08.2023 12:36 Відповісти
Поляки вже приготувалися, кордон із Європою добре зміцнюється.
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25.08.2023 12:38 Відповісти
єто хорошо, но напасть может ядерное прокси- государство ....
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25.08.2023 15:56 Відповісти
Давно це теж кажу .
Всякі балачки що ***** мовляв - не ризикне полізти далі в Європу , це - вологі мрії .
сЦарь втратив всякі - берега , і здоровий глузд ,, він - в неадекваті . Й.бнутий , як про нього казав Нємцов .
А від такого шизоїда , не знаєш чого чекати . Тому гарантії нема ніякої .
Хвала Господу - Заходу це починає доходити .
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25.08.2023 12:39 Відповісти
Скажена собака кусає не тому що..., а тому що скажена!
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25.08.2023 16:53 Відповісти
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25.08.2023 12:45 Відповісти
Я согласен, пилотов нужно учить, это время, но АТАКАМС, это неделя и они здесь, и в чем проблема?? Они бы уже очень помогли нашим войнам, особенно на юге
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25.08.2023 12:47 Відповісти
Так зупиняйте, в чому справа???? Ф16, тамагавки, Джассми і цапам кабзда
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25.08.2023 12:48 Відповісти
Коли ж державні мужі Европи прокинуться від дитячого сну… Ось пані міністерка має тверезий погляд, а мужі Ні.
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25.08.2023 12:52 Відповісти
Ежели вы так опасаетесь нашествия орды, тогда почему суёте голову в песок, а не впрягаетесь в драку на стороне Ураины. Или ждёте пока вас по одиночке не пристягнут к х..лостану.
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25.08.2023 13:00 Відповісти
Взагалі не погоджуся.
ЗСУ спинили рашистів ще минулого року, зараз іде війна на цілковите виснаження-Верден2.0.
Навіть щоб повернутися до стану на 23.02.2022 уZZкім потрібно 10÷15 років.
І скільки б зараз уZZ кій піттух не підіймав своє облізле пір'я, срака у нього вже гола.
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25.08.2023 13:09 Відповісти
Орків там достатньо. Подивіться хоча б який жах неповні чотири тисячі вагінерів на кордоні навели на поляків і литовців. Що таке чотири тисячі проти репресивного апарату країни, який складається з десятків тисяч мєнтів і тисяч військових? А тим не менше. Ото й вся суть Європи. Коли почалося вторгнення в Україну, не перелічити просто було іспанців, німців, італійців, чехів, словаків тощо, які питали - а чого ви просто не здастеся? для чого ви чините опір? ну пограбують вас трошечки та й підуть... вгадайте з 3 раз, скільки часу держава буде чинити опір, маючи таку суспільну думку.
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25.08.2023 14:37 Відповісти
Якщо у скаженого пса (чи лисиці) срака гола, вона все одно може Вас покусати. І поки її не знищити вона небезпечна !
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25.08.2023 16:56 Відповісти
А чому не F-35? Чому старі літаки, які ви списуєте у себе? Чому мізерною кількістю? Чому так довго тягнули і тягнете з цим питанням?
Ви дійсно хочете перемоги України і зупинити вбивство українців?
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25.08.2023 13:15 Відповісти
старі літаки дешевши ********
мозгі вмикай, чи ліньки?
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25.08.2023 13:47 Відповісти
сорі, не побачив, що ви жінка
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25.08.2023 13:48 Відповісти
Что ж, для этого надо европе и америке расчехлить свою военную промышленность и увеличить производство САУ, снарядов, дронов на порядок.
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25.08.2023 13:23 Відповісти
Этот призыв не поддерживают только тупые или пох...ты(животные). Задумайтесь, ведь эта угроза напрямую направленна не на Европу или НАТО,а более конкретно на вашего ребёнка или внука!
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25.08.2023 14:20 Відповісти
Я прекрасно знаю, что быдлонасекомыши с болот мацковии это зараза,ее надо выжигать.А вот политиканам ЕС это надо вдалбливать,они думают,что мокши их пощадят
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25.08.2023 14:29 Відповісти
Ти ба ***, - шо потроху починає доходить? И кито в цій цепочці останній? Дякуйте БОГУ що не до вас першими поліз *****, ну а що це за ***** розберетесь потім, цим самим: - ПОТ ІМ. АРХ М
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25.08.2023 14:49 Відповісти
То дайте ще танків и ракет. Човни дайте, бойові гвинтокрили. І добровольці хай їдуть.
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25.08.2023 16:09 Відповісти
Если Россия не вторгнется в Европу до 2027 года, то мир ожидают почти 30 относительно мирных и созидательных лет.
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25.08.2023 18:50 Відповісти
....що Україна не зупиниться, а Росія не переможе".... Вони навіть бояться сказати " повна і беззаперечна перемога України"... ну да, вони навіть бояться дозволити нам бити їх зброєю по росії.... гниди ******.... "Потрібно щоб Україна не до кінця виграла, а Росія не до кінця програла, щоб їм бургери їсти було зручно без напрягу...."
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26.08.2023 10:11 Відповісти
 
 