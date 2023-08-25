Росія не зупиниться в Україні, вже існує загроза для країн ЄС та НАТО, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен
Якщо РФ не зупинити зараз в Україні, то російська агресія загрожуватиме державам ЄС та НАТО.
Про це сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.
Вона переконана у необхідності підтримувати Україну зараз, щоб не допустити перемоги Росії.
"Якщо Росію не зупинити зараз, якщо Росія буде задоволена підсумками своєї агресії, то вона не зупиниться в Україні. І вона не зупиниться в цій частині Європи. Тоді в якийсь момент нам безпосередньо також загрожуватиме російська агресія проти держав Європейського Союзу та НАТО", – сказала вона.
"Тому ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб переконатися, що Україна не зупиниться, а Росія не переможе", – підкреслила міністерка.
Режим у Росії дуже агресивний, реваншистський, який мріє про повернення до старих часів, про відновлення Радянського Союзу та імперії, наголосила вона.
"А це означає, що східна частина НАТО, східна частина Європейського Союзу перебуває під прямою загрозою. І важливо, щоб ми про це говорили, що це не лише проблема України, це європейська проблема, це також проблема НАТО", – додала Оллонгрен.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
логіка залізна
щоб попередити загрозу сьогодня треба дати літаки через півроку
Денис Войцехівський-файно звучить і підозр на викликає,...
...отож,розпочинай з своїх "окулярів"!
Всякі балачки що ***** мовляв - не ризикне полізти далі в Європу , це - вологі мрії .
сЦарь втратив всякі - берега , і здоровий глузд ,, він - в неадекваті . Й.бнутий , як про нього казав Нємцов .
А від такого шизоїда , не знаєш чого чекати . Тому гарантії нема ніякої .
Хвала Господу - Заходу це починає доходити .
ЗСУ спинили рашистів ще минулого року, зараз іде війна на цілковите виснаження-Верден2.0.
Навіть щоб повернутися до стану на 23.02.2022 уZZкім потрібно 10÷15 років.
І скільки б зараз уZZ кій піттух не підіймав своє облізле пір'я, срака у нього вже гола.
Ви дійсно хочете перемоги України і зупинити вбивство українців?
мозгі вмикай, чи ліньки?