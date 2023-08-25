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Новини Агресія Росії проти України
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За останню добу на Таврійському напрямку ліквідовано 109 окупантів, знищено 23 одиниці військової техніки та 3 склади боєприпасів, - Тарнавський

війна,зсу

За останню добу на Таврійському напрямку втрати ворога становлять 273 особи – вбитими, пораненими та взятими в полон. Окупанти також зазнали втрат у техніці.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"Таврійський напрямок. Рух Сил оборони продовжується. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1327 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 273 особи (безповоротні - 109, поранені - 160, полон - 4).

Знищено 23 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, 6 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 2 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останню добу на Таврійському напрямку ліквідовані 62 російських військових, ще 171 поранений, - Тарнавський

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ліквідація (3876) Таврія (204) Тарнавський Олександр (277)


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Е кому визволяти Крим
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25.08.2023 13:13 Відповісти
SMD 👍
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25.08.2023 15:41 Відповісти
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25.08.2023 18:47 Відповісти
 
 