Підрозділи ВМС упродовж тижня знищили 52 окупанти, 192 квадрокоптери, 3 засоби ППО та 5 сховищ з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тижневе зведення ВМС ЗСУ.

"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 52 окупанта, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 6 артилерійських систем, 12 одиниць автомобільної техніки, 3 засоби ППО, 5 сховищ з боєприпасами, 2 БПЛА тактичного рівня, 1 розрахунок протитанкового ракетного комплексу та 192 квадрокоптери", - йдеться в повідомленні.

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