Скандал з куртками для ЗСУ: "Слуга народу" Касай та його рідні пов’язані зі зрадником Богуслаєвим, - ЦПК

"Слуга народу" Касай, якого пов’язують з експрезидентом "Мотор Січі" Богуслаєвом, досі залишається членом комітету з нацбезпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦПК.

"Про слугу-депутата Касая, зрадника Богуслаєва і куртки, які втридорога поставляв для Міноборони племінник депутата від Слуги Народу. Геннадій Касай став депутатом від брендом Слуги Народу, вигравши вибори в окрузі №74 в Запоріжжі. На момент виборів він працював гендиректором спорткомплексу "Мотор-Січі – стратегічно важливого підприємства, президентом якого був екснардеп В’ячеслав Богуслаєв.

Помічниками Касая в парламенті стали колишні радники Богуслаєва, зокрема Наталія Ульяненко. Братом-близнюком Касая є Павло Касай - донедавна директор з маркетингу та торгівлі "Мотор-Січі".

Павло Касай - батько гандболіста Олександра Касая, який і був засновником фірми, що втридорога постачала для ЗСУ "зимові" куртки", - йдеться в повідомленні.

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У ЦПК звернули увагу, що Павло Касай і Ульяненко фігурують на плівках Богуслаєва.

"Під час телефонних розмов згадували і "Гєну", тобто Геннадія Касая. Це записи розмов Богуслаєва з підлеглими, на яких він дає вказівки не дати українській розвідці вилучити гелікоптер "Мотор-Січі" для бойових завдань.

Але, як відомо, Богуслаєв чекав приходу росії і вже після повномасштабного вторгнення проводив перемовини з росіянами. Зараз Богуслаєв під вартою, його підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ та роботі на росію.

А паралельно його колишній підлеглий - Геннадій Касай - досі входить складу парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони. Досі має доступ до державної таємниці. А фірма племінника Касая наживалась на постачанні курток для ЗСУ. Тепер цікаво, а якась реакція на цей жах буде?" - підсумували у Центру протидії корупції.

Раніше повідомлялось, що "Слуга народу" Касай, якого пов’язують з Богуслаєвим і чий брат фігурує на записах правоохоронців, досі лишається членом комітету з нацбезпеки.

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