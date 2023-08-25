Скандал з куртками для ЗСУ: "Слуга народу" Касай та його рідні пов’язані зі зрадником Богуслаєвим, - ЦПК
"Слуга народу" Касай, якого пов’язують з експрезидентом "Мотор Січі" Богуслаєвом, досі залишається членом комітету з нацбезпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦПК.
"Про слугу-депутата Касая, зрадника Богуслаєва і куртки, які втридорога поставляв для Міноборони племінник депутата від Слуги Народу. Геннадій Касай став депутатом від брендом Слуги Народу, вигравши вибори в окрузі №74 в Запоріжжі. На момент виборів він працював гендиректором спорткомплексу "Мотор-Січі – стратегічно важливого підприємства, президентом якого був екснардеп В’ячеслав Богуслаєв.
Помічниками Касая в парламенті стали колишні радники Богуслаєва, зокрема Наталія Ульяненко. Братом-близнюком Касая є Павло Касай - донедавна директор з маркетингу та торгівлі "Мотор-Січі".
Павло Касай - батько гандболіста Олександра Касая, який і був засновником фірми, що втридорога постачала для ЗСУ "зимові" куртки", - йдеться в повідомленні.
У ЦПК звернули увагу, що Павло Касай і Ульяненко фігурують на плівках Богуслаєва.
"Під час телефонних розмов згадували і "Гєну", тобто Геннадія Касая. Це записи розмов Богуслаєва з підлеглими, на яких він дає вказівки не дати українській розвідці вилучити гелікоптер "Мотор-Січі" для бойових завдань.
Але, як відомо, Богуслаєв чекав приходу росії і вже після повномасштабного вторгнення проводив перемовини з росіянами. Зараз Богуслаєв під вартою, його підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ та роботі на росію.
А паралельно його колишній підлеглий - Геннадій Касай - досі входить складу парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони. Досі має доступ до державної таємниці. А фірма племінника Касая наживалась на постачанні курток для ЗСУ. Тепер цікаво, а якась реакція на цей жах буде?" - підсумували у Центру протидії корупції.
Раніше повідомлялось, що "Слуга народу" Касай, якого пов’язують з Богуслаєвим і чий брат фігурує на записах правоохоронців, досі лишається членом комітету з нацбезпеки.
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І не купа там , а ВСІ.
зелені - ригокцпські курви, яка новина
Украинская правда решила срочно спустить всех собак на депутата Слуг Народа Касая, сын которого был учредителем турецкой фирмы, продавшей куртки ЗСУ с 300% наваром.
При этом роль второго учредителя турецкой фирмы Романа Плетнева, который является партнером главы ОП, почему то никак не освещается. Как и роль Резникова, если не при участии то при попустительстве которого стали такого размаха хищения у армии!
Тобто, це означає, що із Зєлупою "Слуга народу" Касай не пов'язаний.
Зебіли одноклітинни вибрали лайно собаче!
-харчування та закупівлі в Мін Оборони
-харчування школи, діт.садки.
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Альо, смєтуни, ви де? Били ж себе п'яткою в груди у 19 році: "Нічєго страшного! Нє панравіцца - смєтьом!" Чи вам знищення власної країни зе-шоблю "нравіцца"?
Глеб Жеглов и Дениска Шарапов
За столом засиделись не зря..
Глеб Жеглов и Дениска Шарапов
Кормят банду и главаря!