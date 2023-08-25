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Новини
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Скандал з куртками для ЗСУ: "Слуга народу" Касай та його рідні пов’язані зі зрадником Богуслаєвим, - ЦПК

"Слуга народу" Касай, якого пов’язують з експрезидентом "Мотор Січі" Богуслаєвом, досі залишається членом комітету з нацбезпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦПК.

"Про слугу-депутата Касая, зрадника Богуслаєва і куртки, які втридорога поставляв для Міноборони племінник депутата від Слуги Народу. Геннадій Касай став депутатом від брендом Слуги Народу, вигравши вибори в окрузі №74 в Запоріжжі. На момент виборів він працював гендиректором спорткомплексу "Мотор-Січі – стратегічно важливого підприємства, президентом якого був екснардеп В’ячеслав Богуслаєв.

Помічниками Касая в парламенті стали колишні радники Богуслаєва, зокрема Наталія Ульяненко. Братом-близнюком Касая є Павло Касай - донедавна директор з маркетингу та торгівлі "Мотор-Січі".

Павло Касай - батько гандболіста Олександра Касая, який і був засновником фірми, що втридорога постачала для ЗСУ "зимові" куртки", - йдеться в повідомленні.

Скандал з куртками для ЗСУ: Слуга народу Касай та його рідні пов’язані зі зрадником Богуслаєвим, - ЦПК 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціна корупції в Міноборони - життя тисяч воїнів. Від рішень Зеленського залежить, чи продовжиться дерибан на кістках, - Каленюк

У ЦПК звернули увагу, що Павло Касай і Ульяненко фігурують на плівках Богуслаєва.

"Під час телефонних розмов згадували і "Гєну", тобто Геннадія Касая. Це записи розмов Богуслаєва з підлеглими, на яких він дає вказівки не дати українській розвідці вилучити гелікоптер "Мотор-Січі" для бойових завдань.

Але, як відомо, Богуслаєв чекав приходу росії і вже після повномасштабного вторгнення проводив перемовини з росіянами. Зараз Богуслаєв під вартою, його підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ та роботі на росію.

А паралельно його колишній підлеглий - Геннадій Касай - досі входить складу парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони. Досі має доступ до державної таємниці. А фірма племінника Касая наживалась на постачанні курток для ЗСУ. Тепер цікаво, а якась реакція на цей жах буде?" - підсумували у Центру протидії корупції.

Раніше повідомлялось, що "Слуга народу" Касай, якого пов’язують з Богуслаєвим і чий брат фігурує на записах правоохоронців, досі лишається членом комітету з нацбезпеки.

Також дивіться: Племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки, - УП. ВIДЕО

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (136) Центр протидії корупції (265) Касай Геннадій (9)


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Топ коментарі
+32
Что и требовалось доказать в очередной раз. Зеленая пошесть - это власть барыг, манкуртов и предателей.
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25.08.2023 13:36
+31
серед зеленомордих виродків купа зрадників та корупціонерів!і з таким лайоном ми йдемо в НаТО та єс?
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25.08.2023 13:36
+21
Там не лише ці особини задіяні.
Украинская правда решила срочно спустить всех собак на депутата Слуг Народа Касая, сын которого был учредителем турецкой фирмы, продавшей куртки ЗСУ с 300% наваром.
При этом роль второго учредителя турецкой фирмы Романа Плетнева, который является партнером главы ОП, почему то никак не освещается. Как и роль Резникова, если не при участии то при попустительстве которого стали такого размаха хищения у армии!
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25.08.2023 13:40
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Брехня.Це План "Б" від кацапів.Данілов сказав!
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25.08.2023 13:34 Відповісти
серед зеленомордих виродків купа зрадників та корупціонерів!і з таким лайоном ми йдемо в НаТО та єс?
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25.08.2023 13:36 Відповісти
Західні партнери все чудово знають і розуміють але особливості демократії в тому, що ваша влада-це свідомий вибір українців. Надія на те, що на наступних виборах українська нація зробить вірний вибір.
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25.08.2023 13:39 Відповісти
Ви все врьёте. И не панимаете. Ето другое.
І не купа там , а ВСІ.
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25.08.2023 13:42 Відповісти
Нікуди, дякуючи діям злочинної влади, ми не йдемо. Усе це окозамилювання для лохторату. Єдине, куди ці ригоанальні малороси здатні привести Україну - тайожний саюз.
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25.08.2023 14:21 Відповісти
Что и требовалось доказать в очередной раз. Зеленая пошесть - это власть барыг, манкуртов и предателей.
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25.08.2023 13:36 Відповісти
Думаю,як розстрілювати СН просто не зозбираючись,ефективність дії буде на рівні 99,99%....
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25.08.2023 13:37 Відповісти
Они уже это понимают и сцутся не по детски.

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25.08.2023 13:44 Відповісти
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25.08.2023 13:37 Відповісти
Ну хто б міг подумати?
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25.08.2023 13:37 Відповісти
Це не дивує вже,дивує інше,що є велика кількість дурнів,які вірять що зелень та перемога-то сумісні речі.
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25.08.2023 13:38 Відповісти
ахах.
зелені - ригокцпські курви, яка новина
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25.08.2023 13:39 Відповісти
Ну и ЗЕбала…
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25.08.2023 13:39 Відповісти
Там не лише ці особини задіяні.
Украинская правда решила срочно спустить всех собак на депутата Слуг Народа Касая, сын которого был учредителем турецкой фирмы, продавшей куртки ЗСУ с 300% наваром.
При этом роль второго учредителя турецкой фирмы Романа Плетнева, который является партнером главы ОП, почему то никак не освещается. Как и роль Резникова, если не при участии то при попустительстве которого стали такого размаха хищения у армии!
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25.08.2023 13:40 Відповісти
Вместо уродов надо читать лохами
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25.08.2023 15:46 Відповісти
100%
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26.08.2023 16:48 Відповісти
Данілов тут вище в стрічці новин якраз розмірковував про план В росі
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25.08.2023 13:42 Відповісти
як у нас все розслідується, можу тільки здогадуватися..., головне в цьому розслідуванні не вийти на самих себе..., спочатку, я думаю, якщо якусь особу взяли, як от богуслаєва, треба відрубати всі його зв'язки зі слугами, тому що так можна й на самий верх дійти..., а потім, помаринувавши богуслаєва у тюрмі, віддати його росіянам, там він оклигає, збере до купи всі свої активи, яких в нього ще залишилось ого-го та й все..., а його зв'язки тут будуть вже гарно та глибоко поховані...
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25.08.2023 13:43 Відповісти
Ета проста ачєрєдная такая случайна случівшаяся случайнасть.Доречі а хто нагородив зрадника званням Героя України хіба сам не є зрадником-і чому зрадника до цього часу не позбавили цього звання-це мабуть апять ачєрєдная случайна случівшаяся случайнасть.
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25.08.2023 13:46 Відповісти
а я думав, що там депутати від ЄС фігурують, а воно он як вийшло.
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25.08.2023 13:46 Відповісти
СБУ вже зацікавились Касаями -- чи ім по цимбалах
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25.08.2023 13:46 Відповісти
СБУ охранка захищающа СН.
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25.08.2023 18:11 Відповісти
А знаєте чому в ЗСУ немає жодного депутата партії слуга народу? Бо усі грабують країну, воювати їм не має коли.
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25.08.2023 13:48 Відповісти
Та не може такого бути і от знов...
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25.08.2023 13:53 Відповісти
""Слуга народу" Касай та його рідні пов'язані зі зрадником Богуслаєвим"
Тобто, це означає, що із Зєлупою "Слуга народу" Касай не пов'язаний.
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25.08.2023 13:57 Відповісти
Новіє ліца!
Зебіли одноклітинни вибрали лайно собаче!
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25.08.2023 13:57 Відповісти
СН = зрадник, зрадник = СН...
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25.08.2023 13:57 Відповісти
такі розкрадання усюди де присутня ЗЕвлада:
-харчування та закупівлі в Мін Оборони
-харчування школи, діт.садки.
-Будівництво
-ДОРОЖНЕ БУДІВНИЦТВО з мільярдними бюджетами, та змінами ТехУмов та по тихому підміна дорогого матеріалу який в проекті та кошторисі на дешевий по факту.
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25.08.2023 13:58 Відповісти
Реакции не будет. Попытаются замолчать эту проблему. Слуг народа сдавать правоохранителям на растерзание нельзя. Их и так мало.
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25.08.2023 14:05 Відповісти
Шаурма і далі працює в ОПі дєрьмака, вже ось новий скандал , а през ні фіга не замічає, тільки дуже хоче в НАТО і ЄС...
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25.08.2023 14:16 Відповісти
Ойц, як симпатично. Там у вас, українці, руки не чешуться? Нє? Щоб за горло потримати.
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25.08.2023 14:18 Відповісти
Слуга народа - і зрадник? Хто б міг подумати (сарказм). Здається, у цій зеленій ******** жодної нормальної людини немає. Брехуни, злодії, зрадники і відкриті вороги.
Альо, смєтуни, ви де? Били ж себе п'яткою в груди у 19 році: "Нічєго страшного! Нє панравіцца - смєтьом!" Чи вам знищення власної країни зе-шоблю "нравіцца"?
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25.08.2023 14:18 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1694318157358391390 Коля Мітбол Тищенко хоче півкотлети з кожного колцентру. Запис розмови з його голосом злили в мережу. Інвестняні від слуг в роботі.
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25.08.2023 14:21 Відповісти
нічого нового там іншиx нема і всі радники і обслуга регіонали януковича нема а регіонали рулять один шурма чого вартуе
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25.08.2023 14:31 Відповісти
быдло должно понять, что друзья Зеленского вне подозрений
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25.08.2023 16:07 Відповісти
музыкой навеяло

Глеб Жеглов и Дениска Шарапов
За столом засиделись не зря..
Глеб Жеглов и Дениска Шарапов
Кормят банду и главаря!
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25.08.2023 16:17 Відповісти
оппппа жоппппа
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25.08.2023 16:54 Відповісти
Ми йдемо в тайговий союз. Якщо випадково Україна одержить перемогу, Зеля все одно підпише капітуляцію.
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25.08.2023 18:07 Відповісти
😂😂
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25.08.2023 18:50 Відповісти
кремлевских штирлицов, оборотней и 5 колону надо валить и ставить украинскую власть.
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25.08.2023 18:31 Відповісти
 
 