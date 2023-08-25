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Новини
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Уряд за 7 місяців повністю профінансував всі держвидатки на 1,6 трильйона грн, - Шмигаль

шмигаль

За 7 місяців поточного року уряд повністю профінансував всі державні видатки на 1,6 трильйона грн, більш ніж половина від суми спрямована на потреби безпеки й оборони.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

"За 7 місяців цього року ми повністю профінансували всі державні видатки. 1 трлн 600 млрд грн. Більше половини від суми було спрямовано на потреби безпеки й оборони", - сказав Шмигаль.

За його словами, з початку 2023 року вдалося залучити на підтримку України вже майже 30 млрд доларів.

"Готуємо оновлену економічну модель відновлення Криму після його деокупації. Туристичний центр Європи, включення Криму в європейський транспортний простір, розвиток відновлювальної енергетики, малі фермерські господарства та виноробство, ІТ-хаб", - нагадав глава уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд розробляє економічну модель розвитку Криму в рамках Стратегії відновлення після деокупації, - Шмигаль

Він зазначив, що нині влада особливу увагу приділяє формуванню нової ветеранської політики за п'ятьма основними напрямками. Йдеться про створення інфраструктури, завдяки якій ветерани отримають якісні та дієві послуги, економічну активність через освіту та гранти для ветеранського бізнесу, реабілітацію, доступне житло через пільгове іпотечне кредитування, а також вшанування подвигу військових.

Автор: 

бюджет (2983) Шмигаль Денис (4550)


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Топ коментарі
+7
Поки Запорізька АЕС була в окупації, для неї закупили товарів і послуг на сумму понад 400 мільйонів гривень
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25.08.2023 14:13
+7
Ага
А ще другану 300 лямів на підприємство з окупованої територіїї витратив.
Це тільки 0.0 від того, що стало відомо.
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25.08.2023 14:20
+5
Не «профінансували», а витратили гроші , які надали багато держав , підтримуючи Україну!
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25.08.2023 14:23
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Поки Запорізька АЕС була в окупації, для неї закупили товарів і послуг на сумму понад 400 мільйонів гривень
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25.08.2023 14:13 Відповісти
Ага
А ще другану 300 лямів на підприємство з окупованої територіїї витратив.
Це тільки 0.0 від того, що стало відомо.
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25.08.2023 14:20 Відповісти



https://images.cnscdn.com/images/3/1/8/9/3189dbd78e81126e23e996f7284eda8e/original.jpg

ІНСТРУКЦІЯ(від Андрія Івановича) як обійти 'Проззоро".Мерам міст,котрі контролюють міськвиконкоми. Джерело:
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25.08.2023 14:46 Відповісти
і брату шурми дали 360 млн
а ще закуповували щось для трамваїв в маріупіль
а ще, всі адміністрації окупованих областей, міст та сіл фінансуються бо всі чиновники, *****, "працюють" і освоюють бюджети
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10.09.2023 20:14 Відповісти
тобто спиз......ли все що планували
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25.08.2023 14:14 Відповісти
і навіть більше!!!
бо ж ще є закупки для вже 1,5 року окупованих міст
і це не жарт!!! це реальність
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10.09.2023 20:16 Відповісти
Й на мародерство ЗЕвилядкам теж справно Шмига виплачував ...Що не день то нові звіти (так це ж ще далеко не усі віпадкі мародерства )
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25.08.2023 14:16 Відповісти
1,6 триллиона гривен !!!!! нихера себе , аж страшно представить сколько из них было спижжжжжено.
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25.08.2023 14:17 Відповісти
"Профінансував" читати як "спиз*див"
Так буде правильніше
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25.08.2023 14:17 Відповісти
Оце так напрацювали, що люди жодному слову не вірять
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25.08.2023 14:21 Відповісти
сам собі винен.

Красти треба мільярдами,бо такі суми народу непомітні.

`на місцях'помітнІ суми до 5 нулів..



ЛИШЕ НА ВЕЛОДОРІЖКИ(на..уй потрібні у час війни ) на 1 вулиці заплановано 500 млн.

Під кредит ****. (
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25.08.2023 14:40 Відповісти
Що б ви профінансували без допомоги західних партнерів, хвальки?
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25.08.2023 14:22 Відповісти
**** теж західний партнер ?



https://www.facebook.com/groups/360937008109104 до уваги МАЙБУТНЬОЇ спільної слідчої групи для розслідування факту заволодіння коштами БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ та їх легалізації у юрисдикції різних країн. щодо кредиту **** 20 млн м.Львову
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25.08.2023 14:45 Відповісти
Шмигаль хвалиться виконанням бюджету Львова?
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25.08.2023 14:58 Відповісти
Ні. То цей обсос другий день намагається якусь ***** на ЄС та Пороха висрати.
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25.08.2023 16:06 Відповісти
Не «профінансували», а витратили гроші , які надали багато держав , підтримуючи Україну!
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25.08.2023 14:23 Відповісти
Роботяга. 7 месяцев упорно трудился, подписывал платежи. Чем они там вообще занимаются? Вместо того чтобы как то восстанавливать экономику, мечтают о распиле бабла на восстановлении, до которого ещё дожить нужно...
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25.08.2023 14:36 Відповісти
Цікава інформація-репортаж про перше засідання республіканців на старті проведення праймеріз серед кандидатів від партіЇ, коли Трамп "фсьо" . Чому дипломатичну, суспільну роботу української влади серед простих американців для подальшого співчуття Україні роблять тільки деякі сенатори республиканці? ДЕ РОБОТА НАШОЇ ВЛАДІ НА ТЕРЕНАХ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ У США?

https://www.youtube.com/@yuryshvets https://www.youtube.com/@yuryshvets

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25.08.2023 14:43 Відповісти
і де Арсеній!?
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25.08.2023 14:48 Відповісти
Прокляття турецьких курток: страшна історія з МінОборони України триває
https://www.youtube.com/watch?v=Y-hpg9zQ00g
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25.08.2023 14:58 Відповісти
Чергова перемога Швигаля за чужий рахунок.
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25.08.2023 16:05 Відповісти
 
 