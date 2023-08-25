Уряд за 7 місяців повністю профінансував всі держвидатки на 1,6 трильйона грн, - Шмигаль

За 7 місяців поточного року уряд повністю профінансував всі державні видатки на 1,6 трильйона грн, більш ніж половина від суми спрямована на потреби безпеки й оборони.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

"За 7 місяців цього року ми повністю профінансували всі державні видатки. 1 трлн 600 млрд грн. Більше половини від суми було спрямовано на потреби безпеки й оборони", - сказав Шмигаль.

За його словами, з початку 2023 року вдалося залучити на підтримку України вже майже 30 млрд доларів.

"Готуємо оновлену економічну модель відновлення Криму після його деокупації. Туристичний центр Європи, включення Криму в європейський транспортний простір, розвиток відновлювальної енергетики, малі фермерські господарства та виноробство, ІТ-хаб", - нагадав глава уряду.

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Він зазначив, що нині влада особливу увагу приділяє формуванню нової ветеранської політики за п'ятьма основними напрямками. Йдеться про створення інфраструктури, завдяки якій ветерани отримають якісні та дієві послуги, економічну активність через освіту та гранти для ветеранського бізнесу, реабілітацію, доступне житло через пільгове іпотечне кредитування, а також вшанування подвигу військових.