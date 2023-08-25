Уряд за 7 місяців повністю профінансував всі держвидатки на 1,6 трильйона грн, - Шмигаль
За 7 місяців поточного року уряд повністю профінансував всі державні видатки на 1,6 трильйона грн, більш ніж половина від суми спрямована на потреби безпеки й оборони.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.
"За 7 місяців цього року ми повністю профінансували всі державні видатки. 1 трлн 600 млрд грн. Більше половини від суми було спрямовано на потреби безпеки й оборони", - сказав Шмигаль.
За його словами, з початку 2023 року вдалося залучити на підтримку України вже майже 30 млрд доларів.
"Готуємо оновлену економічну модель відновлення Криму після його деокупації. Туристичний центр Європи, включення Криму в європейський транспортний простір, розвиток відновлювальної енергетики, малі фермерські господарства та виноробство, ІТ-хаб", - нагадав глава уряду.
Він зазначив, що нині влада особливу увагу приділяє формуванню нової ветеранської політики за п'ятьма основними напрямками. Йдеться про створення інфраструктури, завдяки якій ветерани отримають якісні та дієві послуги, економічну активність через освіту та гранти для ветеранського бізнесу, реабілітацію, доступне житло через пільгове іпотечне кредитування, а також вшанування подвигу військових.
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А ще другану 300 лямів на підприємство з окупованої територіїї витратив.
Це тільки 0.0 від того, що стало відомо.
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ІНСТРУКЦІЯ(від Андрія Івановича) як обійти 'Проззоро".Мерам міст,котрі контролюють міськвиконкоми. Джерело:
а ще закуповували щось для трамваїв в маріупіль
а ще, всі адміністрації окупованих областей, міст та сіл фінансуються бо всі чиновники, *****, "працюють" і освоюють бюджети
бо ж ще є закупки для вже 1,5 року окупованих міст
і це не жарт!!! це реальність
Так буде правильніше
Красти треба мільярдами,бо такі суми народу непомітні.
`на місцях'помітнІ суми до 5 нулів..
ЛИШЕ НА ВЕЛОДОРІЖКИ(на..уй потрібні у час війни ) на 1 вулиці заплановано 500 млн.
Під кредит ****. (
https://www.facebook.com/groups/360937008109104 до уваги МАЙБУТНЬОЇ спільної слідчої групи для розслідування факту заволодіння коштами БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ та їх легалізації у юрисдикції різних країн. щодо кредиту **** 20 млн м.Львову
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