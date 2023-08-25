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Новини
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Скандал з футболістами "Прикарпаття": клуб заявляє, що вони "служили й служать"

прикарпаття

Футбольний клуб "Прикарпаття" твердить, що його гравці й тренери дійсно проходять службу в лавах ЗСУ.

Офіційна заява клубу опублікована на його сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, служили і служать: ходять в наряди як футболісти, так і тренери. Ініціатива була ТЦК та СП спільно з МФК "Прикарпаття", і про це публічно було заявлено у квітні 2022 року", - йдеться в заяві.

У "Прикарпатті" додали, що відтоді частина гравців і тренерів були демобілізовані та припинили співпрацю з клубом. Частина ж і далі проходить службу і бере участь в житті команди "Прикарпаття-ЗСУ".

В клубі зазначили, що чекають на об’єктивне розслідування.

Читайте: Рідню очільників Івано-Франківська та місцевих футболістів фіктивно зарахували на службу, - ДБР. ФОТОрепортаж

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ДБР виявило, що співробітники ТЦК в Івано-Франківську зарахували футболістів місцевого клубу та родичів керівників міста до роти охрони ТЦК. При цьому, як твердять у ДБР, "новобранці" фактично не проходили військову службу. Час вони проводили на власний розсуд, але при цьому отримували грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів.

Скандал з футболістами Прикарпаття: клуб заявляє, що вони служили й служать 01

Автор: 

Івано-Франківськ (516) футбол (1581) військкомат (432) ДБР (3476)


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Топ коментарі
+15
Цирк,блдь 😄
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25.08.2023 14:45
+15
Стісняюсь спитать: а в "Дінамо" суркісівському гравці досі "в мєнтах" числяться?
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25.08.2023 14:45
+14
а депутати місцевих рад, тендерщики і приблатньонні теж всі в теробороні
лиш коли формували бригади на передок ніхто з них не покинув місця проживання
монуло їх це ЧОМУСЬ, *****
і кто ето сделал??????
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25.08.2023 14:45
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25.08.2023 14:45 Відповісти
Зелений цирк!
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25.08.2023 14:47 Відповісти
Та не скромнічай...синій...коричневий...чи фіалєтавий...теж непогані...цирки
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25.08.2023 15:08 Відповісти
Зелені мочать мера. Он жи бєньдєравєц!
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25.08.2023 15:32 Відповісти
Мер - сволотське лайно! Хай жере тепер в три горла свій вибір!(((
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25.08.2023 15:51 Відповісти
Нічого-нічого, договоритесь, що вам пришлють нового мера. Або з Вологди, або з Кракова.
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25.08.2023 17:34 Відповісти
а депутати місцевих рад, тендерщики і приблатньонні теж всі в теробороні
лиш коли формували бригади на передок ніхто з них не покинув місця проживання
монуло їх це ЧОМУСЬ, *****
і кто ето сделал??????
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25.08.2023 14:45 Відповісти
Стісняюсь спитать: а в "Дінамо" суркісівському гравці досі "в мєнтах" числяться?
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25.08.2023 14:45 Відповісти
Як там рахицький в шлюхтері поживає?
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25.08.2023 15:28 Відповісти
вже гімн України співає....
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25.08.2023 17:14 Відповісти
Капець яке воно двулике
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25.08.2023 21:19 Відповісти
Гадаю,якщо одеські тецекашні гадюшники копнути,то там ще цікавіше буде )
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25.08.2023 14:48 Відповісти
Увесь великий спорт, який грав за держгроші та отримував як нагороду премії та квартири держкоштом час відправляти на передову, захищати честь країни та промувати країну в світі.
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25.08.2023 14:49 Відповісти
За весь спорт не кажіть, але багато відомих спортсменів на фронті, деякі герої вже загинули.
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25.08.2023 15:57 Відповісти
Як швидко все розсмокталось само) Нічого їм не буде, грошей ніхто не поверне, на фронт ніхто не піде, ще й перспективних продадуть за кордон.
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25.08.2023 14:50 Відповісти
Враховуючи "елітність" роти охорони тцк, можна було б ще сформувати додакову роту охорони охорони тцк.
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25.08.2023 14:55 Відповісти
а шо, так можно било?
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25.08.2023 14:57 Відповісти
Порох, он - везде
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25.08.2023 15:05 Відповісти
З окопу вєщаєш, поцрєот?
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25.08.2023 15:04 Відповісти
Ти не відповів на запитання, кацап
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25.08.2023 15:20 Відповісти
Повний ппц.... країна непуганих ідіотіотів
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25.08.2023 15:05 Відповісти
Популізм обернувся зашкваром
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25.08.2023 15:30 Відповісти
Твердять? Може все ж таки стверджують?
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25.08.2023 15:32 Відповісти
А для чого ТЦК в Івано-Францівську ціла рота охорони?
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25.08.2023 15:46 Відповісти
А щоб кеш побільше, зі 120 воїдіїв-стрільців більше отримаєш відкатів як з 12 осіб відділення охорони (3 зміни караулу/нічного поста + пара шоферів)
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25.08.2023 15:55 Відповісти
Для охорони)))
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25.08.2023 15:55 Відповісти
Спортклуб армії місцевого розливу, спортрота місцевого війсккомату
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25.08.2023 15:51 Відповісти
А дамбасс з шлюхтаря, чому не звільняють донецьку область ?
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25.08.2023 15:54 Відповісти
Бо, або робимо так як було за Пороха! Або 90 % відсотків треба мобілізувати всяких футболістів, мєнтів, податківців, лікарів і вчителів, шоферів і волонтерів! З них і так користі нуль! Почуємо тоді, що усікі заспівають про хєроїчного боневтіка!)))
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25.08.2023 15:54 Відповісти
Та вже більшості зрозуміло, що якусь перспективу має лише ваш перший варіант.
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25.08.2023 16:45 Відповісти
Так на передок їх відправте, там нехай відробляють нараховані їм кошти.
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25.08.2023 16:41 Відповісти
а цікаво, танцори, хористи і т.д. ще існують у ВСУ?
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25.08.2023 18:24 Відповісти
 
 