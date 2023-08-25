Скандал з футболістами "Прикарпаття": клуб заявляє, що вони "служили й служать"
Футбольний клуб "Прикарпаття" твердить, що його гравці й тренери дійсно проходять службу в лавах ЗСУ.
Офіційна заява клубу опублікована на його сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Так, служили і служать: ходять в наряди як футболісти, так і тренери. Ініціатива була ТЦК та СП спільно з МФК "Прикарпаття", і про це публічно було заявлено у квітні 2022 року", - йдеться в заяві.
У "Прикарпатті" додали, що відтоді частина гравців і тренерів були демобілізовані та припинили співпрацю з клубом. Частина ж і далі проходить службу і бере участь в житті команди "Прикарпаття-ЗСУ".
В клубі зазначили, що чекають на об’єктивне розслідування.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ДБР виявило, що співробітники ТЦК в Івано-Франківську зарахували футболістів місцевого клубу та родичів керівників міста до роти охрони ТЦК. При цьому, як твердять у ДБР, "новобранці" фактично не проходили військову службу. Час вони проводили на власний розсуд, але при цьому отримували грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів.
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лиш коли формували бригади на передок ніхто з них не покинув місця проживання
монуло їх це ЧОМУСЬ, *****
і кто ето сделал??????