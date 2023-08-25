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Новини Війна
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Греція розриває контракт на обслуговування російських ЗРК Тор-М1 та Оса-АКМ і відправляє їх в Україну

зрк,тор-м1

Афіни більше не будуть закуповувати запчастини та комплектуючі для зенітно-ракетних систем комплексів Тор-М1 і Оса-АКМ. Греція передасть Україні ці ЗРК, скоріше за все, через треті країни.

Про це повідомляє Pronews.gr, посилаючись на "надсекретний документ", який просочився через парламент, передає Цензор.НЕТ.

Грецький уряд вирішив скасувати дію контракту з Росією на обслуговування зенітно-ракетних систем комплексів Тор-М1 та Оса-АКМ, що є на озброєнні армії країни.

Комплекси можуть незабаром зняти з озброєння, оскільки наявних запчастин вистачить лише на кілька місяців внаслідок їхньої невеликої кількості та відмови уряду виконувати чинний контракт.

Загалом на озброєнні грецької армії й ВПС перебуває 21 самохідний ЗРК Тор-М1 та 38 самохідних комплексів Оса-АКМ з максимальною дальністю стрільби 10-12 км.

Контракт на подальшу підтримку систем у наступні роки складає понад 102 млн євро. У матеріалі стверджується, що "швидше за все" ці ЗРК передадуть Україні через треті країни, а прийняте рішення є "суто політичним".

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Автор: 

Греція (599) ЗРК (204)


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Топ коментарі
+10
весь світ зрозумів рівень аналоговнєтов і використовує всі можливості шоб їх позбутися
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25.08.2023 15:00
+7
Чому в темі про ППО вас цікавлять анальні зручності?
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25.08.2023 14:57
+5
ПВО мало не бывает. Прикрывать технику на марше от всяких ланцетов самое то.
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25.08.2023 15:11
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вони туалетний папір закуповують теж через треті країни ?
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25.08.2023 14:56 Відповісти
Чому в темі про ППО вас цікавлять анальні зручності?
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25.08.2023 14:57 Відповісти
Ви форму ракет бачили?
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25.08.2023 15:24 Відповісти
а ви теж завжди продаєте і купуєте через третіх осіб ?
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25.08.2023 15:27 Відповісти
ромік!Аби щось спи..діти?
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25.08.2023 18:10 Відповісти
лишніми не будуть - особливо ракети
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25.08.2023 14:58 Відповісти
весь світ зрозумів рівень аналоговнєтов і використовує всі можливості шоб їх позбутися
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25.08.2023 15:00 Відповісти
Греки моглиб і закупити з\п, для наших аналогічних комплексів, які потрібно ремонтувати... не говорю, що для нас задаром.
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25.08.2023 15:02 Відповісти
Греки ще могли бнам С-300 продати. Розмови були в тому році.
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25.08.2023 15:03 Відповісти
в греків є турки, такіж "брати" як нам кацапи... від них всього можуть чекати...
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25.08.2023 15:11 Відповісти
последние сто двадцать лет именно греки нападали на Турцию, если бы не нато они были бы вроде сербов или индии
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25.08.2023 16:37 Відповісти
на чиїй тириторії турки, взагалі, розмістились? кого завоювали, окупували й вигнали або повбивали в 1453 році? Турція, чия етнічна земля?
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25.08.2023 17:36 Відповісти
Поавильно. Треба ж якось підтримувати російський ВПК.
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25.08.2023 15:07 Відповісти
Закуповувати запчастини довелося б у рашці, а це вже "фінансування терроризму".
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26.08.2023 09:04 Відповісти
ПВО мало не бывает. Прикрывать технику на марше от всяких ланцетов самое то.
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25.08.2023 15:11 Відповісти
Для Ланцетів такі ракети піпець як жирно, тим більше тих дронів в русні багато.
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25.08.2023 17:19 Відповісти
ці цяцьки негайно треба в наступаючі частини щоб кацапськи гвинтокрили причесали
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25.08.2023 15:12 Відповісти
твою мудру пораду треба негайно передати в Генштаб.
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25.08.2023 16:48 Відповісти
Дякуємо Елладі!
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25.08.2023 15:32 Відповісти
Сунув Грека руку в… тримайся ,кацап!
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25.08.2023 15:36 Відповісти
Потужний крок!
Щиро дякуюємо!
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25.08.2023 17:00 Відповісти
оса против беспилотников неплоха
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25.08.2023 17:13 Відповісти
Я не второпаю, ті країни, які через 1,5 роки війни в Україні не зрозуміли, що російська зброя це лайно, і як раз можливість її позбутися і купивши нову.
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25.08.2023 17:32 Відповісти
нова коштує і на неї черга.
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25.08.2023 18:11 Відповісти
 
 