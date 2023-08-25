Греція розриває контракт на обслуговування російських ЗРК Тор-М1 та Оса-АКМ і відправляє їх в Україну

Афіни більше не будуть закуповувати запчастини та комплектуючі для зенітно-ракетних систем комплексів Тор-М1 і Оса-АКМ. Греція передасть Україні ці ЗРК, скоріше за все, через треті країни.

Про це повідомляє Pronews.gr, посилаючись на "надсекретний документ", який просочився через парламент, передає Цензор.НЕТ.

Грецький уряд вирішив скасувати дію контракту з Росією на обслуговування зенітно-ракетних систем комплексів Тор-М1 та Оса-АКМ, що є на озброєнні армії країни.

Комплекси можуть незабаром зняти з озброєння, оскільки наявних запчастин вистачить лише на кілька місяців внаслідок їхньої невеликої кількості та відмови уряду виконувати чинний контракт.

Загалом на озброєнні грецької армії й ВПС перебуває 21 самохідний ЗРК Тор-М1 та 38 самохідних комплексів Оса-АКМ з максимальною дальністю стрільби 10-12 км.

Контракт на подальшу підтримку систем у наступні роки складає понад 102 млн євро. У матеріалі стверджується, що "швидше за все" ці ЗРК передадуть Україні через треті країни, а прийняте рішення є "суто політичним".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Греція підтримала гарантії безпеки для України, - Зеленський