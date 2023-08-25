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Росіяни повертають раніше "евакуйованих" мешканців у населені пункти на лінії фронту, щоб використати їх як "живий щит", - Центр нацспротиву

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Окупанти почали повертати додому мешканців населених пунктів, як розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати їх як "живий щит".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Деевакуацію розпочали з мешканців Токмаку й Василівки, яких раніше депортували у Бердянськ. Також гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, попри розміщення армії РФ у приміщеннях шкіл.

Фактично ворог скористався "евакуацією" аби паспортизувати мешканців, адже лише за наявністю червоної макулатури люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Офіційно окупанти називають розміщення військових на територія шкіл "воєнізованою охороною" задля безпеки дітей. Проте по факту на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи ЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують вивозити українських дітей до санаторіїв РФ "на оздоровлення", - Центр нацспротиву

Автор: 

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Населення дебільне. Мало виїхати. Тепер нам що? Наступ зупиняти?
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25.08.2023 15:11 Відповісти
А ви з якої області виїхали ?
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25.08.2023 16:15 Відповісти
Там не можна було виїхати, точніше не скрізь. Випускали не всіх. А якщо в родині немає автомобіля, як у більшості українців? І є літні люди, діти. Не треба всіх поливати брудом, тим більше, Якщо ви навіть не в Україні знаходитесь)
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25.08.2023 18:21 Відповісти
кацапы - конченая, гнилая, разлагающаяся недонация людоедов
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25.08.2023 15:14 Відповісти
 
 