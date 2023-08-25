Росіяни повертають раніше "евакуйованих" мешканців у населені пункти на лінії фронту, щоб використати їх як "живий щит", - Центр нацспротиву
Окупанти почали повертати додому мешканців населених пунктів, як розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати їх як "живий щит".
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Деевакуацію розпочали з мешканців Токмаку й Василівки, яких раніше депортували у Бердянськ. Також гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, попри розміщення армії РФ у приміщеннях шкіл.
Фактично ворог скористався "евакуацією" аби паспортизувати мешканців, адже лише за наявністю червоної макулатури люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії", - йдеться в повідомленні.
Офіційно окупанти називають розміщення військових на територія шкіл "воєнізованою охороною" задля безпеки дітей. Проте по факту на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи ЗС РФ.
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