ЗСУ мають локальні успіхи на Півдні та закріплюються на досягнутих рубежах, - Сили оборони

ЗСУ мали успіх на напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку у фейсбуці.

"На напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться в повідомленні.

Ззаначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1327 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали 273 особи (безповоротні - 109, поранені - 160, полон - 4). Знищено 23 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 6 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 2 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Водяне, Карлівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційого удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Олександропіль, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Максимівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Урожайне, Старомайорське, Вільне Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Степове, Плавні Запорізької області.

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