Схоже, українці прорвали першу лінію оборони РФ на півдні, - СNN
Сили оборони України, схоже, прорвали першу лінію оборони російських військових на півдні в Запорізькій області.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"З'являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони на частині південної лінії фронту в Запорізькій області і розширюють клин у напрямку стратегічно важливого міста Токмак", - йдеться у повідомленні телеканалу.
CNN цитує слова російських пропагандистів, які називають себе "військовими блогерами". Один з них заявив, що ЗСУ на півдні наступають на Новопрокопівку (і у п’ятницю Генштаб це підтвердив). Також паралельний наступ захисники України розпочали в районі Вербового на сході. За обома напрямками наступ відбувається під сильним артилерійським вогнем.
При цьому деякі російські "воєнкори" повідомляють, що Україна використовує авіацію для прикриття наступаючої піхоти і перекинула додаткові боєприпаси в район Малої Токмачки.
Також, як стверджують деякі з "воєнкорів", російським військам необхідно утримувати свої позиції щонайменше ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіху на іншій ділянці фронту і змінити ситуацію на полі бою.
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Сколько было страшилок про иностранных наемников из Сирии, каловых дырок и вагин. И где они все?! Остались грязью на сапогах ВСУ.
Усі усвідомлюють втрати, але таке відношення як в вас - робота на ворога, бо іншого варіанту в нас просто нема.
Насчет убитых и раненых, как думаете сколько было бы жертв, сдайся Украина без боя?
Или вас бы этот вопрос не интересовал,? Смотрели бы киселева, да москвитскую попсу, пока концлагеря работали 24\7.