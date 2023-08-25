Схоже, українці прорвали першу лінію оборони РФ на півдні, - СNN

Сили оборони України, схоже, прорвали першу лінію оборони російських військових на півдні в Запорізькій області.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"З'являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони на частині південної лінії фронту в Запорізькій області і розширюють клин у напрямку стратегічно важливого міста Токмак", - йдеться у повідомленні телеканалу.

CNN цитує слова російських пропагандистів, які називають себе "військовими блогерами". Один з них заявив, що ЗСУ на півдні наступають на Новопрокопівку (і у п’ятницю Генштаб це підтвердив). Також паралельний наступ захисники України розпочали в районі Вербового на сході. За обома напрямками наступ відбувається під сильним артилерійським вогнем.

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При цьому деякі російські "воєнкори" повідомляють, що Україна використовує авіацію для прикриття наступаючої піхоти і перекинула додаткові боєприпаси в район Малої Токмачки.

Також, як стверджують деякі з "воєнкорів", російським військам необхідно утримувати свої позиції щонайменше ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіху на іншій ділянці фронту і змінити ситуацію на полі бою.

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