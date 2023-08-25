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Новини Війна
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Схоже, українці прорвали першу лінію оборони РФ на півдні, - СNN

війна,зсу

Сили оборони України, схоже, прорвали першу лінію оборони російських військових на півдні в Запорізькій області.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"З'являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони на частині південної лінії фронту в Запорізькій області і розширюють клин у напрямку стратегічно важливого міста Токмак", - йдеться у повідомленні телеканалу.

CNN цитує слова російських пропагандистів, які називають себе "військовими блогерами". Один з них заявив, що ЗСУ на півдні наступають на Новопрокопівку (і у п’ятницю Генштаб це підтвердив). Також паралельний наступ захисники України розпочали в районі Вербового на сході. За обома напрямками наступ відбувається під сильним артилерійським вогнем.

Читайте: ЗСУ мають локальні успіхи на Півдні та закріплюються на досягнутих рубежах, - Сили оборони

При цьому деякі російські "воєнкори" повідомляють, що Україна використовує авіацію для прикриття наступаючої піхоти і перекинула додаткові боєприпаси в район Малої Токмачки.

Також, як стверджують деякі з "воєнкорів", російським військам необхідно утримувати свої позиції щонайменше ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіху на іншій ділянці фронту і змінити ситуацію на полі бою.

Також читайте: Залужний заявив американцям, що ЗСУ на порозі прориву у контрнаступі, - The Wall Street Journal

Автор: 

CNN (119) контрнаступ (433) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+27
Думают в генштабе. В комментах можно только предполагать.
Насчет убитых и раненых, как думаете сколько было бы жертв, сдайся Украина без боя?
Или вас бы этот вопрос не интересовал,? Смотрели бы киселева, да москвитскую попсу, пока концлагеря работали 24\7.
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25.08.2023 15:32
+22
Надо в оборону - ВСУ в обороне. Надо в стремительную атаку - ВСУ делают. Нужно проломить строившийся год укрепрайон - ВСУ делают.
Сколько было страшилок про иностранных наемников из Сирии, каловых дырок и вагин. И где они все?! Остались грязью на сапогах ВСУ.
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25.08.2023 15:23
+18
Дай Боже, щоб москаль посипався.
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25.08.2023 15:25
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Надо в оборону - ВСУ в обороне. Надо в стремительную атаку - ВСУ делают. Нужно проломить строившийся год укрепрайон - ВСУ делают.
Сколько было страшилок про иностранных наемников из Сирии, каловых дырок и вагин. И где они все?! Остались грязью на сапогах ВСУ.
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25.08.2023 15:23 Відповісти
І тільки ви, розумашка, про це подумали.
Усі усвідомлюють втрати, але таке відношення як в вас - робота на ворога, бо іншого варіанту в нас просто нема.
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25.08.2023 15:30 Відповісти
Думают в генштабе. В комментах можно только предполагать.
Насчет убитых и раненых, как думаете сколько было бы жертв, сдайся Украина без боя?
Или вас бы этот вопрос не интересовал,? Смотрели бы киселева, да москвитскую попсу, пока концлагеря работали 24\7.
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25.08.2023 15:32 Відповісти
Багато більше було б. Не сильно радію таким новинам саме через це. Коли по русні прилітає щось залізне - то інша справа.
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25.08.2023 15:35 Відповісти
І скільки спаленої західної техніки? Що там конашенков сказав?
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25.08.2023 15:37 Відповісти
у кацапа за західну техніку душа так болить...😀
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25.08.2023 18:19 Відповісти
Дай Боже, щоб москаль посипався.
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25.08.2023 15:25 Відповісти
Наврочать, журнашлюхи...
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25.08.2023 15:27 Відповісти
Пока к Токмаку не подойдут лучше вообще промолчать.
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25.08.2023 15:33 Відповісти
Підійдуть. Заспокойся.
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25.08.2023 15:37 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1694767967781761100 Токмак, орки выхватывают!!!
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25.08.2023 16:25 Відповісти
Знову? Тільки на цьому тижні вже вдруге, а так вже другій місяць регулярно проривають.
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25.08.2023 17:34 Відповісти
 
 