НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на понад 14 млн грн начальника сектора комплектування Одеського обласного ТЦК Галушка

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Теща воєнкома, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн. Минулого року вона придбала ще й автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D. При реальній вартості автівки у 3,9 млн грн в укладеному договорі купівлі-продажу ціна авто вказана 5 тис. грн, що свідчить про приховування реальної вартості його набуття", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що восени минулого року вона також придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю понад 3 млн грн.

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"Мати Галушка минулого літа придбала автомобіль Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тис. грн та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн грн, також не бувши фінансово спроможною на це. Власником квартири в Одесі вартістю 563 тис. грн став і син воєнкома", - зазначають у пресслужбі.

У НАЗК вказують, що позаминулої осені автомобіль Mazda CX-5 придбала й дружина воєнкома, а влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн. Крім зазначених покупок, з 2021 року воєнком разом з дружиною витратили майже 6 млн грн, що неспівставно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб.

Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тис. грн. Разом з тим НАЗК встановило, що у суб’єкта декларування та його близьких осіб, відсутні законні доходи для придбання вказаного майна.

"Матеріали стосовно воєнкома НАЗК направило до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону", - додає НАЗК.

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