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Новини
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НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на понад 14 млн грн начальника сектора комплектування Одеського обласного ТЦК Галушка

назк

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Теща воєнкома, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн. Минулого року вона придбала ще й автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D. При реальній вартості автівки у 3,9 млн грн в укладеному договорі купівлі-продажу ціна авто вказана 5 тис. грн, що свідчить про приховування реальної вартості його набуття", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що восени минулого року вона також придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю понад 3 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У секретаря Запорізької міськради Куртєва виявили ознаки незаконного збагачення на понад 9 млн грн, - НАЗК

"Мати Галушка минулого літа придбала автомобіль Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тис. грн та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн грн, також не бувши фінансово спроможною на це. Власником квартири в Одесі вартістю 563 тис. грн став і син воєнкома", - зазначають у пресслужбі. 

У НАЗК вказують, що позаминулої осені автомобіль Mazda CX-5 придбала й дружина воєнкома, а влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн. Крім зазначених покупок, з 2021 року воєнком разом з дружиною витратили майже 6 млн грн, що неспівставно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб.

Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тис. грн. Разом з тим НАЗК встановило, що у суб’єкта декларування та його близьких осіб, відсутні законні доходи для придбання вказаного майна.

"Матеріали стосовно воєнкома НАЗК направило до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону", - додає НАЗК.

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Автор: 

моніторинг (195) Одеська область (3186) військкомат (432) НАЗК (1683)


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Топ коментарі
+9
Це піздець. Людина яка своїх же колег найобує та має за лохів. Це не лікується. **** коли ви ***** всі на крадетися і на кістках патріотів своє щастя будуєте. Це ж всюди і роками. Ти кого б не поставив всюди найдеться такий ї...т галушка.
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25.08.2023 15:26
+4
ну то й що, якщо люди йому просто дарували гроші..., війна стала просто стартовим майданчиком для більшості воєнкомів та їхніх родичів..., великий стрибок з непримітних воєнкомів майже в олігархи..., а ви кажете війна це тільки горе, смерть та руїни, для деяких це гарний спосіб сильно покращати собі та родичам життя...
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25.08.2023 15:30
+3
Коли ж діло діиде до суду -- а то тільки ознаками кормлять
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25.08.2023 15:33
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Це піздець. Людина яка своїх же колег найобує та має за лохів. Це не лікується. **** коли ви ***** всі на крадетися і на кістках патріотів своє щастя будуєте. Це ж всюди і роками. Ти кого б не поставив всюди найдеться такий ї...т галушка.
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25.08.2023 15:26 Відповісти
ну то й що, якщо люди йому просто дарували гроші..., війна стала просто стартовим майданчиком для більшості воєнкомів та їхніх родичів..., великий стрибок з непримітних воєнкомів майже в олігархи..., а ви кажете війна це тільки горе, смерть та руїни, для деяких це гарний спосіб сильно покращати собі та родичам життя...
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25.08.2023 15:30 Відповісти
Коли ж діло діиде до суду -- а то тільки ознаками кормлять
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25.08.2023 15:33 Відповісти
Тьощя просто тожє любіт скорасть, нє только мама.
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25.08.2023 15:35 Відповісти
Без задіяння ліхтарних стовпів, справу щодо припинення таких СХЕМАТОЗІв, не зрушити !!

Такого лайна зкацапленого, ще з часів кучмарика, по усим військоматах, судах, митницях, податківців, прикордонників+контрабасу, МСЕК в усих областях та райцентрах(терГромадах), тендерних комітетах…!!
Стефанчук-Зеленський-шмигаль, з цим обіцяли боротися…
Богдан, Рябошапка, Венедіктова можуть, навіть підтвердити це..
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25.08.2023 15:39 Відповісти
Навіть мільона доларів немає, слабак)
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25.08.2023 16:10 Відповісти
А Ви впевнені, що нам сказали точну суму ?
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25.08.2023 18:08 Відповісти
- Мама. Ну почему у Машки норковых шуб больше, и колье есть, а у меня нет, у нее ферарри, а у меня мерседес. Ну почему-у-у...
- Доченька, ну твой папа простой ГИБДДшник, а папа Маши работает в военкомате.
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25.08.2023 16:18 Відповісти
Где *** статистика не обогащения при власти ?
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25.08.2023 16:19 Відповісти
Вішать всіх.
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25.08.2023 18:04 Відповісти
Как неожиданно, выдайте ему 🏅
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25.08.2023 18:35 Відповісти
 
 