Під час "виборів" росіяни проводитимуть поквартирні обходи у Запорізькій області для збору голосів, - Сили оборони

Для фальсифікації виборів на тимчасово окупованій частині Запоріжжя росіяни проводитимуть поквартирні обходи, щоб зібрати голоси після "зразково-показового голосування на дільницях".

Про це йдеться у дописі Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області місцева окупаційна влада вивчила і врахувала негативний досвід організації російських псевдореферендумів. Відтак, планується проведення так званих "виборів" 10 вересня у так би мовити змішаному форматі. Спочатку "зразково-показове голосування на дільницях", а згодом примусовий обхід квартир і будинків. Обхід будинків передбачається розпочати завчасно. Починаючи з 30 серпня цього року представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів", - ідеться у дописі.

Зазначається також, що в регіоні з’являються особи, яких привозять із території РФ та розселяють в покинутих будинках місцевих мешканців. Цей факт пов’язаний із підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа.

"Також посилюється тиск на місцеве населення із вимогою отримувати російські паспорти. Зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства. З метою посилення тиску на місцеве населення в тимчасово окупованій частині Запорізької області, тут збільшують чисельність чеченських терористів, які поводяться дуже агресивно та жорстоко карають порушення комендантської години місцевим населенням", - сказано у дописі.

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