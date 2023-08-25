Росіяни вкрали 3,7 млн тонн українського зерна на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Окупанти відзвітували про крадіжку майже 4 млн тонн українського зерна на захоплених територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупований територіях, за виключенням півострову Крим, було вкрадено 3,7 млн тонн українського зерна.

З них, 1,4 млн тонн вкрали на Запоріжжі. Все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за фіксованими цінами, в рази нижчими за ринкові.

Далі зерно перепродується дотичним до гауляйтерів підприємствам і реалізується за ринковими цінами у самій РФ", - йдеться в повідомленні.

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