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Росіяни вкрали 3,7 млн тонн українського зерна на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

зерно,угода,зернова

Окупанти відзвітували про крадіжку майже 4 млн тонн українського зерна на захоплених територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупований територіях, за виключенням півострову Крим, було вкрадено 3,7 млн тонн українського зерна.

З них, 1,4 млн тонн вкрали на Запоріжжі. Все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за фіксованими цінами, в рази нижчими за ринкові.

Далі зерно перепродується дотичним до гауляйтерів підприємствам і реалізується за ринковими цінами у самій РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські загарбники вивезли з Маріупольського порту 1,5 тисячі тонн українського зерна, - Андрющенко

Автор: 

зерно (3116) Центр національного спротиву (810)


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а вбили скільки українців?
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25.08.2023 15:54 Відповісти
Друзья в Европе и США просрали . А еще Турция .
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25.08.2023 15:56 Відповісти
Так це вони, виявляється, Чонгар розмінували?
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25.08.2023 15:57 Відповісти
Чорно...опі друзі путлєра з Африки все зжеруть.
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25.08.2023 15:57 Відповісти
Свинособаки будуть знищенні...
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25.08.2023 16:01 Відповісти
ні - буданов з них наформірує батальони і озброїть,
шо нам бакланов піде як патріот.
загралися сукі зелені в кацапію.
вже 1.5 року як кацапня на Київ не ходила - саме на часі
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25.08.2023 16:07 Відповісти
Ну то зерно приватних компаній отже доказова база і в міжнародний суд. І відсудити з великими відсотками
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25.08.2023 16:18 Відповісти
хоч зараз наші горе-керманичі оговтались і не закликають, як колись з паспортами рф, фермерів знищувати своє ж зерно і не продавати окупанту...
а інші керманичі з оп за такі дії не обзивають фермерів колаборантами
напевне нагорі зрозуміли нарешті, що там так і, навіть гірше, тому, що хтось, досі не виявлений, розмінував чонгар
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25.08.2023 16:20 Відповісти
Нікого не цікавить, звідки те зерно з'явилося на другий рік окупації, хто ж його виростив, мабуть самосів, і як ставитися до тих хто його виростив?
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25.08.2023 18:04 Відповісти
 
 