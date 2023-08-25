Росіяни вкрали 3,7 млн тонн українського зерна на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Окупанти відзвітували про крадіжку майже 4 млн тонн українського зерна на захоплених територіях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"На тимчасово окупований територіях, за виключенням півострову Крим, було вкрадено 3,7 млн тонн українського зерна.
З них, 1,4 млн тонн вкрали на Запоріжжі. Все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за фіксованими цінами, в рази нижчими за ринкові.
Далі зерно перепродується дотичним до гауляйтерів підприємствам і реалізується за ринковими цінами у самій РФ", - йдеться в повідомленні.
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шо нам бакланов піде як патріот.
загралися сукі зелені в кацапію.
вже 1.5 року як кацапня на Київ не ходила - саме на часі
а інші керманичі з оп за такі дії не обзивають фермерів колаборантами
напевне нагорі зрозуміли нарешті, що там так і, навіть гірше, тому, що хтось, досі не виявлений, розмінував чонгар