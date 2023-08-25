Україна залишається на третьому місці серед найважливіших експортерів агропродукції до ЄС, - дані Єврокомісії

Попри повномасштабну війну Україна залишається на третьому місці серед найважливіших експортерів сільськогосподарської продукції до країн ЄС. Країна на 14 місці серед найбільших імпортерів європейської аграрної продукції.

Такі дані статистичного зведення щодо сільськогосподарської торгівлі ЄС, оприлюднені на сайті Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Імпорт з України залишається на високому рівні від початку року (+EUR 2,1 мільярда, +60% з січня по травень 2023 року порівняно з таким же періодом минулого року). Вона залишається третім (за обсягом – ред.) джерелом аграрного імпорту до ЄС від початку року, при цьому значно зросло надходження зерна, соняшнику, курятини та яєць, а також цукру/ізоглюкози", - йдеться у звіті.

В абсолютних показниках український аграрний експорт до ЄС зріс з 6 мільярдів 927 мільйонів євро у 2021 році до 13 мільярдів 206 мільйонів євро у 2022 році.

У період з січня по травень 2023 року зростання аграрного імпорту з України до ЄС становило 60% порівняно з таким же періодом 2022 року - з 3 млрд 530 млн євро до 5 млрд 646 млн євро.

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Україна залишається важливим напрямком для європейського сільськогосподарського експорту та посідає 14 місце серед найбільших імпортерів європейської аграрної продукції. В абсолютних цифрах показники аграрного імпорту з ЄС в Україну у 2022 році знизилися порівняно з 2021 роком до 2 млрд 926 млн євро (з 3 млрд 109 млн). Водночас з перші п’ять місяців 2023 року аграрний імпорт з ЄС до України зріс на 37 відсотків (+384 млн євро) - з 1 млрд 27 млн євро у 2022 році до 1 млрд 412 млн у поточному.