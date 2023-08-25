У Білорусі лишаються 10 тисяч "вагнерівців", "нікуди вони не тікають", - Лукашенко

Самопроголошений президент БілорусіОлександр Лукашенко заявив, що ПВК "Вагнер" залишатиметься в Білорусі попри ліквідацію їхнього ватажка Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта".

Лукашенко заявив, що ПВК "Вагнер" "житиме в Білорусі, як би комусь цього не не хотілося". За його словами, разом із Пригожиним вони вибудували систему, за якою ПВК перебуватиме в Білорусі. Він зазначив, що в країні залишається "ядро" групи, але "хтось поїхав у відпустку, хтось взагалі вирішив жити осторонь, але телефони адреси, паролі, явки в цьому ядрі відомі".

"Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 тисяч людей. Нині немає необхідності їх тут тримати. Тому нікуди вони не тікають. Стільки, скільки нам треба і цьому підрозділу, вони житимуть і працюватимуть", - підсумував він.

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В той самий час під Осиповичами у Білорусі вже прибрали третину наметів табору ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

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Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".