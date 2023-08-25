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У Білорусі лишаються 10 тисяч "вагнерівців", "нікуди вони не тікають", - Лукашенко

лукашенко

Самопроголошений президент БілорусіОлександр Лукашенко заявив, що ПВК "Вагнер" залишатиметься в Білорусі попри ліквідацію їхнього ватажка Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта".

Лукашенко заявив, що ПВК "Вагнер" "житиме в Білорусі, як би комусь цього не не хотілося". За його словами, разом із Пригожиним вони вибудували систему, за якою ПВК перебуватиме в Білорусі. Він зазначив, що в країні залишається "ядро" групи, але "хтось поїхав у відпустку, хтось взагалі вирішив жити осторонь, але телефони адреси, паролі, явки в цьому ядрі відомі".

"Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 тисяч людей. Нині немає необхідності їх тут тримати. Тому нікуди вони не тікають. Стільки, скільки нам треба і цьому підрозділу, вони житимуть і працюватимуть", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що Путін не причетний до ліквідації Пригожина

В той самий час під Осиповичами у Білорусі вже прибрали третину наметів табору ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" в Білорусі досі становить загрозу навіть без Пригожина, - Моравецький

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+7
частково за рахунок МО рф, яке зараз потроху перевербовує їх у "Редут", якась частина буде за гроші служити пюреру, а якась піде на вольниє хлєба - будуть займатись "ексами".
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25.08.2023 16:56
+6
********* чіпс.
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25.08.2023 16:56
+5
Лука, корми їх і тебе оберуть атаманом на місце пригожина. ***** почне кланятись тобі
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25.08.2023 16:53
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цікаво за чий рахунок той банкет
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25.08.2023 16:48 Відповісти
частково за рахунок МО рф, яке зараз потроху перевербовує їх у "Редут", якась частина буде за гроші служити пюреру, а якась піде на вольниє хлєба - будуть займатись "ексами".
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25.08.2023 16:56 Відповісти
А з частини інших будуть сформовані РДГ для відпрацювання стратегічних об'єктів у Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Волинській областях.
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25.08.2023 17:24 Відповісти
виглядає трохи фантастично.
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25.08.2023 17:36 Відповісти
Лука, корми їх і тебе оберуть атаманом на місце пригожина. ***** почне кланятись тобі
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25.08.2023 16:53 Відповісти
Трошки проголошуються і будуть бульбандію кошмарити. Дивись гнида вусата недорозвинута щоб ти потім не скиглив.
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25.08.2023 16:55 Відповісти
Проголодаються
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25.08.2023 17:00 Відповісти
********* чіпс.
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25.08.2023 16:56 Відповісти
Так ось кому була вигідна смерть пригожина! тепер лука сам сєбє камандір!
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25.08.2023 17:01 Відповісти
І пригожин теж нікуди не тікав. Паранойя х#йла не має меж як і його маніакальна фантазія. Ото буде масакр цих вагнерівців, якщо йому привидиться що вони можуть помститися ха пригожина
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25.08.2023 17:08 Відповісти
Это пока всю бульбу не выкопают?
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25.08.2023 17:33 Відповісти
Кстати чипсофюрер тоже гарантировал Пригожину что его не грохнут.
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25.08.2023 17:34 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1694463449764642926 Якісь клоуни без важкої зброї вже "стартують"
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25.08.2023 17:51 Відповісти
Пригрел уголовников. Радуйтесь бульбаши.
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25.08.2023 17:54 Відповісти
Вот вроде и хиьрожопый этот колхозный картопен пюрер, а все таки дурак. Лука вот это вагнера тебя и придушат, когда ты своему хозяину рашенфюреру не нужным станешь.
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25.08.2023 17:55 Відповісти
А карту привіз? Скоморох.
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25.08.2023 18:07 Відповісти
Пюрер вже не має довіри до своєї гвардії, тому заманив до себе запроданців. (І знищив пригожина, аби вони до нього не побігли?!!!! Як така версія?)
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25.08.2023 18:22 Відповісти
Луці вірити - себе не поважати. Раз сказав, що вагнерівці на місці, значить, вони їдуть геть.
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25.08.2023 20:00 Відповісти
 
 