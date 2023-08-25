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Під час нічної атаки по Україні окупанти використали різні засоби, щоб заплутати ППО, - Повітряні сили

ппо

Вночі військові РФ атакували Україну різними засобами, як з повітря, так і з моря, щоб заплутати протиповітряну оборону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Ігнат наголосив, що ворог атакує в напрямку Рені, де є портова інфраструктура, й попереднього разу знищена була половина повітряних цілей. "Цієї ночі вдалося знищити (всі ворожі цілі. - Ред.). Ворог намагався зробити те саме з різних напрямків, відразу була велика авіаційна активність в акваторії Чорного, Азовського морів і таким чином під пуски ракет Х-59, які запускали з літаків Су-34, - з ефектом несподіванки хотів ворог це зробити - випущено 2 крилаті ракети "Калібр" з малого ракетного корабля з акваторії Азовського моря. Ось таким чином противник хотів заплутати нашу ППО і атакував різними засобами", - сказав речник.

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Автор: 

ППО (3153) Повітряні сили (2601) Ігнат Юрій (787)


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ігната важко заплутати
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25.08.2023 17:09 Відповісти
Коментар Ігната ще більш заплутаний
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25.08.2023 17:13 Відповісти
Це ви тільки що поставили коментар речника Повітряних Сил ЗСУ на один рівень з ракетною атакою, фактично дуже красиво підлизнули Ігнатові. 😁
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25.08.2023 18:58 Відповісти
тепер чмут розкаже, що раніше була погана ракета, а зараз вже зробили харошу
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25.08.2023 17:45 Відповісти
 
 