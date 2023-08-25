Завдано удару по 126 гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму, є ліквідовані та поранені окупанти, - ГУР МО

Сили оборони завдали удару по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони ЧФ РФ у селі Перевальне тимчасово окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв'ю заявив генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин", - сказав він.

Юсов пояснив, чому немає фото та відео удару. Він заявив, що підтвердженням наразі може слугувати те, що ця інформація стала публічною власне з російських ресурсів.

"Коли є можливість і доцільність надавати матеріали відеоконтролю, то звичайно така інформація надається", - сказав представник ГУР.

Наразі є інформація про загиблих та поранених окупантів, але вона потребує уточнення, додав Юсов.

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