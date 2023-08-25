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Новини Окуповані території
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Завдано удару по 126 гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму, є ліквідовані та поранені окупанти, - ГУР МО

крим

Сили оборони завдали удару по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони ЧФ РФ у селі Перевальне тимчасово окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв'ю заявив генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин", - сказав він.

Юсов пояснив, чому немає фото та відео удару. Він заявив, що підтвердженням наразі може слугувати те, що ця інформація стала публічною власне з російських ресурсів.

"Коли є можливість і доцільність надавати матеріали відеоконтролю, то звичайно така інформація надається", - сказав представник ГУР.

Наразі є інформація про загиблих та поранених окупантів, але вона потребує уточнення, додав Юсов.

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Автор: 

Крим (14133) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+27
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25.08.2023 17:15
+25
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25.08.2023 17:12
+23
Бавовнятко не спить, свою справу знає. Наполегливо та чітко виконує.
Слава Україні!
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25.08.2023 17:02
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Бригада "ключ к Крыму". Именно предательство командира этой бригады позволило ***** так просто захватить Крым в 2014.
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25.08.2023 17:02 Відповісти
Бавовнятко не спить, свою справу знає. Наполегливо та чітко виконує.
Слава Україні!
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25.08.2023 17:02 Відповісти
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25.08.2023 17:12 Відповісти
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25.08.2023 17:15 Відповісти
Сказано ж було - кілька дронів збили, а решту - "приземлили" А поранені того, що робилося це вручну - ловили рукими та збивали кулаками От руки й поранили Того й поранених багато
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25.08.2023 17:27 Відповісти
Применяли приемы рукопашного боя против вражеских пропеллеров.
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25.08.2023 17:32 Відповісти
Воевали, как с мельницами. Дон Кихоты.
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25.08.2023 17:39 Відповісти
Між іншим, кілька тижнів тому орки вже постили новину про героїчного якогось там прапорщика, який кулаками знищив два штормшедоу, які летіли на його бетр.
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25.08.2023 17:44 Відповісти
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25.08.2023 18:51 Відповісти
Їбаште орків, Брати!
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25.08.2023 17:05 Відповісти
ТРЕВОГА !!!!
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25.08.2023 17:06 Відповісти
Никакой паники
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25.08.2023 17:16 Відповісти
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25.08.2023 17:09 Відповісти
А що саме туди прилетіло? Дрон, ракета? Камень с неба?
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25.08.2023 17:14 Відповісти
Ви шо, новини мразіян не бачили? Вони всьо збілі. Збіваторів потроху труповозки вивозять.
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25.08.2023 17:24 Відповісти
Боевые гуси из американских биолабораторий
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25.08.2023 17:47 Відповісти
Швидше ракета з коротким БК, бо стільки диму від дрона навряд
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25.08.2023 18:48 Відповісти
... і пісюни по півострову порозлітались
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25.08.2023 17:46 Відповісти
Р-н н\п Перевальне (тот Крим) ракетний удар по території дислокації 126-ї окремої бригади берегової охорони ЧФ РФ (в/ч 12676) "200" - 6 "300" - 25 (9 важко). Знищена техніка і об'єкти інфраструктури.
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25.08.2023 18:02 Відповісти
Прям отчет в Москву строчит, молодца!
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25.08.2023 18:17 Відповісти
 
 