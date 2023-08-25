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Новини
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"Слуга народу" Радіна про скандал із куртками для ЗСУ: Готується звернення до НАБУ, відповідальність усе ще несе особисто Резніков

резніков

Корупція починається на етапі формування умов та техзавдання закупівлі, тому проведення закупівель у Prozorro не врятує від "схем".

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "Слуга народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

"Нова ганебна деталь у темі закупівлі курток від Міноборони. За інформацією Михайла Ткача, співвласником "турецької" фірми, якій Міноборони передплатило 30 мільйонів доларів, на момент укладення контракту був племінник-гандболіст члена оборонного комітету Геннадія Касая.

Готую звернення до НАБУ: необхідно з'ясувати, хто ж крім уже звільненого пана Хмельницького ухвалив рішення укласти контакт саме із цією фірмою (нагадаю, МО обрало цю фірму БЕЗ відкритої закупівлі) і хто ще брав участь у цій схемі", - зазначила парламентарка.

Вона наголосила, що обіцянку міністра Резнікова щодо запуску незалежної агенції тилових закупівель так і не виконано.

Дивіться: Заступник Резнікова Шарапов намагався обманути антикоркомітет Ради та приніс на засідання зимову куртку для ЗСУ з іншого контракту, - Шабунін. ВIДЕО

"Міністр розповідає, що за зміни і запуск агенції відповідає Арсен Жумаділов - якого він же досі не призначив посаду. Закупівлі на наступний осінній сезон знову проводить саме Міноборони і ціна питання лише курток - щонайменше 127 мільйонів гривень. Мораль проста - відповідальність усе ще несе особисто пан Резніков", - зазначила Радіна.

Парламентарка також пояснила, що проведення закупівель у Prozorro не рятує від "схем".

"Корупція починається на етапі формування умов та техзавдання закупівлі — саме через неадекватні умови до постачальників у тендері виграють "потрібні компанії". Яскравий приклад — закупівля харчування для військових: ми бачимо однотипних постачальників-прокладки, а виробники і рітейл лишаються за бортом. Потрібні системні зміни закупівель, які реально може здійснити тільки незалежна агенція. У Міністерстві оборони у цьому, вочевидь, не зацікавлені", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

Також читайте: Міноборони готує позови до ЗМІ та осіб, які поширюють неправдиві відомості про підміну форми ЗСУ: Скарг на куртки від військових не надходило

Автор: 

Міноборони (7318) закупівлі (3355) Радіна Анастасія (21) Касай Геннадій (9)


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Топ коментарі
+20
Все це до сраки. З очкастого злодія як з гуся вода.
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25.08.2023 17:11
+18
Так. Рєзніков усе підписував. Але він запопадливий слуга. Що йому з ОПи казали, те він і підписував. Відповідати буде він. Хоча потім буде розповідати, що йому наказали. Але не допоможе. Тут або приймаєш участь в мародерстві, або не погоджуєшся, і йдеш у відставку. Ось така проста казочка. Про тупого Рєзнікова.
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25.08.2023 17:16
+17
куди ще більше. мільярдами крадуть
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25.08.2023 17:19
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менше помпи - більше діла
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25.08.2023 17:10 Відповісти
куди ще більше. мільярдами крадуть
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25.08.2023 17:19 Відповісти
по легенді крадуть інші, а ці збираються до НАБУ звертатись
тільки дуже тяжко тризвонять про це, але куди ж без піару
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25.08.2023 17:23 Відповісти
не знаю, про яку ви легенду, але лише за тиждень
300 млн ******* шурма
400 млн кабмін на ЗАЕС
куртки(рєзніков, шарапов)
турнікети браковані
тищенко кришує лохотрони,(архив записив)
ще є, впевнений
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25.08.2023 17:32 Відповісти
не лінуйтеся статтю прочитати - там вся легенда викладена:
крадії то МО - Радіна збирається звертатися в НАБУ

але звертання то на годину роботи, а помпи то вже на всю Неньку
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25.08.2023 17:37 Відповісти
як порада ваша знадобиться, ви обов'язково зрозумієте.
по суті є щось?
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25.08.2023 17:46 Відповісти
для Вас поради не буде навіть за грубі гроші - добре запам'ятайте

а суть лишилась як і була "менше помпи - більше діла" - є тугенькі яким по декілька раз говорити потрібно
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25.08.2023 18:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI

дуже актуальна пісня для українців
Еврейское казачество восстало
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25.08.2023 17:35 Відповісти
Все це до сраки. З очкастого злодія як з гуся вода.
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25.08.2023 17:11 Відповісти
А з тих, хто його призначив, і з того, хто вніс його кандидатуру на призначення?
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25.08.2023 19:37 Відповісти
вы так допрыгаетесь, что Резников сдаст все ОП. Но я не против.

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25.08.2023 17:12 Відповісти
це малороси можуть здати один одного іншому етнічному групуванню - євреї так не роблять
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25.08.2023 17:15 Відповісти
а голосували за них євреї у кількості 16 мільйонів штук ?
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25.08.2023 17:17 Відповісти
малоросьня проголосувала "какаяразница" яка національність, під яким пам'ятником і якою мовою
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25.08.2023 17:22 Відповісти
тобто хто причина - євреї чи какаяразніца ?
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25.08.2023 18:25 Відповісти
Чувак, читай обговорення статей на https://www.zahav.ru/
А особливо тих, де щось про Україну.
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25.08.2023 18:59 Відповісти
Если Резникова решат принести в жертву, то не факт, что он спокойно это примет. Вопрос в том, что ему предложат взамен: дадут спокойно уйти - может все так и останется и забудется. Если же решат бить тарелки, то что ему остается, кроме как ответить.
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25.08.2023 17:21 Відповісти
не пишіть дурниці - Резнікова ніколи не принесуть у жертву - Резнікова прибудують на інше хлібне місце - Резніков це ні якийсь там Марченко чи Микола.

Он Беню принесли в жертву? - хоча Беня як гиря на ногах усієї Зе-банді, але Беня зніми в одну синагогу ходить
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25.08.2023 17:27 Відповісти
пока нет. но ведь времена меняются. не просто же так устроили этот цирк.
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25.08.2023 17:28 Відповісти
Еврейское казачество восстало

Вперед друзья, вперед пора настала,
Канун исхода празднует народ.
Еврейское казачество восстало,
В Биробиджане был переворот.

В казачий круг сошлись мы втихомолку,
Блюдя законы всех великих смут,
Прикрыли мы папахами ермолки,
и к седлам приторочили талмуд.

Никто не шел на должность атамана,
Ведь атаман поскачет первым в бой,
Потом избрали Лёву Блейзермана,
Он взял за это денег боже ж мой.

А есаулом выбрали мы Каца,
За твердость духа и огромный нос,
Он в знамя нам не разрешал сморкаться,
И отвечать вопросом на вопрос.

Вот грянул бой, а что мы можем сделать,
Кругом враги, а вдруг они сильней,
Свои ряды мы развернули смело,
И боевых пришпорили коней.

Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
Решив, что смерть не люба казаку,
Как развевались пейсы наши лихо,
Сплетаясь с гривой конской на скаку,

Наш атаман догнал нас на кобыле,
Я умоляю в бой вернуться вас,
А кони были в перхоти и в мыле,
И казаки не слухали приказ.

Тут вышел Кац, Шалом браты-казаки,
Источник teksty-pesenok.ru
Кто в бой пойдёть представлю к орденам,
А тот кто откупился от атаки,
Тот подвозить снаряды будет нам.

Мы не сдались на уговоры эти,
Там пулемет, а кто у нас герой,
Наш Рабинович скрылся в лазарете,
Сказав, что ранен прямо в геморрой.

На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков, огня свинцовый шквал,
Мы защищали нашего раввина,
Он бойко нам патроны продавал.

Но враг силен и были мы разбиты,
Едва успевши распродать обоз,
Мы записались все в антисемиты,
Так был решён еврейский наш вопрос.
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25.08.2023 17:37 Відповісти
З якого дива на Радіну таке прозріння напало -- мабуть була команда шо Резнікова пора міняти
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25.08.2023 17:16 Відповісти
тим більше що зловживання (якщо вони були) то відповідальність тих хто займався цими контрактами
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25.08.2023 17:29 Відповісти
Угу, а також Ткачу дали попіаритися.
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25.08.2023 17:51 Відповісти
Так. Рєзніков усе підписував. Але він запопадливий слуга. Що йому з ОПи казали, те він і підписував. Відповідати буде він. Хоча потім буде розповідати, що йому наказали. Але не допоможе. Тут або приймаєш участь в мародерстві, або не погоджуєшся, і йдеш у відставку. Ось така проста казочка. Про тупого Рєзнікова.
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25.08.2023 17:16 Відповісти
На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков, огня свинцовый шквал,
Мы защищали нашего раввина,
Он бойко нам патроны продавал.

Но враг силен и были мы разбиты,
Едва успевши распродать обоз,
Мы записались все в антисемиты,
Так был решён еврейский наш вопрос.
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25.08.2023 17:40 Відповісти
і зустічяй лисого вора, Лондон!
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25.08.2023 17:16 Відповісти
Вони його виженуть. Я добре знаю Західну Європу. Тому я не проти призначення його послом. Якщо ганьбитися Україні, то ганьбитися до кінця
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25.08.2023 17:56 Відповісти
ще Лондон тий крадій не пограбував,
Україна вже все - пограбована до яєць.
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25.08.2023 20:23 Відповісти
Мне кажется, что Резников это свадебный генерал, а всё решают люди Ермака.
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25.08.2023 17:18 Відповісти
абсолютно погоджуюсь!! там(чиновники, службовці) крадуть - УСІ хто може!!!! І систему - не змінить ні рєзнікафф, ні хтось інший!! Без "десанту" західних слідчих, прокурорів, суддів - з цього рОя, не буде - ніфуя.!! ((.....
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25.08.2023 17:27 Відповісти
Звільниться, або звільнять для піару Найвідоснішого. Відсидиться тихо з місяць. Відпочине. А коли за новими зашкварами Зельоних про нього призабудуть глядачі Зомбомарафону, почесно поїде послом кудись в розвинену країну. Схема відпрацьована. Або помре десь неочікувано. Вдавившись серветкою. Щоб не розпатякав десь про реальних ділків ОПи.
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25.08.2023 17:20 Відповісти
Корупція починається на етапі формування умов та техзавдання закупівлі, тому проведення закупівель у Prozorro не рятує від "схем".

підтверджу ці слова на прикладі Львова

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25.08.2023 17:21 Відповісти
Я з Резніковим прийшов, я з Резніковим і піду?
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25.08.2023 17:21 Відповісти
Цей гендер має отримати пожиттєве, або вишак, якщо військові заберуть владу.
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25.08.2023 17:22 Відповісти
У каждого "Карабаса" есть свой "Дуримар," который "не при чём"

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25.08.2023 17:26 Відповісти
Забагато того корупційного смороду стає від Рєзнікова.Ще трохи і засмердить від декого хто повище...
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25.08.2023 17:31 Відповісти
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25.08.2023 17:33 Відповісти
Ну, за яйця по 17 цей бородатий козел з какцапським прізвищем вже відсидів, так "слуги" іппані???
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25.08.2023 17:33 Відповісти
Олексій Оскер звернувся до нардепів:"Складіть мандати, привітайте Україну"

https://www.youtube.com/watch?v=4MnGWb_zYxo
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25.08.2023 17:33 Відповісти
Радіна чи не єдина адекватна людина у всій цій згаї пройдисвітів зелених!
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25.08.2023 17:43 Відповісти
Якби Рєзніков відчував,що візьмуть за причинне місце, давно зупинив би цей бардак. А так… ділиться з потрібними лющьми і продовжує заробляти мільярди.
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25.08.2023 17:52 Відповісти
Вісім місяців минуло з часу яєць по 17, як у "свині народу" вирішили попіаритися на "викритті" корупції.
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25.08.2023 17:54 Відповісти
Рєзніков забив х#й.Тому що відчуває безкарність.
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25.08.2023 17:57 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 Резников и Дениска Шарапов
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 За столом засиделись не зря..
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 Резников и Дениска Шарапов
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 кормят банду и главаря!
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25.08.2023 17:58 Відповісти
30 Лямов.....
Тепер скажіть мені, що вони зацікавлені у перемозі та припиненні війни.😡😡😡😡
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25.08.2023 18:08 Відповісти
резніков, це величезний свинарсук у команді Боневтіка, який мародерить гроші на армії, накопичує негатив, а перед самими виборами Володя "взнає" про ці злочини і звільнить його. Зевиборці 73% будуть пісяти кропом за рішучі дії Боневтіка.
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25.08.2023 18:10 Відповісти
одне але.Може бути запізно.

рейтинги ростуть і падають місяцями
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25.08.2023 18:14 Відповісти
-"...белые вороны, в природе встречаются редко, но к счастью в нашем институте- есть..."
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25.08.2023 18:11 Відповісти
Коли вже буде покарання цьому носієві?
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25.08.2023 18:42 Відповісти
Таваріщь, прєкратітє антісємітізьм!
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25.08.2023 19:03 Відповісти
От цікаво закручено. Якшо красти, то їм усе можна. А якщо хтось гавкне: шо ж ви робите? , то це антісемітизьм.
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25.08.2023 19:39 Відповісти
Риба гниє з голови, яка давно засмерділась. Цікаво, на чому Єрмак тримає президента за те що в Резнікова по 17?
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25.08.2023 19:35 Відповісти
Да пристрелите этого хитрожопого пид...ста и все с концом..
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25.08.2023 20:08 Відповісти
................ зеленый царь МОЛЧИТ , придумывает 95квартальную отмазку для своего лакея .
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25.08.2023 22:29 Відповісти
"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в тому, що Міноборони закупило літні куртки замість зимових підтвердяться.

Про це повідомляє із посиланням на https://interfax.com.ua/news/general/931085.html Інтерфакс-Україна .

"За результатами звинувачень у нібито закупівлі та постачанні МО літніх курток замість зимових, я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку", - заявив Резніков.

"Якщо ж виявиться, що було поставлено 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач іде з видання і на 3 роки припиняє займатися журналістикою", - запропонува міністр. Джерело:
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26.08.2023 10:09 Відповісти
 
 