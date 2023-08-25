"Слуга народу" Радіна про скандал із куртками для ЗСУ: Готується звернення до НАБУ, відповідальність усе ще несе особисто Резніков
Корупція починається на етапі формування умов та техзавдання закупівлі, тому проведення закупівель у Prozorro не врятує від "схем".
Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "Слуга народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.
"Нова ганебна деталь у темі закупівлі курток від Міноборони. За інформацією Михайла Ткача, співвласником "турецької" фірми, якій Міноборони передплатило 30 мільйонів доларів, на момент укладення контракту був племінник-гандболіст члена оборонного комітету Геннадія Касая.
Готую звернення до НАБУ: необхідно з'ясувати, хто ж крім уже звільненого пана Хмельницького ухвалив рішення укласти контакт саме із цією фірмою (нагадаю, МО обрало цю фірму БЕЗ відкритої закупівлі) і хто ще брав участь у цій схемі", - зазначила парламентарка.
Вона наголосила, що обіцянку міністра Резнікова щодо запуску незалежної агенції тилових закупівель так і не виконано.
"Міністр розповідає, що за зміни і запуск агенції відповідає Арсен Жумаділов - якого він же досі не призначив посаду. Закупівлі на наступний осінній сезон знову проводить саме Міноборони і ціна питання лише курток - щонайменше 127 мільйонів гривень. Мораль проста - відповідальність усе ще несе особисто пан Резніков", - зазначила Радіна.
Парламентарка також пояснила, що проведення закупівель у Prozorro не рятує від "схем".
"Корупція починається на етапі формування умов та техзавдання закупівлі — саме через неадекватні умови до постачальників у тендері виграють "потрібні компанії". Яскравий приклад — закупівля харчування для військових: ми бачимо однотипних постачальників-прокладки, а виробники і рітейл лишаються за бортом. Потрібні системні зміни закупівель, які реально може здійснити тільки незалежна агенція. У Міністерстві оборони у цьому, вочевидь, не зацікавлені", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.
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тільки дуже тяжко тризвонять про це, але куди ж без піару
300 млн ******* шурма
400 млн кабмін на ЗАЕС
куртки(рєзніков, шарапов)
турнікети браковані
тищенко кришує лохотрони,(архив записив)
ще є, впевнений
крадії то МО - Радіна збирається звертатися в НАБУ
але звертання то на годину роботи, а помпи то вже на всю Неньку
по суті є щось?
а суть лишилась як і була "менше помпи - більше діла" - є тугенькі яким по декілька раз говорити потрібно
дуже актуальна пісня для українців
Еврейское казачество восстало
А особливо тих, де щось про Україну.
Он Беню принесли в жертву? - хоча Беня як гиря на ногах усієї Зе-банді, але Беня зніми в одну синагогу ходить
Вперед друзья, вперед пора настала,
Канун исхода празднует народ.
Еврейское казачество восстало,
В Биробиджане был переворот.
В казачий круг сошлись мы втихомолку,
Блюдя законы всех великих смут,
Прикрыли мы папахами ермолки,
и к седлам приторочили талмуд.
Никто не шел на должность атамана,
Ведь атаман поскачет первым в бой,
Потом избрали Лёву Блейзермана,
Он взял за это денег боже ж мой.
А есаулом выбрали мы Каца,
За твердость духа и огромный нос,
Он в знамя нам не разрешал сморкаться,
И отвечать вопросом на вопрос.
Вот грянул бой, а что мы можем сделать,
Кругом враги, а вдруг они сильней,
Свои ряды мы развернули смело,
И боевых пришпорили коней.
Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
Решив, что смерть не люба казаку,
Как развевались пейсы наши лихо,
Сплетаясь с гривой конской на скаку,
Наш атаман догнал нас на кобыле,
Я умоляю в бой вернуться вас,
А кони были в перхоти и в мыле,
И казаки не слухали приказ.
Тут вышел Кац, Шалом браты-казаки,
Источник teksty-pesenok.ru
Кто в бой пойдёть представлю к орденам,
А тот кто откупился от атаки,
Тот подвозить снаряды будет нам.
Мы не сдались на уговоры эти,
Там пулемет, а кто у нас герой,
Наш Рабинович скрылся в лазарете,
Сказав, что ранен прямо в геморрой.
На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков, огня свинцовый шквал,
Мы защищали нашего раввина,
Он бойко нам патроны продавал.
Но враг силен и были мы разбиты,
Едва успевши распродать обоз,
Мы записались все в антисемиты,
Так был решён еврейский наш вопрос.
Ряды штыков, огня свинцовый шквал,
Мы защищали нашего раввина,
Он бойко нам патроны продавал.
Но враг силен и были мы разбиты,
Едва успевши распродать обоз,
Мы записались все в антисемиты,
Так был решён еврейский наш вопрос.
Україна вже все - пограбована до яєць.
підтверджу ці слова на прикладі Львова
https://www.youtube.com/watch?v=4MnGWb_zYxo
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 За столом засиделись не зря..
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 Резников и Дениска Шарапов
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 кормят банду и главаря!
Тепер скажіть мені, що вони зацікавлені у перемозі та припиненні війни.😡😡😡😡
рейтинги ростуть і падають місяцями
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в тому, що Міноборони закупило літні куртки замість зимових підтвердяться.
Про це повідомляє із посиланням на https://interfax.com.ua/news/general/931085.html Інтерфакс-Україна .
"За результатами звинувачень у нібито закупівлі та постачанні МО літніх курток замість зимових, я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку", - заявив Резніков.
"Якщо ж виявиться, що було поставлено 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач іде з видання і на 3 роки припиняє займатися журналістикою", - запропонува міністр. Джерело: