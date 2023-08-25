"Слуга народу" Радіна про скандал із куртками для ЗСУ: Готується звернення до НАБУ, відповідальність усе ще несе особисто Резніков

Корупція починається на етапі формування умов та техзавдання закупівлі, тому проведення закупівель у Prozorro не врятує від "схем".

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "Слуга народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

"Нова ганебна деталь у темі закупівлі курток від Міноборони. За інформацією Михайла Ткача, співвласником "турецької" фірми, якій Міноборони передплатило 30 мільйонів доларів, на момент укладення контракту був племінник-гандболіст члена оборонного комітету Геннадія Касая.

Готую звернення до НАБУ: необхідно з'ясувати, хто ж крім уже звільненого пана Хмельницького ухвалив рішення укласти контакт саме із цією фірмою (нагадаю, МО обрало цю фірму БЕЗ відкритої закупівлі) і хто ще брав участь у цій схемі", - зазначила парламентарка.

Вона наголосила, що обіцянку міністра Резнікова щодо запуску незалежної агенції тилових закупівель так і не виконано.

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"Міністр розповідає, що за зміни і запуск агенції відповідає Арсен Жумаділов - якого він же досі не призначив посаду. Закупівлі на наступний осінній сезон знову проводить саме Міноборони і ціна питання лише курток - щонайменше 127 мільйонів гривень. Мораль проста - відповідальність усе ще несе особисто пан Резніков", - зазначила Радіна.

Парламентарка також пояснила, що проведення закупівель у Prozorro не рятує від "схем".

"Корупція починається на етапі формування умов та техзавдання закупівлі — саме через неадекватні умови до постачальників у тендері виграють "потрібні компанії". Яскравий приклад — закупівля харчування для військових: ми бачимо однотипних постачальників-прокладки, а виробники і рітейл лишаються за бортом. Потрібні системні зміни закупівель, які реально може здійснити тільки незалежна агенція. У Міністерстві оборони у цьому, вочевидь, не зацікавлені", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

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