По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія "Кинджалів" (оновлено)
По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія ракет "Кинджал".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
О 17:06 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".
17:36 відбій загрози.
Топ коментарі
+5 три - пятнадцать
показати весь коментар25.08.2023 17:20
+4 Валерий К #448385
показати весь коментар25.08.2023 17:19
+3 Leon Renk #454630
показати весь коментар25.08.2023 17:36
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Пропонувать мона і замиритися з москалотою, але після того як кацапи звільнять Україну від себе і заплатять репарацій трильйонів тисячу, доларів звичайно!
с некоторыми из "штурмовиков" удалось пообщаться лично
сегодня в 20:00 на канале у Николаевского Ванька.
Там є відео, смішне)) Хто в темі, той зна))