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Новини Війна
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія "Кинджалів" (оновлено)

кинжал,кинджал

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія ракет "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 17:06 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

17:36 відбій загрози.

Також читайте: Вночі росіяни атакували Дніпро ракетами С-300 та "Іскандерами", - Повітряні сили

Автор: 

повітряна тривога (905) балістичні ракети (398)


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Топ коментарі
+5
декілька мразот вже доліталися і цей долітається.
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25.08.2023 17:20
+4
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25.08.2023 17:19
+3
Пропонувать мона і пішки іти до Місяця.
Пропонувать мона і замиритися з москалотою, але після того як кацапи звільнять Україну від себе і заплатять репарацій трильйонів тисячу, доларів звичайно!
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25.08.2023 17:36
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25.08.2023 17:19 Відповісти
чим не втомлений пілот ?
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25.08.2023 17:24 Відповісти
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25.08.2023 17:24 Відповісти
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25.08.2023 17:29 Відповісти
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25.08.2023 17:32 Відповісти
декілька мразот вже доліталися і цей долітається.
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25.08.2023 17:20 Відповісти
Топоры нужны, где топоры?
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25.08.2023 17:27 Відповісти
Пропонувать мона і пішки іти до Місяця.
Пропонувать мона і замиритися з москалотою, але після того як кацапи звільнять Україну від себе і заплатять репарацій трильйонів тисячу, доларів звичайно!
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25.08.2023 17:36 Відповісти
205-ая мотострелковая бригада (которая подорвала ГЭС, кстати) активно готовится к «штурму» Херсона и Бериславского района

с некоторыми из "штурмовиков" удалось пообщаться лично

сегодня в 20:00 на канале у Николаевского Ванька.

Там є відео, смішне)) Хто в темі, той зна))
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25.08.2023 17:35 Відповісти
відбій--17;44
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25.08.2023 17:37 Відповісти
Знову тривога.
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25.08.2023 18:03 Відповісти
 
 