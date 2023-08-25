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Новини
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Литва вручила Білорусі ноту протесту через порушення на кордоні

литва,кордон,білорусь

Білорусі вручено ноту протесту щодо порушення державного кордону Литви та пошкодження прикордонної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС Литви.

"Тимчасовий повірений у справах Білорусі в Литві отримав ноту від Міністерства закордонних справ, у якій висловлюється рішучий протест Республіці Білорусь у зв’язку з порушенням державного кордону Литви та випадком пошкодження інфраструктури безпеки кордону", - йдеться в повідомленні.

Так, напередодні, 22 серпня цього року, дві особи незаконно перетнули державний кордон із Білорусі до Литви. Імовірно, за допомогою акумуляторних циркулярних пил по металу розрізали та знесли дві опори камер відеоспостереження, встановлені на литовській стороні, а потім повернулися з Литви до Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва поки що не бачить потреби повністю закривати кордон з Білоруссю

Як зазначається, інцидент стався на території пропускного пункту Варенського прикордонного загону Держприкордонслужби поблизу села Мустейка Варенського району.

"Міністерство закордонних справ суворо зажадало від Білорусі якнайшвидше надати пояснення щодо цього інциденту та вжити всіх необхідних заходів для недопущення повторення подібних інцидентів у майбутньому", - наголошується в повідомленні.

Читайте: Литва закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Автор: 

Білорусь (7925) Литва (2381) нота протесту (99)


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25.08.2023 18:13 Відповісти
Я так понимаю забор уже на земле Литвы и НАТО. Почему на поражение не стреляли? Ноты протесту Бульбофюреру до одного места. Он наоборот гордится как он хитро с НАТО ваюет а ему за ето ничего не будет
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25.08.2023 18:17 Відповісти
Zalko sobacki riadom nebylo,tocno bi kapnula.
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25.08.2023 18:26 Відповісти
Хай прив"язують "залізних собачок" на опори Називаються РГД-5 "Гавкає" гарно - одні кишки на кущах висять Наші хлопці "льожку" знайшли торік на нашому боці Стежка через болото з білоруського боку І сектор огляду - в глибину нашої території Підклали під гілля настилу "розтяжку" Наступного дня "гавкнуло" Трупи потім передали білорусам
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25.08.2023 19:12 Відповісти
а...
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25.08.2023 19:05 Відповісти
Ні дюйма натовської землі! Так кацапи вже 50 кілометрів пройшли. А ми про кілометри нічого й не обіцяли.
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25.08.2023 19:07 Відповісти
Нариваются на приключения долбни
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25.08.2023 20:27 Відповісти
..плохо,нарушение должно караться.
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25.08.2023 21:16 Відповісти
підстрелили б тих хто порушив і допитали б
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25.08.2023 23:49 Відповісти
 
 