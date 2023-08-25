Литва вручила Білорусі ноту протесту через порушення на кордоні

Білорусі вручено ноту протесту щодо порушення державного кордону Литви та пошкодження прикордонної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС Литви.

"Тимчасовий повірений у справах Білорусі в Литві отримав ноту від Міністерства закордонних справ, у якій висловлюється рішучий протест Республіці Білорусь у зв’язку з порушенням державного кордону Литви та випадком пошкодження інфраструктури безпеки кордону", - йдеться в повідомленні.

Так, напередодні, 22 серпня цього року, дві особи незаконно перетнули державний кордон із Білорусі до Литви. Імовірно, за допомогою акумуляторних циркулярних пил по металу розрізали та знесли дві опори камер відеоспостереження, встановлені на литовській стороні, а потім повернулися з Литви до Білорусі.

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Як зазначається, інцидент стався на території пропускного пункту Варенського прикордонного загону Держприкордонслужби поблизу села Мустейка Варенського району.

"Міністерство закордонних справ суворо зажадало від Білорусі якнайшвидше надати пояснення щодо цього інциденту та вжити всіх необхідних заходів для недопущення повторення подібних інцидентів у майбутньому", - наголошується в повідомленні.

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