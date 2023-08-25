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П’ять країн ЄС підтримують заборону на імпорт зерна з України до кінця року

зерно

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у п’ятницю домовились про підтримку подальшої заборони ЄС на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив журналістам польський міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

За його словам, п’ять східних держав Євросоюзу підтримують "заборону на імпорт (зерна з України. – Ред.) до наших країн до кінця року".

"Я хочу сказати, що навіть якщо цього не вдасться досягти, деякі країни запровадять власні обмеження. Наша декларація чітка", – додав він, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

Також читайте: Угорщина просить ЄС обмежити імпорт с/г продукції з України до кінця року

За словами Телуса, міністри сільського господарства п'яти країн також погодилися, що підтримують субсидування транзиту українського зерна й хочуть, щоб до переліку заборонених до імпорту товарів були додані й інші продукти – наприклад малина у випадку з Польщею.

У травні ЄС дозволив Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ця заборона закінчується 15 вересня.

Також читайте: Обмеження на імпорт українського зерна треба продовжити щонайменше до жовтня, - єврокомісар з питань с/г Войцеховський

Автор: 

заборона (1448) зерно (3116) імпорт (2588)


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Топ коментарі
+17
Польща ,як найбільший друг заборонила не тільки українське збіжжя і малину, але 44 позиції: українські яйця ,м'ясо, птицю, молочку, олію, цукор, овочі, фрукти ,ягоди, мед, вино, тощо. Оце справжні друзі.
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25.08.2023 18:26
+13
А який скандал був, коли Україна заборонила імпорт польскої птиці через епідемію серед курей у Польщі. І невдячними нас називали і тд, і тп - а самі забороняють просто так.
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25.08.2023 18:37
+8
Под шумок "зерна", поляки запретили ввоз и реализацию большого количества другой, пищевой продукции произведенной в Украине. В то же время, полки столичных супермаркетов Украины завалены разнообразной, польской продукцией.
Эти шаги противоречат условиям ассоциации Украина-ЕС и пора бы еврочиновникам указать Польше и другим на недопустимость подобной политики.
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25.08.2023 18:45
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Дуже потужна підтримка від наших сусідів. Дуда так і сказав, ви зрозумійти в нас свої інтереси. А ви воюйте. Доречі рашисти колись збили літак із всією польською елітою, загалом було ноль реакції.
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25.08.2023 21:46 Відповісти
Когда вместе готовились к Евро 2012 ЕС дал Польше безвозмездно несколько десятков млрд Евро. Украина вежливо попросила "Нуу, может вы б и нам из этих евриков немножко подбросили. А то у нас с деньгами напряг". Польша ответила "Нуу мы подумаем." Думали думали, так ничего и не придумали. А их чинуша западным СМИ заявил шо если Украина не уложится в сроки Польша готова самостоятельно провести Евро. В итоге Украине пришлось брать кредиты в европейских банках для достройки тех несчастных стадионов и аэропортов.
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25.08.2023 22:32 Відповісти
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