П’ять країн ЄС підтримують заборону на імпорт зерна з України до кінця року

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у п’ятницю домовились про підтримку подальшої заборони ЄС на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив журналістам польський міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

За його словам, п’ять східних держав Євросоюзу підтримують "заборону на імпорт (зерна з України. – Ред.) до наших країн до кінця року".

"Я хочу сказати, що навіть якщо цього не вдасться досягти, деякі країни запровадять власні обмеження. Наша декларація чітка", – додав він, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

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За словами Телуса, міністри сільського господарства п'яти країн також погодилися, що підтримують субсидування транзиту українського зерна й хочуть, щоб до переліку заборонених до імпорту товарів були додані й інші продукти – наприклад малина у випадку з Польщею.

У травні ЄС дозволив Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ця заборона закінчується 15 вересня.

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