На фронті загинув український воїн Роман Чорномаз "Корсар", відомий журналіст і фотограф. ФОТО

Андрій Іллєнко оприлюднив інформацію про те, що в ході боїв на Східному фронті загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу НГУ "Рубіж", Роман Чорномаз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Чорномаз Роман Богданович "Корсар" 11.05.1976 — 13.06.2023

Захищаючи рідну землю, у бою на Східному фронті смертю Героя поліг боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу НГУ "Рубіж", Роман Чорномаз.

Роман все життя присвятив Україні. Багатолітній український активіст, захисник української мови, учасник Мовного майдану та Революції Гідності, багато років належав до ВО "Свобода". Був журналістом, одним з кращих репортажних фотографів України – відзняв на свій фотоапарат тисячі політичних акцій. Саме камера Романа знімала, як "Беркут" розстрілював людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, під час Революції Гідності.

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Походив з відомої патріотичної родини. Батько Богдан Чорномаз — український історик, дисидент і в'язень совітських концтаборів, письменник і громадський діяч, член Української Гельсінської Спілки, помер у 2021 році. Мати — Тетяна Чорномаз — активістка, багато років очолювала Черкаську обласну організацію ВО "Свобода", нині волонтерка, допомагає Силам Оборони України.

З перших днів повномасштабного вторгнення Роман, як доброволець, долучився до лав 3-го батальйону "Свобода". Пройшов пекельні бої у Сіверськодонецьку, Зайцевому, під Бахмутом. Під час війни змінив фотоапарат на снайперську гвинтівку і став снайпером, одним з найкращих у батальйоні.

Побратими по зброї та сотні людей з громадського життя, які знали Романа Чорномаза, згадують його, як людину повністю віддану українській справі. Він мав шалену енергію та працездатність, людську доброту, гострий розум, велику сміливість та твердість переконань, які не зрадив і заради яких пішов до кінця.

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Нація втратила свого вірного сина. Але він все одно лишається з нами в одному строю. Будемо пам’ятати завжди.

У Романа залишилась мама Тетяна Олександрівна і сестра Софія.

Прощання з Романом Чорномазом відбудеться в Умані 31 серпня 2023 року:

11:30 Свято-Троїцька церква ПЦУ, вул. Саксаганського, 4

12:30 загальноміське вшанування "Живий коридор пошани" від Алеї Героїв (вул. Небесної Сотні, 33) до повороту на вул. В.Чорновола (вул. Європейська, 24)

13:15 Мітинг - поховання на Алеї Героїв (Цвинтар "Софіївська Слобідка").

14:30 Поминальний обід. Кафе Кулінарія вул. Незалежності, 67.

Картка для фінансової підтримки родини Героя (4149 4998 0442 4016 Чорномаз Тетяна Олександрівна, мати). Вічна Слава Герою!"

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