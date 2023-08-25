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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На фронті загинув український воїн Роман Чорномаз "Корсар", відомий журналіст і фотограф. ФОТО

Андрій Іллєнко оприлюднив інформацію про те, що в ході боїв на Східному фронті загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу НГУ "Рубіж", Роман Чорномаз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Чорномаз Роман Богданович "Корсар" 11.05.1976 — 13.06.2023

Захищаючи рідну землю, у бою на Східному фронті смертю Героя поліг боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу НГУ "Рубіж", Роман Чорномаз.

Роман все життя присвятив Україні. Багатолітній український активіст, захисник української мови, учасник Мовного майдану та Революції Гідності, багато років належав до ВО "Свобода". Був журналістом, одним з кращих репортажних фотографів України – відзняв на свій фотоапарат тисячі політичних акцій. Саме камера Романа знімала, як "Беркут" розстрілював людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, під час Революції Гідності.

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Походив з відомої патріотичної родини. Батько Богдан Чорномаз — український історик, дисидент і в'язень совітських концтаборів, письменник і громадський діяч, член Української Гельсінської Спілки, помер у 2021 році. Мати — Тетяна Чорномаз — активістка, багато років очолювала Черкаську обласну організацію ВО "Свобода", нині волонтерка, допомагає Силам Оборони України.

З перших днів повномасштабного вторгнення Роман, як доброволець, долучився до лав 3-го батальйону "Свобода". Пройшов пекельні бої у Сіверськодонецьку, Зайцевому, під Бахмутом. Під час війни змінив фотоапарат на снайперську гвинтівку і став снайпером, одним з найкращих у батальйоні.

Побратими по зброї та сотні людей з громадського життя, які знали Романа Чорномаза, згадують його, як людину повністю віддану українській справі. Він мав шалену енергію та працездатність, людську доброту, гострий розум, велику сміливість та твердість переконань, які не зрадив і заради яких пішов до кінця.

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Нація втратила свого вірного сина. Але він все одно лишається з нами в одному строю. Будемо пам’ятати завжди.

У Романа залишилась мама Тетяна Олександрівна і сестра Софія.

Прощання з Романом Чорномазом відбудеться в Умані 31 серпня 2023 року:

11:30 Свято-Троїцька церква ПЦУ, вул. Саксаганського, 4

12:30 загальноміське вшанування "Живий коридор пошани" від Алеї Героїв (вул. Небесної Сотні, 33) до повороту на вул. В.Чорновола (вул. Європейська, 24)

13:15 Мітинг - поховання на Алеї Героїв (Цвинтар "Софіївська Слобідка").

14:30 Поминальний обід. Кафе Кулінарія вул. Незалежності, 67.

Картка для фінансової підтримки родини Героя (4149 4998 0442 4016 Чорномаз Тетяна Олександрівна, мати). Вічна Слава Герою!"

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На фронті загинув український воїн Роман Чорномаз Корсар, відомий журналіст і фотограф 01

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Свобода (255) смерть (6742) Національна гвардія (1520) втрати (4386)


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Топ коментарі
+35
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25.08.2023 18:43
+25
нестерпно ((((
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25.08.2023 18:46
+21
С.У.М.
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25.08.2023 18:48
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25.08.2023 18:43 Відповісти
нестерпно ((((
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25.08.2023 18:46 Відповісти
С.У.М.
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25.08.2023 18:48 Відповісти
Низький уклін Захисникам України!!

Герої Захищають власним життям свободу Україну від таборів ГУЛАГУ, а слуги без народу, у цей же час, на їх КРОВІ гроші заробляють…
https://delo.ua/politics/sin-skandalnoyi-lvivskoyi-suddi-bilinskoyi-zaxishhaje-yiyi-v-jespl-vid-imeni-********-423032/

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!
‼️🇺🇦❤️😡😠🪖⚔️💯✊💪🫡❤️🇺🇦‼️⚔️🇨🇦🇯🇵🇺🇸🇪🇺🇪🇸🇩🇪🇦🇿🇮🇩🇦🇺🇪🇸🇺🇦‼️❤️
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25.08.2023 19:06 Відповісти
Герої нажаль вмирають,а щоб їх менше вмирало,треба більше техніки, дронів та якісних турнікатів. І це все прямозалежне від уряду та КМС. Бо саме МО- забов'язене зебезпечити солдатів зброєю та іншими засобами. А в нас поки МО судиться зі ЗМІ.

Слава Героям України!
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25.08.2023 20:07 Відповісти
низький уклін...подяка...- тільки одне: що б це все, і Життя Героя Патріота України було не марно - потім ..., в майбутньому (((
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25.08.2023 20:10 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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25.08.2023 20:11 Відповісти
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25.08.2023 20:18 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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25.08.2023 20:18 Відповісти
Кому там Свобода якась не така?
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25.08.2023 20:31 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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25.08.2023 20:41 Відповісти
Вічна пам'ять Герою.
Хай земля буде пухом.
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25.08.2023 21:26 Відповісти
Ось так була людина, а тепер - немає. Горіти всім російським покидькам у пеклі за кожне життя, що забрали чи поламали
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25.08.2023 22:24 Відповісти
Хоть один зелений загинув? Свободовці так, ЄС так ,а где зелени? Покажіть!
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25.08.2023 22:25 Відповісти
и только Мордатый Жека по-прежнему не даёт шанса злопыхателям
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25.08.2023 22:54 Відповісти
Боляче. Кожного разу боляче... Вічна пам'ять герою.
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25.08.2023 23:27 Відповісти
Вічна пам'ять і Слава Герою !
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26.08.2023 00:21 Відповісти
Земля пухом Героям України.

Зе влада знищує патріотів насправді, руками кацапів..
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26.08.2023 02:00 Відповісти
Важка втрата для всіх українців, для України. Кожен захисник - важка втрата! Скільки українських родин осиротіло((
ненавиджу сук проклятих, свинособак. І самі не живуть і іншим не дають, потвори мерзенні.
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26.08.2023 02:05 Відповісти
Вічная пам'ять.
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26.08.2023 10:11 Відповісти
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26.08.2023 16:51 Відповісти
 
 