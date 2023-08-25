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На Куп’янському і Лиманському напрямках ворог перегруповується після серйозних втрат, - Сирський

сирський

На Куп’янському і Лиманському напрямках ворог перегруповується після серйозних втрат та перекидає на фронт щойно сформовані частини.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ. 

"Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою. Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії", - зазначив Сирський. 

За його словами, головна мета цих заходів - підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій.

"У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо. Для реалізації цих завдань була спланована моя чергова робоча поїздка на Купянський та Лиманський напрямки", - наголосив Сирський.

Також читайте: ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку в умовах відчайдушного спротиву ворога, - Міноборони

армія рф (17236) Лиман (228) Сирський Олександр (591) Куп’янськ (740)


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Бутусов вчара говорив теж,що там рашисти мають певні успіхи
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25.08.2023 19:23 Відповісти
Вже навіть американці висловили невдоволення політичною ціллю Зеленського будь якими втратами взяти Бахмут. Спалюється техніка надана для контр наступу, великі втрати людей. Але Сирський виконує не директиви Генштабу, а наказ з ОПи. Просувань нема. Зате кожен день одне - "війська продовжують наступальні дії, та укріплюються в обороні."
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25.08.2023 19:28 Відповісти
і скільки таким як ти засранцям платять в путлєровській трольні? "навіть американці" -а американці що пуп землі? щось по їх діях не видно -засунули голову в пісок і по каплі посилають Україні зброї.... І хто бере Бахмут?ДЕ ТИ ЦЕ побачив? .... А Залужний+Сирський своє діло знають, тільки рашисти міфи розказують про контри між ними -а вони дружать з 2004 року.... трольня довбана....
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25.08.2023 19:36 Відповісти
Проти Сирського ципсятіна потужно працює. На Херсон бойова робота контрнаступу підрозділів іншого оперативного командувача декілька місяців йшла, а йому чи пощастило, чи дійсно його заслуга, але на Харьківському напрямку вдалося дуже неочікувано москалів бліцкрігом вжарити, в Лімані його підлеглі зробили москалям котел (котел, це незаплановане оточення міста, якщо заплановане, то вже облога) і ті не стали здаватися, ще їм надсилали підкріплення і всю цю кацапську нечисть в котлі так і знищили. Броні тоді натрофеіли десь стільки, скільки на той момент усі західні партнери напередавали усі разом узяті.

Схоже, ця історія не тільки задрала планку очікувань від усіх наступних контрнаступів, але і дуже підсмажила пєрдакі путлєру і той дав команду в Ольгіно топити Сирського.
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25.08.2023 22:10 Відповісти
Там може незрозуміло висловився: там кацапам надсилали підкріплення декілька разів, яке проривало оточення зовні і заходило в Лиманський котел, але ніколи вже з нього не вийшло..
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25.08.2023 22:14 Відповісти
Лимано-Куп'янський напрямок один із важких...Стримуємо ворога дуже дорогою ціною - життями наших бійців.
Там немає живого місця на землі,ліс зранений калібрами...
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25.08.2023 19:40 Відповісти
калібри по зерносховищам пускають або будинкам, вони нездатні уражати мобільні цілі.
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25.08.2023 21:58 Відповісти
 
 