На Куп’янському і Лиманському напрямках ворог перегруповується після серйозних втрат, - Сирський
На Куп’янському і Лиманському напрямках ворог перегруповується після серйозних втрат та перекидає на фронт щойно сформовані частини.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою. Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії", - зазначив Сирський.
За його словами, головна мета цих заходів - підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій.
"У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо. Для реалізації цих завдань була спланована моя чергова робоча поїздка на Купянський та Лиманський напрямки", - наголосив Сирський.
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