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Смерть Пригожина показала всьому світу, що угодам з Путіним не можна довіряти, - Резніков

резніков

Смерть ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є доказом того, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Смерть Пригожина послабила Путіна. Тому що це показало всьому світу: якщо Путін наважується на якусь угоду з кимось і порушує цю угоду, отже, йому більше не можна довіряти", - наголосив чиновник.

Резніков зазначив, що зараз чиновники Кремля "поводяться як бандити та злочинці".

За словами міністра оборони, він не вважає, що загибель Пригожина будь-яким чином може вплинути на перебіг війни в Україні.

"Групи "Вагнер", яку ще рік тому можна було розглядати як серйозну силу, фактично вже немає. Вони розбиті", - додав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про ліквідацію Пригожина: Кремль непричетний

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

В той самий час під Осиповичами у Білорусі вже прибрали третину наметів табору ПВК "Вагнер".

Автор: 

путін володимир (23765) ПВК Вагнер (1540) Резніков Олексій (1445) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+29
Ты нам лучше расскажи что там по яйцам и зимним курткам, а с пригоженым и без тебя как нибудь разберутся
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25.08.2023 19:52
+18
когда расстреляют этого вора, афериста, мародера и мошенника?
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25.08.2023 19:53
+15
Так як не можно довіряти і поплцістичному лайно від фсбшної бригади 95кварталу
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25.08.2023 19:53
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25.08.2023 19:51 Відповісти
Він на Мародерерство набирає сил в мазохізмі - вилазить й вилазить піл прокльони в информпрорстір ? думаю ні! Просто показує ,як йому насрати на усіх й на усе
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25.08.2023 20:29 Відповісти
Ты нам лучше расскажи что там по яйцам и зимним курткам, а с пригоженым и без тебя как нибудь разберутся
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25.08.2023 19:52 Відповісти
ви не панімаітє-ета другоє...
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25.08.2023 19:57 Відповісти
в куртках карманы полные яиц.
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25.08.2023 19:59 Відповісти
я резніков .. не встиг з трупа чоботи зняти.. от біда
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25.08.2023 19:53 Відповісти
Так як не можно довіряти і поплцістичному лайно від фсбшної бригади 95кварталу
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25.08.2023 19:53 Відповісти
когда расстреляют этого вора, афериста, мародера и мошенника?
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25.08.2023 19:53 Відповісти
Тоді, коли усе зелене лайно
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25.08.2023 19:55 Відповісти
хто що хоче бачити, той те і бачить
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25.08.2023 19:56 Відповісти
Так і є.
Пацієнт не просто недоговороздатний він отримує кайф когось кинувши...
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25.08.2023 19:56 Відповісти
https://videos.cnscdn.com/video/3/230823_kur.mp4
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25.08.2023 19:56 Відповісти
угу - а артикул так ніхто і не допетрав порівняти - а він всьго на три рядки вище на етикетці
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25.08.2023 19:58 Відповісти
Там упячка нарила що турецька фірма яка шила ті куртки, абсолютно випадково, виявилося, - належить племіннику нардепа СН...
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25.08.2023 20:05 Відповісти
батько якого був пов'язаний з колаборантом богуслаєвим.
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25.08.2023 20:11 Відповісти
Заткніть його хто-небудь! Хто його взагалі питає про Вагнера, й не питає за ЯЙЦЯ!?
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25.08.2023 19:57 Відповісти
Він каже про те що не питають. А про те що запитують то мовчить.
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25.08.2023 20:00 Відповісти
або бреше !
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25.08.2023 20:03 Відповісти
Штiрлiц бiсiв?
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25.08.2023 20:59 Відповісти
бєнін "десантнік"
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25.08.2023 21:36 Відповісти
За яйця вже не питати треба, а підвішувати.
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25.08.2023 20:00 Відповісти
А тобі можна довіряти?
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25.08.2023 19:57 Відповісти
Як казав Мюллер в " 17 мгновений весньі" : "В наше время доверять нельзя никому. Мне - можно"...Оце про нашого пана Резнікова.
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25.08.2023 20:02 Відповісти
Таак, то що , кожен зелений має щось про ту істоту ляпнути, а журналісти обов'язково про це написати.
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25.08.2023 19:58 Відповісти
Путин даже не парится с элементарной демонстрацией того, что именно по его приказу обнулили Пригожина.

Вагнеровское кладбище, которое пару месяцев назад открывал Пригожин, сравняли с землей,

а все кресты свалили в кучу.

Не удивлюсь, если перед этим Путин лично посетил это кладбище и с удовольствием помочился на могилы.

https://twitter.com/PowerNaShary/status/1695044073944433081
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25.08.2023 19:59 Відповісти
А угодам з міноборони під керівницвом рєзнікова довіряти можна-патамуша ета парядачний і крістальна чєсний чєлавєк...
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25.08.2023 20:01 Відповісти
рєзнікофф.. Як не брехне, так не дихне. Згнило усе ! І цар, і боярє
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25.08.2023 20:02 Відповісти
Його, "приґожина", сьогодні бачили в Малі.
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25.08.2023 20:03 Відповісти
А до этого момента можно было доверять? "Зараз чиновники Кремля "поводяться як бандити та злочинці". А раньше? Резников как большой жираф, со временем начинает наблюдать признаки вторжения, пользу от дронов... Ну либо он просто решил до последнего играть такого себе шизика-дурачка, в надежде, что простят и не посадят - чо с блаженного взять....
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25.08.2023 20:08 Відповісти
Різник дуже вболіває за пригожина,яка скотиняка...
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25.08.2023 20:09 Відповісти
Чому це лайно досі не за гратами?😡
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25.08.2023 20:10 Відповісти
Дивно. А бубочка казав ***** в очі дивитись буде, навколішки стане перед ******, казав. Звертавсь до ***** себе особисто забрати за борги

- ЯйцеРезніков в Омані, чи шо?
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25.08.2023 20:11 Відповісти
Чья б крова мычал ....
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25.08.2023 20:13 Відповісти
Якщо людей до сих пір цікавить питання про яйця зимові куртки вілла за бугром у дочки Рєзникова бронежилети що мертвим грузом лежать на складі нікому не потрібні то рано чи пізно а треба буде відповідати. Люди хочуть знати правду що з яйцями що з тим матрацом де лежало стільки грошей Да шановні треба людям відповісти щоб не було непорозумінь. І ніякі досягнення в районі оборони країни цих питань не закриють для загалу. Я маю на увазі --якщо завтра президент роздобуде архі важну бомбу для країни всерівно люди спитаю ть а як там яйця у Рєзникова.
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25.08.2023 20:17 Відповісти
Кожен Дерьмак думає, що він особливий, і його мине доля Пригожина. Ну ну.
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25.08.2023 20:18 Відповісти
Поки що "доля" рєзнік(ов)а просто балує... і він думає як і управляючі польських магнатів. Аж тут прийшов Гонта і наступила Коліївщина...
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25.08.2023 21:43 Відповісти
"Зная, что Путин его ненавидит, почему он летал над Россией?
Пригожин излишне рационализировал Путина. Очевидно, что на Пригожине замыкалось слишком многое: операции в Африке, мощнейшие африканские финансовые схемы, финансирование ЧВК на территории России и так далее. Он, видимо, считал, что слишком нужен Путину, что тот всегда предпочтет с ним договариваться, что Путин слишком много потеряет, если его ликвидирует, эта мысль давала Пригожину ложное чувство безопасности, ложное самоуспокоение.
Он недооценил, во-первых, степень ненависти, которую испытывает к нему Путин. Во-вторых, он недооценил, насколько важно сейчас для Путина послать сигнал российским элитам, которые могут быть потенциально нелояльны."
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25.08.2023 20:21 Відповісти
Вони летіли на зустріч з п.утіним,він з у.ткіним+фінансист і логіст,так говорять на рагкі незалежні СМІ
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25.08.2023 20:45 Відповісти
Яйцями та одягом займайся коментатор х"єв...
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25.08.2023 20:23 Відповісти
рєзнікову також не можна довіряти, після його слів, що для нього ця посада нічого не значить, а став міністром бо так партія сказала, то він кончений, отаке і відношення до встього, так і керує, краде і покриває крадіжки.
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25.08.2023 20:26 Відповісти
Але ж бо, есть одна каверза... ондого, хутину пригожку нельзя доверять, тебе - яйца.
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25.08.2023 20:31 Відповісти
путин бункерный шизофреник бандит и убийца по его понятиям ликвидировать предателя закономерно... некоторые мировые лидеры еще испытывают к этому подонку любовь и зависть
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25.08.2023 20:31 Відповісти
Смерть Пригожина показало всьому світу і особливо "оманським"учасникам від України в лиці "зе" якщо Путін наважується на якусь угоду з кимось і порушує цю угоду, отже, йому більше не можна довіряти", іншими словами.не виключена така ж сама історія як з "прихожиним"
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25.08.2023 20:37 Відповісти
може. Хтось скаже цьому ує&ану,що його думка давно нікого не цікавить. Якби у мене була власна типографія,можно випустить календар ганебних зашкварів р.езнікова,кожного міс.нова стаття(((((
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25.08.2023 20:39 Відповісти
... а то складывается впечатление, шо он спитч-секретарь лидора... С каких это пор военный, минуя устав , лезет в политику.
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25.08.2023 20:42 Відповісти
ото ідіот пише. Тобото до смерті Пригожина йому було мж довіряти, а лем тепер ушідкі пбачиди ож не мож?
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25.08.2023 20:39 Відповісти
Хайпист звичайный. Шо вы хотите от пустышки.
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25.08.2023 20:45 Відповісти
есперанто - о тут я не знавець...
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25.08.2023 20:48 Відповісти
Ну , типо , любит понты(шум) наводить.
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25.08.2023 21:01 Відповісти
Это я близко к тесту зебильих заморочек , типо хайп...хаб...шашлыки с фастфудом... безмозглая краба танцует на курсах повышения деградации... и т.д.
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25.08.2023 21:14 Відповісти
Та невже пане міністр,а як же слово Хреніна міністра оборони Білорусі про ненапад котрому міг повірити лише лох або дурень,маючи на руках дані розвідки США.
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25.08.2023 20:48 Відповісти
а твоєї думки ніхто не питає!!!!
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25.08.2023 20:49 Відповісти
закупки МО і дії влади показали всьому світу що країною керують вори, корупціонери і відверті агенти фсб рф
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25.08.2023 20:52 Відповісти
Яйценосный,как там яйца?Что ты зубы заговариваешь?
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25.08.2023 21:09 Відповісти
Цікаво, ця ............. здатна зрозуміти, що чим швидше піде, тим для нього (і всіх) краще ?!!!
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25.08.2023 21:16 Відповісти
"В наше время верить нельзя никому, даже себе. Мне можно"
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25.08.2023 21:30 Відповісти
Усе вірно, але зЕлохи трохи запізнились...
Ще багато років тому, увесь світ визнав, що свинопесестан, недоговороспроможний!!! І нічого якомусь *****, в очко зазирати, шукаючи "мир", може тому, що він "нелох"?
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25.08.2023 21:32 Відповісти
Бутусов, зачем Вы пиарите это недоразумение.??
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25.08.2023 21:45 Відповісти
Ботам Єрмака неприємно бачити прокльони ОПУшнеому борделю?
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25.08.2023 21:51 Відповісти
какой ,,умный ,, у нас министр НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ ПУЙЛО а резнику и подавно ...................
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25.08.2023 22:20 Відповісти
Це було зрозуміло всім і раніш, ще до цього підара
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26.08.2023 00:16 Відповісти
На какой помойке можно было найти это лысое недоразумение.
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26.08.2023 00:32 Відповісти
 
 