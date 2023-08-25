Смерть Пригожина показала всьому світу, що угодам з Путіним не можна довіряти, - Резніков
Смерть ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є доказом того, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Смерть Пригожина послабила Путіна. Тому що це показало всьому світу: якщо Путін наважується на якусь угоду з кимось і порушує цю угоду, отже, йому більше не можна довіряти", - наголосив чиновник.
Резніков зазначив, що зараз чиновники Кремля "поводяться як бандити та злочинці".
За словами міністра оборони, він не вважає, що загибель Пригожина будь-яким чином може вплинути на перебіг війни в Україні.
"Групи "Вагнер", яку ще рік тому можна було розглядати як серйозну силу, фактично вже немає. Вони розбиті", - додав Резніков.
Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.
Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.
За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.
Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".
В той самий час під Осиповичами у Білорусі вже прибрали третину наметів табору ПВК "Вагнер".
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Пацієнт не просто недоговороздатний він отримує кайф когось кинувши...
Вагнеровское кладбище, которое пару месяцев назад открывал Пригожин, сравняли с землей,
а все кресты свалили в кучу.
Не удивлюсь, если перед этим Путин лично посетил это кладбище и с удовольствием помочился на могилы.
https://twitter.com/PowerNaShary/status/1695044073944433081
- ЯйцеРезніков в Омані, чи шо?
Пригожин излишне рационализировал Путина. Очевидно, что на Пригожине замыкалось слишком многое: операции в Африке, мощнейшие африканские финансовые схемы, финансирование ЧВК на территории России и так далее. Он, видимо, считал, что слишком нужен Путину, что тот всегда предпочтет с ним договариваться, что Путин слишком много потеряет, если его ликвидирует, эта мысль давала Пригожину ложное чувство безопасности, ложное самоуспокоение.
Он недооценил, во-первых, степень ненависти, которую испытывает к нему Путин. Во-вторых, он недооценил, насколько важно сейчас для Путина послать сигнал российским элитам, которые могут быть потенциально нелояльны."
Ще багато років тому, увесь світ визнав, що свинопесестан, недоговороспроможний!!! І нічого якомусь *****, в очко зазирати, шукаючи "мир", може тому, що він "нелох"?