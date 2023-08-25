Смерть Пригожина показала всьому світу, що угодам з Путіним не можна довіряти, - Резніков

Смерть ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є доказом того, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Смерть Пригожина послабила Путіна. Тому що це показало всьому світу: якщо Путін наважується на якусь угоду з кимось і порушує цю угоду, отже, йому більше не можна довіряти", - наголосив чиновник.

Резніков зазначив, що зараз чиновники Кремля "поводяться як бандити та злочинці".

За словами міністра оборони, він не вважає, що загибель Пригожина будь-яким чином може вплинути на перебіг війни в Україні.

"Групи "Вагнер", яку ще рік тому можна було розглядати як серйозну силу, фактично вже немає. Вони розбиті", - додав Резніков.

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Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

В той самий час під Осиповичами у Білорусі вже прибрали третину наметів табору ПВК "Вагнер".