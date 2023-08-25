У скандалі із закупівлею курток для Міноборони є фірма, пов’язана із Світланою Миленькою, яка була бізнес-партнером Єрмака

Центр протидії корупції, реагуючи на те, що Міноборони буде позиватися до ЗМІ, які розкрили аферу з куртками для ЗСУ, заявив, що Міноборони замість адекватної реакції застосовує погрози.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Центру протидії корупції.

У повідомленні зазначається: "Бачили "реакцію" Міноборони на викриту аферу з куртками для ЗСУ?

Замість адекватної реакції, внутрішнього розслідування, негайних відставок – погрози. Кажуть, що готують "позови до ЗМІ та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості".

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Пишуть, що заступник Резнікова Шарапов "покроково роз'яснив членам комітету та іншим народним депутатам, яким чином було організовано процес закупівель, та надав для вивчення передбачені українським законодавством документи".

Як ексбізнес-партнер Єрмака Шарапов "покроково розʼяснив" ми побачили. Фактично він публічно зганьбився, бо спробував всіх обманути, показавши куртки з іншої поставки.

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А документи, які показав Шарапов, голова ТСК Железняк назвав підробкою, бо підписів і круглих печаток на турецьких інвойсах давно нема – все засвідчено QR-кодами.

Проте Міноборони погрожує ЗМІ не вперше. У січні у відповідь на матеріал про "яйця по 17" Міноборони звинувачувало журналіста Ніколова у поширенні неправдивих відомостей і погрожувало зверненням до СБУ.

Проте Держаудитслужба однозначно підтвердила: яйця по 17 грн Міноборони все-таки закуповувало. З куртками все також очевидно і однозначно".

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Видання dsnews.ua, у своєму матеріалі зазначає : "Однак, чим гучніший скандал, тим важче втримати його під контролем. Він уже б'є не тільки по Резнікову, а й по офісу Зеленського.

Той самий Шарапов, якого Резніков відправив замість себе на розтерзання комітету, відомий як колишній бізнес-партнер керівника ОП Андрія Єрмака. Посаду заступника міністра Шарапов отримав 9 квітня 2022 р. Резніков, відповідаючи на запитання журналістів, не заперечував зв'язку Шарапова з Єрмаком, а лише заявив, що "бачити корупцію в тому, що люди знайомі, — це класична жага до зради без підстав".

Своєю поведінкою на комітеті Шарапов не лише не погасив пристрасті, а й викликав нові сумніви та питання. І це питання вже скоріше до самого Шарапова, ніж до Резнікова.

Водночас з'являються цікавинки про турецьку фірму, яка фігурує в курткогейті. Вранці 25 серпня Михайло Ткач з "Української правди" випустив розслідування про те, що до лютого 2023 р. (тобто під час постачання злощасних курток) співвласником компанії разом із Романом Плетньовим був племінник нардепа Геннадія Касая. До приходу до парламенту Касай працював директором спорткомплексу АТ "Мотор Січ". Тому він, звісно ж, вважається людиною екс-власника АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва, якого з жовтня минулого року заарештовано за підозрою у держзраді.

Далі "допомогти" Банковій вирішив нардеп Олександр Дубінський, у якого свої рахунки із Зеленським та Єрмаком. Посилаючись на дані ЄДРПОУ, він почав розкручувати зв'язок між головним фігурантом курткогейту Плетньовим та Єрмаком. "Єрмак Андрій Борисович та Миленька Світлана Іванівна заснували ТОВ "М.Є.П.", яким керував Єрмак Борис Михайлович (батько). Ця Світлана Миленька має сина, дружиною якого є Миленька Наталія Іванівна. Ця Наталія Миленька заснувала ТОВ "Кийенергоінвест" разом з людиною на ім’я Плетньов Роман Вікторович. Цей Роман Плетньов власник турецької фірми Vector avia hava araçlari, на якій залишилася маржа від перетворення літнього одягу на зимовий", — проводить ланцюжок Дубінський.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.