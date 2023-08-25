Глави Міноборони та МЗС країн Євросоюзу наступного тижня обговорять війну в Україні

Глави Міністерств оборони та Міністерств закордонних справ країн ЄС планують провести неформальні зустрічі для обговорення війни в Україні.

Про це заявив речник ЄС Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наступного тижня в Толедо (Іспанія) відбудеться неофіційна зустріч міністрів країн ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що однією з тем зустрічі буде війна в Україні. Головувати на цій зустрічі буде голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Потім пройде неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС. Там також обговорять війну в Україні та "формулу миру".

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