Глави Міноборони та МЗС країн Євросоюзу наступного тижня обговорять війну в Україні
Глави Міністерств оборони та Міністерств закордонних справ країн ЄС планують провести неформальні зустрічі для обговорення війни в Україні.
Про це заявив речник ЄС Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наступного тижня в Толедо (Іспанія) відбудеться неофіційна зустріч міністрів країн ЄС", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що однією з тем зустрічі буде війна в Україні. Головувати на цій зустрічі буде голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
Потім пройде неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС. Там також обговорять війну в Україні та "формулу миру".
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Чому дипломатичну, суспільну роботу української влади серед простих американців для подальшого співчуття Україні роблять тільки деякі сенатори республиканці?
ДЕ РОБОТА НАШОЇ ВЛАДИ НА ТЕРЕНАХ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ У США
https://www.youtube.com/watch?v=WY4Htv_F4nE&t=22s