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Новини Війна
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Глави Міноборони та МЗС країн Євросоюзу наступного тижня обговорять війну в Україні

єс,євросоюз

Глави Міністерств оборони та Міністерств закордонних справ країн ЄС планують провести неформальні зустрічі для обговорення війни в Україні.

Про це заявив речник ЄС Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наступного тижня в Толедо (Іспанія) відбудеться неофіційна зустріч міністрів країн ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що однією з тем зустрічі буде війна в Україні. Головувати на цій зустрічі буде голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Потім пройде неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС. Там також обговорять війну в Україні та "формулу миру".

Також читайте: "Шляхи солідарності" ЄС дозволили перевезти понад 40 млн тонн українського зерна, - Стано

Автор: 

Євросоюз (13327) Стано Петер (110)


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Про перше засідання республіканців на старті проведення праймеріз серед кандидатів від партіЇ, коли Трамп "фсьо" .
Чому дипломатичну, суспільну роботу української влади серед простих американців для подальшого співчуття Україні роблять тільки деякі сенатори республиканці?
ДЕ РОБОТА НАШОЇ ВЛАДИ НА ТЕРЕНАХ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ У США

https://www.youtube.com/watch?v=WY4Htv_F4nE&t=22s
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25.08.2023 20:35 Відповісти
Напевно їх вразив результат нашого розпіареного великого контрнаступу.
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25.08.2023 20:39 Відповісти
..а что обсуждать!!! Дай оружие свыше 400 км
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25.08.2023 21:19 Відповісти
 
 