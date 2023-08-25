Пригожин літав у Африку, щоб не дозволити ГРУ перехопити контроль над "вагнерівцями" на континент, - FT

Ліквідований ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відвідував Африку перед ліквідацією, щоб зберегти контроль над операціями ПВК на континенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times та The Wall Street Journal.

FT зауважує, що напередодні візиту Пригожина до Лівії відправилася делегація з Росії, до якої входив заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров. Він та інші члени делегації зустрілися з прокремлівським лідером Лівійської національної армії Халіфою Хафтаром, який контролює схід країни і на боці якого з 2019 року воюють "вагнерівці".

WSJ пише, що Пригожин у Африці зустрічався з президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерою. Пригожин намагався переконати його, що невдалий заколот не завадить ПВК і далі виконувати свої зобов'язання.

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Видання зауважує, що Путін також зустрічався з Туадерою та рекомендував йому дистанціюватися від Пригожина. Туареда, під час саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі не став фотографуватися з Пригожиним.

"Міністерство оборони, очолюване головним суперником Пригожина Сергієм Шойгу, направляло делегації [до африканських країн], щоб проінформувати іноземні уряди про те, що відтепер вони вестимуть справи безпосередньо з російською державою", - пише WSJ.

А ось FT заявляє, посилаючись на колишнього високопоставленого політика ЦАР, Туадера роздумував над тим, щоб скоротити вплив "вагнерівців" в країні. Однак він відкинув дану ідею, усвідомивши, наскільки залежить від соратників Пригожина. Зокрема, у 2022 році "вагнерівець" та колишній агент ФСБ РФ Валерій Захаров був радником Туадери з нацбезпеки. Окрім цього бойовики відповідали за охорону президента, навчання військових та участь у бойових місіях проти повстанців.

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Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".