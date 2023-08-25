УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14203 відвідувача онлайн
Новини
8 675 12

Пригожин літав у Африку, щоб не дозволити ГРУ перехопити контроль над "вагнерівцями" на континент, - FT

пригожин

Ліквідований ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відвідував Африку перед ліквідацією, щоб зберегти контроль над операціями ПВК на континенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times та The Wall Street Journal.

FT зауважує, що напередодні візиту Пригожина до Лівії відправилася делегація з Росії, до якої входив заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров. Він та інші члени делегації зустрілися з прокремлівським лідером Лівійської національної армії Халіфою Хафтаром, який контролює схід країни і на боці якого з 2019 року воюють "вагнерівці".

WSJ пише, що Пригожин у Африці зустрічався з президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерою. Пригожин намагався переконати його, що невдалий заколот не завадить ПВК і далі виконувати свої зобов'язання. 

Читайте: У Білорусі лишаються 10 тисяч "вагнерівців", "нікуди вони не тікають", - Лукашенко

Видання зауважує, що Путін також зустрічався з Туадерою та рекомендував йому дистанціюватися від Пригожина. Туареда, під час саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі не став фотографуватися з Пригожиним.

"Міністерство оборони, очолюване головним суперником Пригожина Сергієм Шойгу, направляло делегації [до африканських країн], щоб проінформувати іноземні уряди про те, що відтепер вони вестимуть справи безпосередньо з російською державою", - пише WSJ.

А ось FT заявляє, посилаючись на колишнього високопоставленого політика ЦАР, Туадера роздумував над тим, щоб скоротити вплив "вагнерівців" в країні. Однак він відкинув дану ідею, усвідомивши, наскільки залежить від соратників Пригожина. Зокрема, у 2022 році "вагнерівець" та колишній агент ФСБ РФ Валерій Захаров був радником Туадери з нацбезпеки. Окрім цього бойовики відповідали за охорону президента, навчання військових та участь у бойових місіях проти повстанців.

Також читайте: Смерть Пригожина показала всьому світу, що угодам з Путіним не можна довіряти, - Резніков

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Африка (305) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) ГРУ (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Пригожину треба було до Єрмака під крило летіти - у нього великий досвід у рятивництві вагнерів!
показати весь коментар
25.08.2023 20:40
+2
показати весь коментар
25.08.2023 21:21
+1
Пригожин літав у Африку, щоб переписати власність компаній вагнера на людей путіна, після цього Пригожина і знищили.
показати весь коментар
25.08.2023 20:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уже всё - хафтары и тчиани уже дружат с кужугетовичем.
показати весь коментар
25.08.2023 20:39 Відповісти
Пригожину треба було до Єрмака під крило летіти - у нього великий досвід у рятивництві вагнерів!
показати весь коментар
25.08.2023 20:40 Відповісти
Пригожин літав у Африку, щоб переписати власність компаній вагнера на людей путіна, після цього Пригожина і знищили.
показати весь коментар
25.08.2023 20:43 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2023 21:22 Відповісти
Промахнувся
показати весь коментар
25.08.2023 20:48 Відповісти
Допдівся і долітався.
показати весь коментар
25.08.2023 20:51 Відповісти
Ну, був Максим - тай йух з ним!
показати весь коментар
25.08.2023 20:54 Відповісти
по пригожину- разлетелись жопа и яйца в разные стороны
показати весь коментар
25.08.2023 21:11 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2023 21:21 Відповісти
- Больной пєрєд смєртью потєл?
- Да, доктор.
- Ето очєнь хорошо! (с)
показати весь коментар
25.08.2023 21:29 Відповісти
Стаття таки ні про що. Якщо аналізувати в системі координат, де огидну потвору знищено разом із всією ( як зручно) верхівкою "вагнєра".
показати весь коментар
25.08.2023 22:02 Відповісти
Як там було; "птенцы петровы", тобто пташенята петра I. Так, і цей - вилупок, хотів зовсім вибратися з гнізда. Так, хто ж йому позволить?
показати весь коментар
26.08.2023 07:46 Відповісти
 
 