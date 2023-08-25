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Новини Війна
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Війну в Україні не можна зупинити розмовами про мирний план, спочатку має бути припинення вогню, - Орбан

орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що закінчити війну в Україні можуть не мирні плани, а лише перемир’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами прем’єра Угорщини, війну в Україні не можна зупинити, "маючи "мирний план" і чекаючи, що щось станеться – спершу має бути якнайшвидше, негайне, безумовне припинення вогню".

"Першою помилкою Європи було глобалізувати цю війну. Єдиною країною, яка сказала в день, коли спалахнула війна, що вона має бути локалізована, була наша… Стратегія Заходу полягає в тому, що українці б’ються й гинуть, а ми даємо їм гроші, інформацію та зброю", – заявив Орбан.

Прем’єр Угорщини додав, що ця "стратегія" не спрацювала, тому що в України менше населення, "тому ми повинні направляти свої війська, але на це ніхто не наважиться".

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Далі Орбан згадав про "значну ціну", яку Угорщина і весь Європейський Союз платять за підтримку України: "Ми вже направили 70 мільярдів євро і тепер обговорюємо, чи надіслати ще 50 мільярдів, тоді як ЄС потребує кожного цента, аби відновити свою конкурентоспроможність".

Автор: 

Угорщина (2264) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+35
Пнх.
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25.08.2023 21:20
+33
Висловлювання клінічних ********** нема сенсу коментувати.
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25.08.2023 21:22
+31
Поцілуй нас в dupu, мадярський виродку.
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25.08.2023 21:20
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Пнх.
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25.08.2023 21:20 Відповісти
Поцілуй нас в dupu, мадярський виродку.
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25.08.2023 21:20 Відповісти
а як же як не війною спровадити кацапів - чи може вони самі підуть ?
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25.08.2023 21:21 Відповісти
Висловлювання клінічних ********** нема сенсу коментувати.
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25.08.2023 21:22 Відповісти
Пішов *****...
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25.08.2023 21:22 Відповісти
Цікаво, що цей виродок розписується за цілий Євросоюз. Як кажуть кацапи, "возомніл із сібья".
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25.08.2023 21:24 Відповісти
Прекращение огня будет, когда наша 128-я бригада остановится под Будапештом или за ним.
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25.08.2023 21:24 Відповісти
Ну, наша українська бригада стояти під Будапештом може тільки у разі нашої поразки у війні з кацапстаном. Бо після знищення нашої держави ми станемо підданими московського царя та згодом віллємся у його армію. Можливо цього й домагається Орбан ставлячи всілякі перепони в допомозі Україні.
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25.08.2023 21:55 Відповісти
Думаю, что и орков сдержим, и мАдярам наваляем если понадобится.
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26.08.2023 07:30 Відповісти
***** бункерного шизофреника...
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25.08.2023 21:25 Відповісти
Так скажи це своєму дружбану путлеру, хай припиняє вогонь.
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25.08.2023 21:26 Відповісти
і уйобує за Урал!
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25.08.2023 21:48 Відповісти
Можна й далі... головне не ближче... сухопутний коридор до Казакстану тримаємо в умі...
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25.08.2023 22:11 Відповісти
Переживає шо иому дотаціі врізали
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25.08.2023 21:26 Відповісти
Не усі паприкаші однаково корисні!
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25.08.2023 21:27 Відповісти
іДіот він і в Африці Ідіот!!!!
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25.08.2023 21:28 Відповісти
Ми це вже чули: "Проста пірістать стрілять..."
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25.08.2023 21:29 Відповісти
Перше, до треба зробити йорбану - завалити іпало!😡
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25.08.2023 21:29 Відповісти
Пішов ти, падло, на Йух 👈!
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25.08.2023 21:30 Відповісти
Сначала козломордое х-ло должно собрать жопу в горсть и у*бать с территории Украины, а потом...
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25.08.2023 21:31 Відповісти
Якщо не можна зупинити війну розмовами то для чого він відкриває своє *бало
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25.08.2023 21:32 Відповісти
Щоб Євросоюз поклав туди гуляшу.
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25.08.2023 22:01 Відповісти
Сначала все орки должны убраться на свои болота
Пешком
Оставив всю технику тут
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25.08.2023 21:32 Відповісти
Нада пірістать стрілять.
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25.08.2023 21:33 Відповісти
Підарюга ніяк не заспокоється,видно кремлівські шефи підкинули бабла...
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25.08.2023 21:35 Відповісти
Орбан пропонує перемир'я. Так це вже було! І рашисти завжди перемир'я порушували. Перемир'я в нинішніх умовах означало б перепочинок для росіян. Після чого вони б знову продовжували чинити свавілля. Орбан все це прекрасно розуміє, але продовжуває займати проросійську позицію.
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25.08.2023 21:36 Відповісти
Як же смачно російські гроші стирають памьять у Угорського виродка, мабуть забув як СССР - давив танками Угорських людей, забув що таке Свобода. Сидить в центрі Європи під захистом НАТО, та інших країн, та за російські гроші вилизує дупу Путіну. Як по мені Угорський народ вартий більш адекватного лідера а не цього балабола. як тільки рашиські орки відгрібають піздюлей - так відразу починається стогін цбого Орбана та Бульбаша що треба зупиняти війну - відповідь одна - Пішли ви на хЕР.
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25.08.2023 21:36 Відповісти
Де Орбан був 6-7-8 років тому ? Чому тоді він не волав про припинення вогню ? Сподівався тоді на перемогу Путлера ?
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25.08.2023 21:38 Відповісти
Сподівався, що йому шматок України обломиться.
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25.08.2023 22:02 Відповісти
ага, подивлюсь, як він буде домовлятись про мир з кліщами, що присмоктались в лісі... надо пєрєміріє! пусть сосут дальше! главное не воєвать!... та перша адекватна реакція відірвати його і розтоптати к ******, а не лишати і домовлятись про мир...
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25.08.2023 21:42 Відповісти
орбан,
посмокчі свій орган
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25.08.2023 21:44 Відповісти
Завив **** мадярська.
Значить добре у його плішивого господаря срака горить
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25.08.2023 21:46 Відповісти
Как я понимаю сапера Водичку. Я уже давно как он
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25.08.2023 21:46 Відповісти
ми от на нього сваримося, а він просто нещасний шизофренік. Суперечити самому собі в кожному слові - це треба вміти
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25.08.2023 21:47 Відповісти
Завалить надо этого зупыняльщика . У него личный самолёт есть ?
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25.08.2023 21:48 Відповісти
Ух ти ж. який європеєць - "Ми вже направили 70 мільярдів євро і тепер обговорюємо, чи надіслати ще 50 мільярдів". Це той що сидить значною мірою на євродотаціях, намагається блокувати виділення грошей нам... та і навіть без України, вже дістав ЄС своїми вибриками. Хто нас і фінансує, то з огляду на потоки фінансування в Євросоюзі, це його "старі" члени - Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди.... А зовсім не дотаційна Угорщина, котра віддячує за отримані гроші, "постійним вставлянням палок в колеса", європейській єдності.
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25.08.2023 21:48 Відповісти
Орбан, йди нафіг. Чи забув російськи танки на ваших вулицях?
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25.08.2023 21:48 Відповісти
Війну в Україні не можна зупинити розмовами про мирний план, спочатку має бути припинення вогню

Тобто, війну можна зупинити розмовами про припинення вогню.
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25.08.2023 21:49 Відповісти
Пішов ти *****... Орбан..
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25.08.2023 21:50 Відповісти
Цікаво, що Орбан каже "ми повинні направляти свої війська". Навіть попри те що він потім додає "але на це ніхто не наважиться" - він це чомусь взагалі згадує. Таке враження, що точаться якісь внутрішні дискусії в якихось країнах, направляти війська чи ні.
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25.08.2023 21:52 Відповісти
Вже один дебіл таке пропонував.
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25.08.2023 21:58 Відповісти
від ***** завдання? бо ***** зараз вже так хєрово на фронті, що консерва орбан повинен казати-українці, припиніть стріляти, бо ***** тошнить.
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25.08.2023 21:59 Відповісти
Ну Вітюха , ну - чортяка . !! Мудрець !! Конфуцій нашої ери , мля . А як ти здогадався ?
Отак , спочатку треба - припинення вогню !! афуєть - як все просто .!! І войнє конєц .!! Ніхто в світі не здогадався , а от він - запросто .
То може подзвониш своєму корефану в музькву , підкажеш йому - що робити .?
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25.08.2023 22:01 Відповісти
орбан,орбан,орбан...,що то таке?.., то там, де зелений горошок закатують?? а-а - вяалічіна...!
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25.08.2023 22:04 Відповісти
Давай я стрілю тобі в твою дурну бошку, а потім ми це обговоримо...
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25.08.2023 22:05 Відповісти
Всі венгри угрофінських кровєй, земляки х..... Того ****** із шкіри пнуться на захист х.....
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25.08.2023 22:05 Відповісти
Орбан отрабатывает российское бабло
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25.08.2023 22:07 Відповісти
Припинення вогню = заморозка окупації України! А потім переговори на десятиліття й узаконення окупації.
Те що й треба рашисту.
Тонко працюють путлерівські шалави.
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25.08.2023 22:07 Відповісти
"Ми вже направили 70 мільярдів євро і тепер обговорюємо, чи надіслати ще 50 мільярдів"
Мы сидели на вагоне и толкали паровоз!
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25.08.2023 22:08 Відповісти
*****...
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25.08.2023 22:10 Відповісти
Прем'єр Угорщини віктор орбан, ти це хрюкай, про припинення вогню, своєму вассалу, та не забудь про негайне: виведення свинопсів з України, поки ще 1991 року! Та потім готувався, до 1917 року...
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25.08.2023 22:22 Відповісти
Психічний стан пацієнта стабільно важкий...
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25.08.2023 22:22 Відповісти
Що цей ***** робить з себе клоуна....
війна йде з 2014 року. І коли ми не стріляли москалі наступали!!!!!!!! А потім дехто хотів в очі ху"лу заглянути і той взагалі обнаглів. І яки народ України не повстав *****и мали б "могу повторити" парад танків москалів.
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25.08.2023 22:42 Відповісти
Спочатку паРаша має звалити в пекло, відшкодувати усі збитки і принести голови ***** та його кліки і усіх злочинців-террористів на срібних блюдах.
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25.08.2023 22:58 Відповісти
Не гавкай...
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25.08.2023 23:13 Відповісти
Ну чешеться у діда срака, так ************ прутня просить)
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25.08.2023 23:13 Відповісти
діло, цього хитротрахнутого куйлом угорського "песика", смоктати "вісюн" куйла ,Не більше. Війну потрібно закінчувати перемогоюУкраїни.або виведенням рашистських війск із всіх окупованих українських територій,до міжнародно визнаних її границь.Якщо би Гітлер із Сталіним домовлялися "перемиря" перед Сталінградською битвою.то вся європейська територія совка була б до сьогоднішнього дня окупована фашистами.але була би в переговорній куйні.котру навязує Україні мадярський пес
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25.08.2023 23:24 Відповісти
Мудак проплачений
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25.08.2023 23:33 Відповісти
То есть, иными словами, он предлагает сдаться. Но почему у него Запад так чешется? Почему бы ему со своим предложением про "скорейшее, немедленное, безусловное прекращение огня" не обратиться сначала к своим спонсорам из кремля?
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25.08.2023 23:55 Відповісти
як тільки параша получає п!₴ди то одразу якесь мурло патякає про зупинення вогню

але мурло чомусь мовчить коли параша обстрілює Україну
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25.08.2023 23:58 Відповісти
Полный дебил. Его мамка видимо жёстко бухала в период беременности, а может и ацетон нюхала.
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26.08.2023 01:12 Відповісти
Путінська соска.
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26.08.2023 04:46 Відповісти
Здохни,сволота підкацапська.
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26.08.2023 07:21 Відповісти
По Фрейду в основі його висловлювань лежать гроші. І не москальські, а гроші ЄС. Бо без європейських грошей цей "видатний керівник" економікою Угорщини стає звичайним жебраком. А от щодо "ввести війська" -- це гарний знак, і він з москви. Московити програють, вони це розуміють, але , як кажуть, -- якщо кохати -- то королеву, якщо красти, то мільйон -- програти хочуть НАТО, а не "якимсь хохлам".
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26.08.2023 07:51 Відповісти
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26.08.2023 13:23 Відповісти
От для того, щоб такі, як Орбан та інші мад'яри не пистіли куйнею - потрібна стратегія (або формула) перемоги цивілізованого світу (зокрема, чи передовсім України) на рашизмом і касапізмом.
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26.08.2023 16:37 Відповісти
 
 