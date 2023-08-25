Війну в Україні не можна зупинити розмовами про мирний план, спочатку має бути припинення вогню, - Орбан
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що закінчити війну в Україні можуть не мирні плани, а лише перемир’я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами прем’єра Угорщини, війну в Україні не можна зупинити, "маючи "мирний план" і чекаючи, що щось станеться – спершу має бути якнайшвидше, негайне, безумовне припинення вогню".
"Першою помилкою Європи було глобалізувати цю війну. Єдиною країною, яка сказала в день, коли спалахнула війна, що вона має бути локалізована, була наша… Стратегія Заходу полягає в тому, що українці б’ються й гинуть, а ми даємо їм гроші, інформацію та зброю", – заявив Орбан.
Прем’єр Угорщини додав, що ця "стратегія" не спрацювала, тому що в України менше населення, "тому ми повинні направляти свої війська, але на це ніхто не наважиться".
Далі Орбан згадав про "значну ціну", яку Угорщина і весь Європейський Союз платять за підтримку України: "Ми вже направили 70 мільярдів євро і тепер обговорюємо, чи надіслати ще 50 мільярдів, тоді як ЄС потребує кожного цента, аби відновити свою конкурентоспроможність".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пешком
Оставив всю технику тут
посмокчі свій орган
Значить добре у його плішивого господаря срака горить
Тобто, війну можна зупинити розмовами про припинення вогню.
Отак , спочатку треба - припинення вогню !! афуєть - як все просто .!! І войнє конєц .!! Ніхто в світі не здогадався , а от він - запросто .
То може подзвониш своєму корефану в музькву , підкажеш йому - що робити .?
Те що й треба рашисту.
Тонко працюють путлерівські шалави.
Мы сидели на вагоне и толкали паровоз!
війна йде з 2014 року. І коли ми не стріляли москалі наступали!!!!!!!! А потім дехто хотів в очі ху"лу заглянути і той взагалі обнаглів. І яки народ України не повстав *****и мали б "могу повторити" парад танків москалів.
але мурло чомусь мовчить коли параша обстрілює Україну