Спільна операція контррозвідки СБУ та ЗСУ: у Криму знищені десятки росіян із 126-ї бригади, пошкоджена техніка
Вночі 25 серпня 2023 року військова контррозвідка СБУ та ЗСУ провели спільну спецоперацію - завдали вогневе ураження по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ.
Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, по окупантах успішно відпрацювали безпілотники. Їх точну кількість не називають, але відзначають, що це була група дронів.
Наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян. Було уражено й місця зберігання боєприпасів. Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка. Окупанти виявилися абсолютно неготовими до такої спецоперації СБУ та ЗСУ. Нашим безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдано удару по 126 гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму, є ліквідовані та поранені окупанти, - ГУР МО
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кацапчику, не пались
не наздоганяєш, тормоз….
Просто "не було сечі терпіти ці пекельні борошна"
коли гарно тоді гарно і тоді Ганка вийде до тину...
Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
Обсуждали в ЦРУ
В ФБР
В МИ- 5 и МИ-6
В Моссаде
Ну и конечно - в раше
Везде обсуждали громко и с восторгом
И только в раше
Тихо шептали - вот это нам укры опять дали пиз....ы...
Какого х.... , суки русские,вы приперлись на чужую землю?
Вам своей ,суки русские,мало?
Слава Захисникам України-Героям Слава!
А коли борошна стануть нестерпними, можеш і на пляшку присісти.
Чи на швабру.
де ворог очікує нападу вистав солдатів,
а де не очікує - атакуй
Більше б таких новин
Будем чекать і допомагать