Спільна операція контррозвідки СБУ та ЗСУ: у Криму знищені десятки росіян із 126-ї бригади, пошкоджена техніка

Вночі 25 серпня 2023 року військова контррозвідка СБУ та ЗСУ провели спільну спецоперацію - завдали вогневе ураження по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, по окупантах успішно відпрацювали безпілотники. Їх точну кількість не називають, але відзначають, що це була група дронів.

Наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян. Було уражено й місця зберігання боєприпасів. Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка. Окупанти виявилися абсолютно неготовими до такої спецоперації СБУ та ЗСУ. Нашим безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога.

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