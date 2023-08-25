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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Спільна операція контррозвідки СБУ та ЗСУ: у Криму знищені десятки росіян із 126-ї бригади, пошкоджена техніка

крим,перевальне

Вночі 25 серпня 2023 року військова контррозвідка СБУ та ЗСУ провели спільну спецоперацію - завдали вогневе ураження по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, по окупантах успішно відпрацювали безпілотники. Їх точну кількість не називають, але відзначають, що це була група дронів.

Наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян. Було уражено й місця зберігання боєприпасів. Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка. Окупанти виявилися абсолютно неготовими до такої спецоперації СБУ та ЗСУ. Нашим безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдано удару по 126 гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму, є ліквідовані та поранені окупанти, - ГУР МО

Автор: 

контррозвідка (470) Крим (14133) СБУ (12783) найманці рф (2044)


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Топ коментарі
+86
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25.08.2023 21:26
+41
Всім виконавцям респектище-давайте ще...
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25.08.2023 21:29
+41
Каховка, шото сурьёзное на голову оркам упало!!!
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25.08.2023 21:38
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25.08.2023 21:26 Відповісти
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26.08.2023 12:46 Відповісти
Контррозвідка ЗСУ в Криму??????????
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25.08.2023 21:28 Відповісти
а Крим чий?
кацапчику, не пались
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25.08.2023 21:43 Відповісти
Уже виправили текс
не наздоганяєш, тормоз….
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25.08.2023 23:14 Відповісти
Текст
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25.08.2023 23:15 Відповісти
Контррозвідка ЗСУ в українському Криму.
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25.08.2023 21:48 Відповісти
Чекаємо відео.
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25.08.2023 21:54 Відповісти
всім відомо, що він український, чи ще десь є не українськи?
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26.08.2023 07:59 Відповісти
не обов"язково. можливо зсу володіє вуду.
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25.08.2023 22:20 Відповісти
Московит, сиди тихо в своей Параше и из дырки в ее полу не выглядывай, контрразведка СБУ близко.
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25.08.2023 22:21 Відповісти
Всім виконавцям респектище-давайте ще...
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25.08.2023 21:29 Відповісти
Стая безпілотнікофф з 45 шт.Браво,хлопці!Слава ЗСУ!!! До земний уклін!
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25.08.2023 21:29 Відповісти
кацапы трындят, шо 42.
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25.08.2023 22:22 Відповісти
Крисня, що знову з іплом?
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25.08.2023 21:32 Відповісти
Блекоти об'їлись.
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25.08.2023 21:44 Відповісти
Радіють каменюкам з неба
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25.08.2023 21:48 Відповісти
Осінь ще не настала Це перший тренувальний навчальний відльот дроників у теплий кримській край!
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25.08.2023 21:33 Відповісти
very good!
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25.08.2023 21:36 Відповісти
Каховка, шото сурьёзное на голову оркам упало!!!
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25.08.2023 21:38 Відповісти
Результат серьозний, а спричинити таке могла навіть невеличка гранатка.
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25.08.2023 21:43 Відповісти
Гарний нічний політ залізних пташок в український Крим!.
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25.08.2023 21:38 Відповісти
Диверсанти в тилу у ворога!

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25.08.2023 21:40 Відповісти
Чудова ілюстрація того чого жінки підсвідомо бояться мишей - і з чого не варто сміятися .
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25.08.2023 21:48 Відповісти
Бiдна мишка, а так хотiлося погрiтися бiля дохлого йожика.
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25.08.2023 22:25 Відповісти
Навіть радіокерованій мишці це хотілось!
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25.08.2023 22:27 Відповісти
а то... мишки ********** шифруватися в нiрцi, а тут така iстерика...
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25.08.2023 22:31 Відповісти
Так погрітися, чи спробувати на зуб, чого більше 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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25.08.2023 22:35 Відповісти
Кагбэ, мишка - потерпiла тваринка.
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25.08.2023 22:38 Відповісти
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25.08.2023 21:41 Відповісти
Ну ось і дочекалися, а то "жертв и разрушений нет"
Просто "не було сечі терпіти ці пекельні борошна"
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25.08.2023 21:42 Відповісти
та все норм...
коли гарно тоді гарно і тоді Ганка вийде до тину...
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25.08.2023 21:50 Відповісти
Приємно читти такі новини. Щоб провести цю спецоперацію наші спецпідрозділи провели величезну роботу і головне, що все вийшло.
Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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25.08.2023 21:53 Відповісти
Отже це таки дрони. Касаби знову ******** що збили.
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25.08.2023 21:55 Відповісти
Якщо роєм- то в теорії можна пробити любе ППО чи под., імхо саме так, пачками, з різних сторін, висот, з різними епюрами на радарах шоп - тра атакувати всі ці аеродроми з Ту, і пр., нечістю болітною 😬. Смисок направляти 1-2-3 дрони на один захищений об'єкт на цьому етапі війни вже ніякого, чи около.
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25.08.2023 21:57 Відповісти
Ну якщо наблизитися до об'єкта по максимуму , то ніяка ППО не спрацює.
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25.08.2023 22:01 Відповісти
Сегодня эту блестящую спецоперацию
Обсуждали в ЦРУ
В ФБР
В МИ- 5 и МИ-6
В Моссаде
Ну и конечно - в раше
Везде обсуждали громко и с восторгом
И только в раше
Тихо шептали - вот это нам укры опять дали пиз....ы...
Какого х.... , суки русские,вы приперлись на чужую землю?
Вам своей ,суки русские,мало?
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25.08.2023 22:00 Відповісти
будь-якій діючій імперії завжди мало землі
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25.08.2023 22:21 Відповісти
"По плану" .
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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25.08.2023 22:31 Відповісти
В Перевальном наваляли... Перевальное оно такое... непочатый край работы 😝😝😝😜🤪
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25.08.2023 22:38 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1694645245219107154 вид на ночной Крым с прогулочного катера
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25.08.2023 22:42 Відповісти
Патєрь нєт
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25.08.2023 22:44 Відповісти
Це вкотре доводить що зараз безпілотники це один із основ війни.А тепер на секундочку рік назад якби ми почали всі програми і виробництво безпілотників ,скільки їх зараз було і скільки можна було втрятувати людей і знищити техніки ворога.А не оті заяви Резнікова що все під контролем що безпілотників вистачає і оті палки в колеса як волонтерам так і суспільству щоб із за кордону їх доставляти.І вкотре кажу час грає проти нас.Час це життя людей.А ми його втратили дуже багато із за недалекоглядності і відвертого перешкоджання тих хто на верху.
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25.08.2023 23:04 Відповісти
Да, знатно у тебя пердак рвонул, кацап... Ты настолько тупой, что не понял, что статья о другой операции в Крыму. А вообще-то за последние двое суток там было 3 или 4 операции (например, взрывы "Триумфа"), и если бы ты о них знал, то не только перднул, а обосрался бы
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25.08.2023 23:32 Відповісти
Та знає воно про то. Тому і нєгадуйет скрєпним нєгадаванійем.
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25.08.2023 23:48 Відповісти
Що, кацапа, дупа палає? Звикай. Далі буде більше.
А коли борошна стануть нестерпними, можеш і на пляшку присісти.
Чи на швабру.
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25.08.2023 23:42 Відповісти
Горiла дупа палала, а в небi пташка пурхала
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26.08.2023 01:23 Відповісти
Здрисни звідси, свіжак!!!
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26.08.2023 00:54 Відповісти
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25.08.2023 23:15 Відповісти
як писав сунь цзи
де ворог очікує нападу вистав солдатів,
а де не очікує - атакуй
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26.08.2023 00:10 Відповісти
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26.08.2023 02:59 Відповісти
с Богом!слава ВСУ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.08.2023 11:49 Відповісти
Дуже добре
Більше б таких новин
Будем чекать і допомагать
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26.08.2023 13:50 Відповісти
 
 