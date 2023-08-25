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Новини Війна
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По всій Україні вчетверте оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія "Кинджалів" (оновлено)

кинджал

По всій Україні вчетверте за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія ракет "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 21:40 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

21:52 відбій загрози.

Також читайте: Зльоти МІГів почастішали через бойове злагодження російських пілотів, - ОК "Південь"

Автор: 

повітряна тривога (905)


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Топ коментарі
+6
Чому на це довбане "Саваслейка" не летить сотні дронів далекобійних ? І не на словах, а насправді
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25.08.2023 21:54
+2
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25.08.2023 21:51
+2
Дідько, приземлити їх назавжди!
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25.08.2023 21:52
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кацапики, кацапики - смердючі підарасики
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25.08.2023 21:48 Відповісти
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25.08.2023 21:51 Відповісти
3.14дари !
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25.08.2023 21:51 Відповісти
Дідько, приземлити їх назавжди!
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25.08.2023 21:52 Відповісти
Наверняка это спецоперация под названием "Пастушок". Ну, по мотивам сказки про "Волки! Волки!". Через несколько дней народ плюнет на эти "ложные тревоги", и вот тогда-то они и отработают ...
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25.08.2023 21:53 Відповісти
Але це не привід іпанути по вовкам.
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25.08.2023 22:00 Відповісти
Не іпанути...
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25.08.2023 22:01 Відповісти
Да думаю накапливают ракеты. Осенью увидим, как оно будет
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25.08.2023 22:02 Відповісти
Відбій.Тривога була 10хв.
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25.08.2023 21:53 Відповісти
Так отож. Злітає і сідає. Щоб ми не розслаблялись...
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25.08.2023 22:02 Відповісти
Боевое слаживание, тренировки выпускников лётных училищ. Причин много
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25.08.2023 22:08 Відповісти
Ночером??? Ті кацапи й вдень падають..хоч би збили його вже, чи впав. Бо реально задавбав..
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25.08.2023 22:49 Відповісти
Ну боевые действия ведут в любое время суток
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25.08.2023 22:52 Відповісти
Опять сирена
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25.08.2023 22:23 Відповісти
Чому на це довбане "Саваслейка" не летить сотні дронів далекобійних ? І не на словах, а насправді
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25.08.2023 21:54 Відповісти
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25.08.2023 21:59 Відповісти
Є робота для квадрокоптерів . Здється ці довбані міг- 31 ще не горіли на кацапських аеродромах з "невідомих " причин.
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25.08.2023 22:31 Відповісти
Та уже вроде стопицот раз была тревога🫣
Этот Миг кружит над землёй как муха над навозной кучей. Туда-сюда взлетает.
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26.08.2023 00:29 Відповісти
 
 