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Суд у Фінляндії залишив під вартою російського терориста Петровського, який воював проти України

рф,росія,найманці,русич

Суд у Фінляндії сьогодні, 25 серпня, залишив під вартою бойовика з так званої "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" Яна Петровського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Районний суд Східного Уусімаа ухвалив рішення залишити під вартою 36-річного росіянина.

"Чоловіка підозрюють в участі в діяльності терористичної групи та іншій підтримці діяльності терористичної групи. Поліція зажадала продовження затримання, щоб сприяти розслідуванню екстрадиції та екстрадиції злочинця", - йдеться у повідомленні.

Представник бойовика повідомив, що Ян Петровський заперечує скоєння злочинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманого командира угруповання "Русич" Петровського, який воював на Донбасі, готують до екстрадиції, - Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, нещодавно у Фінляндії заарештували одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.

Автор: 

Фінляндія (1297) екстрадиція (433) рашизм (57) найманці рф (2044)


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Топ коментарі
+10
краще ліквідувати при спробі втечі..
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25.08.2023 22:01
+6
Щоб його наш суд відпустив під заставу?
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25.08.2023 22:04
+5
Давайте цю ***** в Україну. Швидко.
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25.08.2023 21:52
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Давайте цю ***** в Україну. Швидко.
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25.08.2023 21:52 Відповісти
Щоб його наш суд відпустив під заставу?
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25.08.2023 22:04 Відповісти
Таких лише міняти на важливих наших, а коли поміняють, то вже далі хай Буданов ним займається.
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25.08.2023 22:13 Відповісти
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25.08.2023 21:52 Відповісти
Ян Петровський став командиром «Русича» після того, як його попередник, неонацист Олексій Мільчаков отримав поранення. Петровському інкримінують участь у терактах, які він вчинив у лавах «Русича» у 2014-2015 році на Донеччині та Луганщині. Раніше стало відомо, що Україна звернулася із запитом про його екстрадицію.
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25.08.2023 21:53 Відповісти
"Русіч" це кацапські фашисти. В їх рядах за визначенням не може бути жодної нормальної людини. Там лише садисти, збоченці і маніяки. Всіх їх потрібно негайно репатріювати на *********. Це плоть від плоті "руzкаго міра" то ж хай вони з своєю чортівнею самі і вовтузяться.
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25.08.2023 21:57 Відповісти
краще ліквідувати при спробі втечі..
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25.08.2023 22:01 Відповісти
Нє... нехай кацапи його ліквідовують. Він їх там навчить після репатріації "родіну любіть"...
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25.08.2023 22:33 Відповісти
та ну. кацапи тільки пригожина можуть ліквідувати, бо багато знає і має авторитет і політичні амбіції. а того фашиста знову кинуть на фронт, щоб наших хлопців вбивав. тому це біосміття потрібно десь тут по тихому прикопати при спробі втечі як ідейного імпєрца..
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25.08.2023 22:36 Відповісти
Він тепер в статусі "прєдатєль родіни" і ідеї націонал-фашизму. Йому Мільчаковці голову тупим ножем відріжуть.
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25.08.2023 22:39 Відповісти
брєд. він ж не здався в полон..
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25.08.2023 22:42 Відповісти
Втік від мобілізації. Це зрада.
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25.08.2023 22:44 Відповісти
втікають від мобілізації уклоністи. а він воює проти України з 2014-го року. він у Фінляндії був по проханню Осєчкіна (адміна "гулагу.нєт"), працювали над виданням в Європі про "хароших рускіх".
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25.08.2023 22:51 Відповісти
Кацапи і є фашисти, а "русічі" у них як гестапо...
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25.08.2023 22:08 Відповісти
Яке відношення мають московити до Русі.
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25.08.2023 22:02 Відповісти
через засраний мозок. папуги русские
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25.08.2023 22:23 Відповісти
таке саме як місячне сяйво до геніталій рамзанки дірявої.
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25.08.2023 22:28 Відповісти
По суті, перебуває в курортних умовах на повному пансіоні від фінських платників податків.
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25.08.2023 22:17 Відповісти
раша-фашиста генпридурок вимагає, портнова з сином відпускають. як вже за@бав цей квартал з "вєчно малєнькім"!
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25.08.2023 22:25 Відповісти
до речі, донька генпридурка вже потрапила "дамой в Монако"? як її за@бали ті Шотландії з Фінляндіями!
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25.08.2023 22:33 Відповісти
Вряд-ли нам выдадут. Ох тварь! Даже сложно придумать такому смерть.Бог отвернется на время. Это биомусор для цивилизации.
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26.08.2023 00:21 Відповісти
 
 