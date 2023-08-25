Суд у Фінляндії залишив під вартою російського терориста Петровського, який воював проти України

Суд у Фінляндії сьогодні, 25 серпня, залишив під вартою бойовика з так званої "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" Яна Петровського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Районний суд Східного Уусімаа ухвалив рішення залишити під вартою 36-річного росіянина.

"Чоловіка підозрюють в участі в діяльності терористичної групи та іншій підтримці діяльності терористичної групи. Поліція зажадала продовження затримання, щоб сприяти розслідуванню екстрадиції та екстрадиції злочинця", - йдеться у повідомленні.

Представник бойовика повідомив, що Ян Петровський заперечує скоєння злочинів.

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Нагадаємо, нещодавно у Фінляндії заарештували одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.