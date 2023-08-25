Пригожин теж домовлявся з Путіним, бум – і перестав існувати, - Кулеба про переговори з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина ліквідували після того, як він домовився з Путіним про перемир’я.

Про це Кулеба заявив на пресконференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Говорячи про можливість України та Росії сісти за один стіл переговорів, він зазначив, що це "питання дуже специфічне".

"Ми нещодавно бачили, як пан Пригожин – дуже давній друг Путіна – намагався домовитись про "перемир’я" з Путіним. Вони сіли за стіл, це показували по телебаченню. Тоді бум! – і, схоже, Пригожин перестав існувати", – зауважив він.

На думку Кулеби, ця ситуація показує "ціну переговорів із Путіним".

"Але це стосується, звісно, антагоністичних випадків. А ті країни, які можуть говорити з РФ з повною повагою до принципової позиції України щодо територіальної цілісності – ми цінуємо такі зусилля підтримувати контакт із росіянами й примушувати їх дійти висновку, що ця війна не має для них жодного правильного кінця", – пояснив він.

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агадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

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