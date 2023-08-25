Пригожин теж домовлявся з Путіним, бум – і перестав існувати, - Кулеба про переговори з РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина ліквідували після того, як він домовився з Путіним про перемир’я.
Про це Кулеба заявив на пресконференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Говорячи про можливість України та Росії сісти за один стіл переговорів, він зазначив, що це "питання дуже специфічне".
"Ми нещодавно бачили, як пан Пригожин – дуже давній друг Путіна – намагався домовитись про "перемир’я" з Путіним. Вони сіли за стіл, це показували по телебаченню. Тоді бум! – і, схоже, Пригожин перестав існувати", – зауважив він.
На думку Кулеби, ця ситуація показує "ціну переговорів із Путіним".
"Але це стосується, звісно, антагоністичних випадків. А ті країни, які можуть говорити з РФ з повною повагою до принципової позиції України щодо територіальної цілісності – ми цінуємо такі зусилля підтримувати контакт із росіянами й примушувати їх дійти висновку, що ця війна не має для них жодного правильного кінця", – пояснив він.
агадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.
Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.
За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.
Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Андрій Єрмак - один з найбільш непублічних членів команди президента Зеленського. Його особисте життя - таємниця за сімома замками. На його сторінці у Facebook немає інформації про сімейний стан. Також там не знайти фотографій з жінками, відзначає видання.
Привідкрив завісу один з партнерів Єрмака по кіношному минулого.
«В цій сфері багато «неформатних» персонажів. Андрій - один з них», - повідомив він.
«Крім того, нещодавно Єрмак з'явився в одному з гей-клубів Києва. Його, за свідченнями очевидців, супроводжував молодий чоловік, з яким помічник Зеленського і провів вечір. Звичайно, не виключено, що зустріч стосувалася ділових або навіть державних питань, але у такому разі місце було вибране більш ніж невідповідний», - резюмує http://www.argumentum.info/2020/01/ermak.html Аргументум .
Тюремну братву-контрактників вивезли подалі від Білокам'яної до сусідньої Білорусі. Там силовики із ФСБ проведуть фільтрацію в'язнів.
Когось посадять у буцегарню, інших відправлять на фронт, у нори, викопані окупантами в українських лісопосадках під Бахмутом. В давнину повстання Бар-Кохби було придушено римським полководцем Юлієм Севером. Лідер повстання Бар-Кохба загинув під час облоги фортеці Бетар.
Згадайте путч ГКЧП 1991 року. Восьмий член ГКЧП - Борис Пуго, чекати на арешт не став. 22 серпня о 9 ранку він написав прощального листа, після чого вистрілив у голову своїй дружині, а потім наклав на себе руки. За всіх часів так зазвичай закінчуються заколоти.
«Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам?».
ГіркінаЧурку кадирова -- тои теж страх потіряв....
Заступник Резнікова, колишній бізнес-партнер Єрмака погрожує ЗМІ судами за викриття афери з куртками для ЗСУ
https://republic.com.ua/article/zastupnik-reznikova-kolishnij-biznes-partner-%D1%94rmaka-pogrozhu%D1%94-zmi-sudami-za-vikrittya-aferi-z-kurtkami-dlya-zsu.html https://republic.com.ua/article/zastupnik-reznikova-kolishnij-biznes-partner-єrmaka-pogrozhuє-zmi-sudami-za-vikrittya-aferi-z-kurtkami-dlya-Хищение на сотни миллионов? На Шурму и его окружение подали заявление о преступлении в НАБУ, - СМИ
Хищение на сотни миллионов? На Шурму и его окружение подали заявление о преступлении в НАБУ, - СМИ
Обращение к антикоррупционерам сделал народный депутат Алексей Кучеренко из-за хищения бюджетных средств, утверждают журналисты.
https://focus.ua/ukraine/588339-rozkradannya-na-sotni-milyoniv-na-shurmu-ta-yogo-otochennya-podali-zayavu-pro-zlochin-v-nabu-zmi
https://glavcom.ua/publications/sprava-fitnes-trenerki-zhive-dnipropetrovshchina-oholosila-novi-miljardni-dorozhni-tenderi-951355.html
https://t.me/zakrytazona/1380
https://strelaua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23212:-400-&catid=2:2010-01-21-20-27-57
Если компромат всплывет, значит сдохли.
У 7 человек, залезшие в один летающий гроб, были "на руках" миллиарды долларов. С такими деньгами они вполне могут "умереть" и жить спокойно, где угодно.
Пригожин не Гиркин, который не якшался с Уйлом лет 20 плотно и не может знать все дворцовые тайны. Просто так прекратить Переворот Пригожин мог только в случае получения такого компромата на Уйло, что это означало бы его точный конец. Не деньги же ему Уйло предложил? )))
Так что, для меня лично есть один показатель в этом спектакле - компромат на Уйло.
Всплывет, или нет. Это и будет ответ на вопрос, жив ли Пригожин на самом деле, или нет.
Пригожин им задолжал несколько миллиардов зп и боевых.
За эти деньги вся верхушка может погулять на славу.
Ну так і Зеленьський із путіним, через патрушева домовлялися в Омані.
Так хотілося Володі стати врівеньтіз великими дядями, що вертів на колесі всі попередження західної і власної розвідки про плануємий напад. І шо, догрався твій шеф у дорослого хлопця
відпрацьований кондом викидають!,чи ні??