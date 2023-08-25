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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Пригожин теж домовлявся з Путіним, бум – і перестав існувати, - Кулеба про переговори з РФ

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина ліквідували після того, як він домовився з Путіним про перемир’я.

Про це Кулеба заявив на пресконференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

Говорячи про можливість України та Росії сісти за один стіл переговорів, він зазначив, що це "питання дуже специфічне".

"Ми нещодавно бачили, як пан Пригожин – дуже давній друг Путіна – намагався домовитись про "перемир’я" з Путіним. Вони сіли за стіл, це показували по телебаченню. Тоді бум! – і, схоже, Пригожин перестав існувати", – зауважив він.

На думку Кулеби, ця ситуація показує "ціну переговорів із Путіним".

"Але це стосується, звісно, антагоністичних випадків. А ті країни, які можуть говорити з РФ з повною повагою до принципової позиції України щодо територіальної цілісності – ми цінуємо такі зусилля підтримувати контакт із росіянами й примушувати їх дійти висновку, що ця війна не має для них жодного правильного кінця", – пояснив він.

Читайте також: Пригожин літав у Африку, щоб не дозволити ГРУ перехопити контроль над "вагнерівцями" на континент, - FT

агадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Також читайте: Лукашенко заявив, що Путін не причетний до ліквідації Пригожина

Кулеба Дмитро (3604) Пригожин Євген (522) переговори з Росією (1063)


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Топ коментарі
+23
Так і зеля в очко зазирав, троха не втопився
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25.08.2023 21:59
+8
Кулебин шеф Єрмак теж домовлявся з Лукою (читай з Хйлом) доречі про безпеку для вигнерівців, може й ого таво?
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25.08.2023 21:58
+8


Ну так і Зеленьський із путіним, через патрушева домовлялися в Омані.
Так хотілося Володі стати врівеньтіз великими дядями, що вертів на колесі всі попередження західної і власної розвідки про плануємий напад. І шо, догрався твій шеф у дорослого хлопця
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25.08.2023 22:16
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Кулебин шеф Єрмак теж домовлявся з Лукою (читай з Хйлом) доречі про безпеку для вигнерівців, може й ого таво?
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25.08.2023 21:58 Відповісти
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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25.08.2023 22:42 Відповісти
Зараз гучно проходить справа Трампа , друга прутіна й його адвоката Джуліани - з котрим тусив у Іспанії ссвого часу Єрмак по справі Байден - Деркач- у Вови свій прокурор Рябошапка ...А в в довісок Єрмаку ще й вагнергейт...вєсь в говнє і всьо равно рулить!!!
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25.08.2023 22:55 Відповісти
Так і зеля в очко зазирав, троха не втопився
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25.08.2023 21:59 Відповісти
Цiкавi розкладинки... Та як пиня - пасив.
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25.08.2023 22:06 Відповісти
ЗМІ: Андрій Єрмак був помічений в гей-клубі



Андрій Єрмак - один з найбільш непублічних членів команди президента Зеленського. Його особисте життя - таємниця за сімома замками. На його сторінці у Facebook немає інформації про сімейний стан. Також там не знайти фотографій з жінками, відзначає видання.

Привідкрив завісу один з партнерів Єрмака по кіношному минулого.

«В цій сфері багато «неформатних» персонажів. Андрій - один з них», - повідомив він.

«Крім того, нещодавно Єрмак з'явився в одному з гей-клубів Києва. Його, за свідченнями очевидців, супроводжував молодий чоловік, з яким помічник Зеленського і провів вечір. Звичайно, не виключено, що зустріч стосувалася ділових або навіть державних питань, але у такому разі місце було вибране більш ніж невідповідний», - резюмує http://www.argumentum.info/2020/01/ermak.html Аргументум .
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25.08.2023 22:12 Відповісти
Толерантный...
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25.08.2023 22:18 Відповісти
Те, що терориста Пригожина після його походу до Москви обнуленіш ліквідує, було відразу зрозуміло.

Тюремну братву-контрактників вивезли подалі від Білокам'яної до сусідньої Білорусі. Там силовики із ФСБ проведуть фільтрацію в'язнів.

Когось посадять у буцегарню, інших відправлять на фронт, у нори, викопані окупантами в українських лісопосадках під Бахмутом. В давнину повстання Бар-Кохби було придушено римським полководцем Юлієм Севером. Лідер повстання Бар-Кохба загинув під час облоги фортеці Бетар.

Згадайте путч ГКЧП 1991 року. Восьмий член ГКЧП - Борис Пуго, чекати на арешт не став. 22 серпня о 9 ранку він написав прощального листа, після чого вистрілив у голову своїй дружині, а потім наклав на себе руки. За всіх часів так зазвичай закінчуються заколоти.

«Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам?».

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25.08.2023 22:16 Відповісти
А это уже резниковский плагиат.
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25.08.2023 22:01 Відповісти
Тепер путя візьметься за Гіркіна -- тои теж страх потіряв
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25.08.2023 22:02 Відповісти
Уже взялся. Только за Гиркиным, в отличие от Пригожина, нет реальной вооружённой силы.
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25.08.2023 22:16 Відповісти
Ну стільки років нести отсєбятіну без послєдствіи -- якась криша в Кремлі була
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25.08.2023 22:25 Відповісти
ФСБ у него крыша, ну, такая себе, дырявая...
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25.08.2023 23:07 Відповісти
Тепер путя візьметься за Гіркіна Чурку кадирова -- тои теж страх потіряв....
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25.08.2023 22:45 Відповісти
Чурка кормится от кремля, вряд-ли.
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25.08.2023 23:10 Відповісти
"Я популярен, как никогда!"

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25.08.2023 22:03 Відповісти
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25.08.2023 22:06 Відповісти
Зато живий
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25.08.2023 22:15 Відповісти
Хоча припускали, що він буде першим
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25.08.2023 22:20 Відповісти
Нахрен он кому нужен...
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25.08.2023 23:11 Відповісти
Новини зі світу ОПУшного борделю
Заступник Резнікова, колишній бізнес-партнер Єрмака погрожує ЗМІ судами за викриття афери з куртками для ЗСУ

https://republic.com.ua/article/zastupnik-reznikova-kolishnij-biznes-partner-%D1%94rmaka-pogrozhu%D1%94-zmi-sudami-za-vikrittya-aferi-z-kurtkami-dlya-zsu.html https://republic.com.ua/article/zastupnik-reznikova-kolishnij-biznes-partner-єrmaka-pogrozhuє-zmi-sudami-za-vikrittya-aferi-z-kurtkami-dlya-Хищение на сотни миллионов? На Шурму и его окружение подали заявление о преступлении в НАБУ, - СМИ

Хищение на сотни миллионов? На Шурму и его окружение подали заявление о преступлении в НАБУ, - СМИ

Обращение к антикоррупционерам сделал народный депутат Алексей Кучеренко из-за хищения бюджетных средств, утверждают журналисты.

https://focus.ua/ukraine/588339-rozkradannya-na-sotni-milyoniv-na-shurmu-ta-yogo-otochennya-podali-zayavu-pro-zlochin-v-nabu-zmi
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25.08.2023 22:05 Відповісти
Справа фітнес-тренерки живе. Дніпропетровщина оголосила нові мільярдні дорожні тендери

https://glavcom.ua/publications/sprava-fitnes-trenerki-zhive-dnipropetrovshchina-oholosila-novi-miljardni-dorozhni-tenderi-951355.html
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25.08.2023 22:17 Відповісти
Мегадерибан!.. Поки Запорізька АЕС була в окупації, для неї закупили товарів і послуг на понад 400 мільйонів гривень

https://t.me/zakrytazona/1380
https://strelaua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23212:-400-&catid=2:2010-01-21-20-27-57

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25.08.2023 22:26 Відповісти
Когда вы уже поймете - не только в путлере дело, дело в рашке в целом. Независимо от того кто на рашке царь, они всегда нарушали договора.
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25.08.2023 22:06 Відповісти
а тут нєча панімать - символ є ? Є ! Може навіть не Хйло вже давно. Все наколо нього працює - ...значить, буде навколо іншого - будемо бачити шо то рашка буде .
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25.08.2023 22:09 Відповісти
Просто кацапы до сегодня еще не получали таких люлей. После нашей победы их будут пинать все, кому не лень(мы уже на сегодня их военный потенциал виснажили на 60%)... То ли еще будет, типо, на очереди дань Киеву(репарацие-контрибуции). Да уже сейчас их юсд-счета чмырят.
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25.08.2023 22:12 Відповісти
А шо, обязательно выполнять условия договоров с мудак***ми? Странно всё это. Не внешняя политика, а детский сад какой-то.
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25.08.2023 22:18 Відповісти
Если компромат на Кремль не всплывет в ближайшую неделю, значит Пригожин и вся верхушка Вагнера договорилась с Уйлом и это постановка. Они живы.
Если компромат всплывет, значит сдохли.
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25.08.2023 22:06 Відповісти
Да какой там компромат. То что ***** педофил ето и так все знают. То что ФСБ по приказу ***** уничтожало главарей *лыдыныры* ето уже Пригожин рассказал. Думаю документально ничего не зафиксировано а свидетелей с которыми общался Пригожин, ФСБ быстро зачистит
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25.08.2023 22:14 Відповісти
кому і для чого потрібна ця постанова? ну реально, шоб шо?
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25.08.2023 22:23 Відповісти
Мюллера так и не нашли. Гитлер точно умер в 45м?
У 7 человек, залезшие в один летающий гроб, были "на руках" миллиарды долларов. С такими деньгами они вполне могут "умереть" и жить спокойно, где угодно.
Пригожин не Гиркин, который не якшался с Уйлом лет 20 плотно и не может знать все дворцовые тайны. Просто так прекратить Переворот Пригожин мог только в случае получения такого компромата на Уйло, что это означало бы его точный конец. Не деньги же ему Уйло предложил? )))
Так что, для меня лично есть один показатель в этом спектакле - компромат на Уйло.
Всплывет, или нет. Это и будет ответ на вопрос, жив ли Пригожин на самом деле, или нет.
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26.08.2023 12:26 Відповісти
ще раз, від кого ця псевдо смерть мала б приховати пригожина? хто за ними бігав у пошуках, шо тепер прийшла команда: ну все, пацани, розходимось? чи зможе тепер пригожин вільно гуляти по лондонах і парижах? шо ця "смерть" взагалі змінила з точки зору, шо він і так по підробним документам міг би заховатися десь в колумбії і не відсвічувати? хто всі ті люди, кого так яскраво ввели в оману ціює "псевдо" смертю?
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26.08.2023 13:04 Відповісти
Те же рядовые вагнеровцы оказались в минусе.
Пригожин им задолжал несколько миллиардов зп и боевых.
За эти деньги вся верхушка может погулять на славу.
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26.08.2023 16:09 Відповісти
ви так і не відповіли: що псевдо смерть змінює ультимативно? верхівка не могла погуляти і так? вони від рядових вагнерівців ховаються? серйозно?
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26.08.2023 21:57 Відповісти
Мне казалось, что плюсы очевидны. Да, сменив внешность, ты можешь гулять и ездить по всему миру, гулять, отдыхать с такими деньгами, жить другой жизнью. И да, это я серьезно. Им уже далеко за 40. Уверен, что и Уйло мечтает исчезнуть так же. Уйти в лес, по тихому.
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27.08.2023 08:09 Відповісти
Варіант що не існує ніякого компромату і це чергові вкиди гівноброхерів - не допускається?
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25.08.2023 22:39 Відповісти
Так хтось теж хотів ''дагаваріцца па срєдінє''.
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25.08.2023 22:07 Відповісти
Воно то логічно виглядає, але ж не факт , що ... подія ,скажімо, сталася саме така.
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25.08.2023 22:09 Відповісти


Ну так і Зеленьський із путіним, через патрушева домовлялися в Омані.
Так хотілося Володі стати врівеньтіз великими дядями, що вертів на колесі всі попередження західної і власної розвідки про плануємий напад. І шо, догрався твій шеф у дорослого хлопця
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25.08.2023 22:16 Відповісти
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25.08.2023 22:18 Відповісти
Спиноза ***...
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25.08.2023 22:22 Відповісти
Загепали вже тим пріхожіним!-
відпрацьований кондом викидають!,чи ні??
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25.08.2023 22:28 Відповісти
А з Патрушевим ніхто не домовлявся..??? Бо там теж БУМ.... і досі на гачечку
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25.08.2023 22:35 Відповісти
В Стамбулі не западло було домовлятися, Куляба?
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25.08.2023 22:37 Відповісти
З ********** домовлятися, також потрібно бути ******** на всю голову.

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26.08.2023 03:02 Відповісти
 
 