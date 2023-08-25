Ворожі БпЛА"Shahed" зафіксовані з південно-східного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено). КАРТА

Ворог застосував дрони-камікадзе "Shahed" з південно-східного напрямку. Повітряна тривога у низці областей України.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі "Shahed" наближаються до Дніпра. Ворожі "Shahed" на Полтавщині. Загроза застосування ударних БпЛА у областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

О 22:44 Повітряні сили повідомили про атаку "шахедів" на Харків з різних напрямків.

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