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Новини Війна
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Ворожі БпЛА"Shahed" зафіксовані з південно-східного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено). КАРТА

Ворог застосував дрони-камікадзе "Shahed" з південно-східного напрямку. Повітряна тривога у низці областей України.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі "Shahed" наближаються до Дніпра. Ворожі "Shahed" на Полтавщині. Загроза застосування ударних БпЛА у областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

Ворожі БпЛАShahed зафіксовані з південно-східного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено) 01

О 22:44 Повітряні сили повідомили про атаку "шахедів" на Харків з різних напрямків.

Ворожі БпЛАShahed зафіксовані з південно-східного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено) 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одещину вночі атакували "шахеди"

Автор: 

безпілотник (4107) Дніпро (3256) Повітряні сили (2601) повітряна тривога (905)


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F-16 помогли бы бороться с шахедами. Это летающий Гепард.
Радар и пулемет самый дешевый и эффективный способ уничтожать эти дроны.
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25.08.2023 22:08 Відповісти
Ну это вы загнули. Минимально допустимая скорость Ф-16 вряд ли позволит прицельно поражать Шахеды. В этом плане говорили про маленькие самолёты или вертушки со станковыми пулемётами
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25.08.2023 22:24 Відповісти
Учите https://24tv.ua/ru/perehvat-unichtozhenie-pochemu-istrebiteli-f-16-samyj-jeffektivnyj_n2312944 мат часть , господа. "Самый эффективный способ против "Шахедов" - это истребитель F-16, который мог бы перехватывать и уничтожать эти БПЛА благодаря своему мощному радару и мощному вооружению", - резюмировал Юрий Игнат.
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26.08.2023 12:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_GfQGpwgKFI Очень интересно и познавательно о F-16 . Россиянам лучше не смотреть, чтобы не расстраиваться.
С 53 минуты, чем он будет полезен Украине.
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26.08.2023 12:17 Відповісти
Россияне вряд-ли читают проукраинский форум
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26.08.2023 12:52 Відповісти
*******,уже спробували шахеди винищувачами збивати.мінус міг-29,так що то діло дурне
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26.08.2023 02:41 Відповісти
По горобцям з гармати не стріляють.
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25.08.2023 22:21 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1695094166139678877 "єППО" не спрацювало ))
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25.08.2023 22:31 Відповісти
Тай до чого це, я хз
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25.08.2023 22:46 Відповісти
 
 