Ворожі БпЛА"Shahed" зафіксовані з південно-східного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено). КАРТА
Ворог застосував дрони-камікадзе "Shahed" з південно-східного напрямку. Повітряна тривога у низці областей України.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожі "Shahed" наближаються до Дніпра. Ворожі "Shahed" на Полтавщині. Загроза застосування ударних БпЛА у областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.
О 22:44 Повітряні сили повідомили про атаку "шахедів" на Харків з різних напрямків.
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Радар и пулемет самый дешевый и эффективный способ уничтожать эти дроны.
С 53 минуты, чем он будет полезен Украине.