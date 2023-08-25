По всій Україні вп’яте оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія "Кинджалів" (оновлено)

По всій Україні вп’яте за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія ракет "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 22:22 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

22:54 відбій загрози.

Читайте: Втомлену дитину не варто змушувати йти на перший урок після нічної повітряної тривоги, - міністр освіти Лісовий