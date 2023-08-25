По всій Україні вп’яте оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія "Кинджалів" (оновлено)
По всій Україні вп’яте за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія ракет "Кинджал".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
О 22:22 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".
22:54 відбій загрози.
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чи кацапи винайшли нову забаву?