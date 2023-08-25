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Новини Війна
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По всій Україні вп’яте оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія "Кинджалів" (оновлено)

кинджал

По всій Україні вп’яте за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія ракет "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 22:22 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

22:54 відбій загрози.

Читайте: Втомлену дитину не варто змушувати йти на перший урок після нічної повітряної тривоги, - міністр освіти Лісовий

Автор: 

повітряна тривога (905)


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це якийсь гумовий міг: стриб-стриб-стриб...

чи кацапи винайшли нову забаву?
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25.08.2023 23:00 Відповісти
На Радарі писали,що у кацані сьогодні до 00.00 тренувальні польоти
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25.08.2023 23:04 Відповісти
Вже вшосте...щоб вони вже на землю гепнулись..
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25.08.2023 23:30 Відповісти
 
 